Jo-Wilfried Tsonga, une carrière exceptionnelle et une médaille d'argent aux JO de Londres 2012

Clap de fin de fin pour un immense athlète.

Jo-Wilfried Tsonga a disputé le dernier match de sa carrière sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.

Le joueur de 37 ans avait annoncé que le tournoi parisien serait le dernier, et il a livré une bataille historique contre Casper Ruud, mais il n'a malheureusement pas pu lutter jusqu'à la fin.

Auteur d'un premier set solide remporté au tie-break, Tsonga retournait au jeu décisif au deuxième set, mais le perdait. Le 8e mondial norvégien prenait le service du Français à deux reprises dans le troisième pour s'imposer facilement (6-2). Mais alors qu'on croyait l'affaire pliée, Tsonga revenait dans le quatrième, posant de nombreux problèmes au récent vainqueur de l'Open de Genève, notamment grâce à son service.

L'ambiance du court central était digne des plus grands matchs de Roland-Garros, et l'émotion se ressentait jusque dans les yeux de Tsonga, notamment lorsqu'il s'offrait trois balles de 5-5 dans un quatrième set dantesque. Casper Ruud revenait à deux points du match, mais le Français remportait le jeu sur un ace. Il prenait ensuite le service de son adversaire, mais se blessait à l'épaule sur un coup droit. Il ne pouvait plus servir et concédait le tie-break du quatrième set.

« Je suis devant vous, sans ma raquette, ma meilleure amie depuis 30 ans », a-t-il déclaré lors d'un discours émouvant sur le court. « Être père a rebattu les cartes. ma famille redevient ma priorité. J'espère que le monde s'apaisera, comme je suis apaisé aujourd'hui. Merci Roland, merci Monsieur tennis, je t'aime. »

C'est le premier de la bande des quatre Mousquetaires, composée de Jo-Wilfried Tsonga (né en 1985), Richard Gasquet (1986), Gaël Monfils (1986) et Gilles Simon (1984) à prendre sa retraite sportive.

Derrière Yannick Noah, c'est le tennisman français qui a remporté le plus de titres (18 contre 23).

Après 18 ans de carrière, 1 Coupe Davis, 121 victoires en Grand Chelem sur 169 matchs disputés, Jo-Wilfried Tsonga se retire des courts.

Tsonga : une brillante carrière olympique

Les premiers Jeux de Tsonga étaient à Londres 2012, où il s'est illustré à la fois en simple et en double. Avec Michaël Llodra, drappés du statut de tête de série numéro 2, ils ont remporté la médaille d'argent, ne s'inclinant qu'en finale contre les frères Bryan en deux sets : 4-6, 6-7. Dans ce tournoi, l'autre paire française composée de Julien Benneteau et Richard Gasquet avait décroché la médaille de bronze.

En simple, Tsonga était tête de série n°5 grâce à son classement mondial, 5e également. C'est d'ailleurs le meilleur classement du Français au cours de sa carrière. Au deuxième tour, il remportait son duel contre le Canadien Milos Raonic, et établissait le record du match de tennis en deux sets gagnants le plus long des Jeux Olympiques : 6-3, 3-6, 25-23, en 3 h 58 min de jeu. Ce record était battu en demi-finale par Roger Federer et Juan Martin Del Potro, qui ont lutté pendant 4 h 26 min. Remporté par Federer, ce match devenait aussi le plus long match en deux sets gagnants de l'ère Open, toutes compétitions confondues (record battu par le Français Constantin Bittoun Kouzmine et le Britannique Gilles Hussey en 2021 lors d'un tournoi de catégorie Futures : 4 h 41 min).

Le parcours en simple de Jo-Wilfried Tsonga, quant à lui, s'arrêtait en quarts de finale, après sa défaite contre Novak Djokovic (6-1, 7-5).

À Rio 2016, Tsonga avait été battu au deuxième tour en simple par le Luxembourgeois Gilles Müller, et au premier tour en double, qu'il disputait avec Gaël Monfils.

Les grands moments de la carrière de Tsonga

Tsonga s'est révélé aux yeux du grand public lors de l'Open d'Australie 2008, où il battait Nadal en demi-finale (6-2, 6-3, 6-2) pour accéder à la finale, ne s'inclinant que face à Novak Djokovic, qui décrochait le premier de ses 20 titres du Grand Chelem.

Ce fut la seule finale de Grand-Chelem de Tsonga, mais il a ensuite accédé à cinq nouvelles demi-finales (une en Australie, deux à Roland-Garros, deux à Wimbledon).

Il a remporté 18 titres sur le circuit, dont deux Masters 1000 : le premier à Paris, en 2008, et le second à Toronto, en 2014. Au Canada, il avait écarté Novak Djokovic en huitièmes, Andy Murray en quarts, Grigor Dimitrov en demies puis Roger Federer en finale.

Il est également l'un des trois seuls joueurs à avoir déjà battu les quatre joueurs du Big Four (Roger Federer à Wimbledon 2011 et Roland-Garros 2013, Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2008, Novak Djokovic à l'Open d'Australie 2010, Andy Murray à l'Open d'Australie 2008) lors d'un tournoi du Grand Chelem, avec Tomas Berdych et Stan Wawrinka.

Le dernier titre de Tsonga a été remporté en septembre 2019, à Metz.