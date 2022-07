Jeux Méditerranéens Oran 2022 : La Turquie et l’Italie toujours devant, l’Algérie et la Tunisie s’accrochent

C’est le statut quo au classement des médailles des Jeux Méditerranéens Oran 2022 après la journée du samedi 2 juillet. La Turquie est toujours en tête après une nouvelle moisson (14 médailles ce samedi), notamment en athlétisme. Ekaterina Guliyev a gagné le 800 m femmes devançant l’Italienne Eloisa Coiro et la Marocaine Assia Razik, alors que Yasemin Can remportait le 5 000 m devant la Marocaine Rahma Tahiri et la Française Leila Hadji.

L'Italie domine en natation

Les Italiens, deuxièmes du classement ont pour leur part brillé avec 22 médailles en plus, entre autres, dans la piscine (10). Fabio Scozzoli a gagné sur le 50 m brasse, devant le Turc Emre Sakci, Filippo Megli a dominé le 100 m nage libre et devancé le Portugais Diogo de Matos Ribeiro et son compatriote Alessandro Bori.

Chez les femmes, Lisa Angiolini et Anita Bottazzo ont réalisé le doublé sur le 100 m brasse, la Turque Viktoria Gunes devant se contenter du bronze. Sur le 50 m papillon, Viola Scotto di Carlo et Sonia Laquintana ont pris l’argent et le bronze.

La quatrième médaille d’or transalpine du jour dans les bassins revenait à Pier Andrea Matteazzi sur le 400 m quatre nage, tandis que son compère Pietro Paolo Sarpe récoltait le bronze.

LIRE AUSSI: Tous les podiums de samedi 2 juillet

La Tunisie récolte en haltérophilie

Les Algériens, toujours sur la troisième marche, ont connu une septième journée maigre en breloques, puisque seul Abdenour Bendjemaa a réussi à prendre le bronze sur le 400 m en athlétisme. L’équipe de handball hommes a été éliminée dès le premier tour, l’équipe de basket 3 x 3 en quarts de finale et le cyclisme n’a pas brillé.

Côté tunisien en revanche, la journée a plutôt été bonne avec quatre médailles en haltérophilie : Amine Bouhijibha en bronze en 61 kg à l'arraché, Karem Ben Hnia en bronze en 73 kg à l'arraché et en or sur l'épaulé-jeté et Ghofrane Belkhir en or à l'épaulé-jeté en 59 kg chez les dames.

LIRE AUSSI: La boxe relance l’Algérie au classement des médailles

La France en finale du football, le Maroc pour le bronze

Dans le tournoi de football, la France retrouvera l’Italie en finale ce lundi. Les Bleuets ont battu les Turcs 2-0, tandis que les Italiens se sont défaits des Marocains 2-1. Les Français tenteront de décrocher une première médaille d’or en football depuis 1967.

« Les garçons ont été merveilleux de courage et de combativité sans lesquels nous n'aurions pas pu disposer d'une dangereuse équipe de Turquie, qui nous a posé de sérieux problèmes. Il y a beaucoup de joie dans le vestiaire après cette qualification, il faut désormais bien récupérer car les organismes sont soumis à rude épreuve, puis se tourner vers la préparation de cette finale. », déclarait le sélectionneur Lionel Rouxel après le match.

Le Maroc jouera pour la médaille de bronze contre la Turquie le lundi 4 juillet également.

Le tableau des médailles des Jeux Méditerranéens (2 juillet)