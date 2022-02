Beijing 2022, ski cross : tout ce qu’il faut savoir sur l’épreuves femmes avec Baron et Smith, le 17 février

La compétition de ski cross femmes à Beijing 2022, se déroulera le jeudi 17 février au Genting Snow Park.

La Suissesse Fanny Smith, l’une des grandes favorites de l’épreuve, tentera d’améliorer sa médaille de bronze de PeyongChang 2018. En l’absence de la championne olympique en titre, la Canadienne Kesley Serwa, qui a mis un terme à sa carrière sportive en 2019, sa compatriote Brittany Phelan, vice-championne olympique en République de Corée, aura à cœur de conserver l’or olympique pour son pays.

Les françaises Alizée Baron et Jade Grillet Aubert seront également en lice face à la femme à battre cette saison, la Suédoise Sandra Naeslund.

Le ski cross, qu’est-ce que c’est ?

Le ski cross est l’une des disciplines du ski acrobatique. Si la plupart des disciplines acrobatiques sont soumises à un jugement, ce n’est pas le cas du ski cross qui est une course à élimination directe.

Quatre skieuses s’élancent en même temps sur un parcours qui enchaîne les bosses et les virages. Les deux premières sont qualifiées pour la manche suivante, jusqu’à la grande finale, où les trois premières constituent le podium de l’épreuve.

Si on devait comparer cette discipline à un sport des Jeux d’été, cela pourrait être le BMC Race. Les contacts et les chutes sont monnaie courante dans cette discipline, ce qui la rend imprévisible et palpitante.

Fanny Smith en quête de la seule médaille qui manque à son palmarès

Pour comprendre la domination de Fanny Smith en ski cross, il faut laisser parler les chiffres, et accrochez-vous parce qu’ils sont impressionnants.

À 29 ans, Fanny Smith c’est : quatre Jeux Olympiques (2010, 2014, 2018 et 2022), une médaille de bronze à PyeongChang 2018, cinq médailles mondiales dont une en or en 2013, trois petits globes de cristal (2013, 2019 et 2021) un gros globe de cristal en 2021, 63 podiums en Coupe du monde dont 29 victoires.

La Suissesse est tout simplement la skicrosseuse la plus décorée en Coupe du monde, de l’histoire de la discipline hommes et femmes confondus. À Beijing 2022, l’actuelle deuxième au classement général de Coupe du monde tentera de remporter la seule médaille qui manque à son palmarès : l’or olympique.

« J'aborde Beijing 2022 pour ramener une autre médaille et j'espère que ça sera celle qui brille le plus », avait-elle expliqué à Olmypics.com.

La Suissesse s'est malheureusement blessée le15 janvier lors de la Coupe du monde de Nakiska au Canada après une chute. Elle est finalement présente à Beijing 2022, et tentera de réaliser son rêve olympique.

Mais pour cela, il faudra battre la n°1 mondiale, la Suédoise Sandra Naelsund, la championne du monde en titre, qui avait terminé au pied du podium à PyeongChang. Avec dix victoires en onze courses de Coupe du monde cette saison, la skieuse de 25 ans est au meilleur de sa forme et compte bien monter sur le podium olympique à Beijing 2022.

Alizée Baron et Jade Grillet Aubert, les espoirs de la France

Les deux représentantes tricolores en ski cross à Beijing 2022 sont Alizée Baron et Jade Grillet Aubert.

Pour sa troisième participation olympique, Baron s’attaque à son rêve de médaille avec beaucoup plus d’expérience qu’à PyeongChang, où elle avait pris la 5e place. Désormais, elle arrive à Pékin avec deux médailles de bronze aux Mondiaux en 2019 et 2021 et une deuxième place au classement général de Coupe du monde la saison passée. Malgré quelques problèmes de dos durant la saison 2021/22, elle sera tout de même en quête de podium olympique à Beijing 2022.

« Mon dos va bien. Je n'arrive pas aussi en forme que je l'aurais voulu, mais on a beaucoup travaillé avec les kinés et médecins. C’est une gestion au quotidien pour arriver dans la meilleure forme possible jeudi », a déclaré Baron en conférence de presse, deux jours avant la compétition.

Tout comme sa compatriote Jade Grillet Aubert. La skieuse de 24 ans, qui avait commencé sa carrière sportive en tant que skieuse alpine, et qui avait même remporté la médaille d’argent aux Championnats de France de slalom géant 2017, derrière la porte-drapeau française Tessa Worley, s’est tournée vers le ski cross durant la saison 2019/20. En seulement deux ans de pratique, perturbée par la pandémie de COVID-19, la pensionnaire de Chatel s’est frayée une place dans l’élite mondiale et pointe même à la 5e place du classement général de Coupe du monde, devant Alizée Baron. Juste avant de partir à Pékin, elle est montée sur deux podiums de Coupe du monde, à Idre Fjäll en Suède, les 22 et 23 janvier 2022. De quoi faire le plein de confiance avant de s’envoler pour ses tous premiers Jeux Olympiques.

« Arrivée au Jeux avec deux podium ça met en confiance. Je suis contente de les avoir fait là et ça prouve que je suis capable d’aller chercher le podium », expliquait Grillet Aubert. « Je pense que Naeslund est battable même sans chute de sa part. C’est sur qu’elle a de très gros départs et qu’elle est forte mais c’est une course d’un jour donc je pense que tout peut se passer. »

Phelan et Thompson, les machines canadiennes

Le Canada pourra compter sur ses deux super skieuses Marielle Thompson et Brittany Phelan cette année à Beijing 2022.

Respectivement 3e et 4e au classement général de Coupe du monde, elles seront les principales menaces pour Smith et Naelsund.

Marielle Thomson a été sacrée championne olympique de ski cross à Sotchi 2014. Une performance qu’elle n’aura pas eu l’occasion de réitérer à PyeongChang, où elle a été éliminée dès les huitièmes de finale, pour prendre la 17e place.

Avec ses trois podiums en Coupe du monde cette année, elle prouve qu’elle est bien présente et qu’elle ne lâchera rien pour retrouver le podium olympique cette année à Pékin.

Sa coéquipière Brittany Phelan est montée sur le podium olympique en République de Corée, s’emparant de la médaille d’argent derrière leur compatriote Kesley Serwa. Avec deux victoires en Coupe du monde cette saison et deux victoires en Coupe Nord-Américaine juste avant de se rendre à Pékin, Phelan espère prendre la place de Serwa.

