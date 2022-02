Isabelle Weidemann apporte une historique 200e médaille olympique au Canada

Et 98 ans plus tard, la 200e est arrivée.

Isabelle Weidemann a décroché la médaille de bronze sur le 3000 m en patinage de vitesse, ce samedi 5 février, lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

En 24 participations aux JO d'hiver, le Canada a toujours vu un de ses athlètes décrocher au moins une médaille. Olympics.com revient sur certains des plus grands moments du Canada aux Jeux Olympiques d'hiver.

Pour la première édition des Jeux Olympiques d'hiver, à Chamonix 1924, c’est l'équipe de hockey hommes qui obtient l'or.

Composée alors uniquement d'amateurs, les Canadiens dominent en finale les États-Unis au Stade Olympique de Chamonix. Sport à l'impact culturel et médiatique très fort au Canada, le hockey va rester longtemps le fil rouge olympique de la délégation à la feuille d'érable.

L'équipe canadienne de hockey sur glace après leur victoire en finale des premiers Jeux Olympiques d'hiver au Stade Olympique de Chamonix, face aux Etats-Unis (6-1). Photo de Topical Press/Hulton Archive/Getty Images

Rebelote d'ailleurs à Saint-Moritz 1928, où Team Canada défend son titre avec succès en hockey hommes.

En 1932, à Lake Placid, les hockeyeurs font le triplé... mais ils ne sont plus seuls ! Le patinage canadien - artistique et de vitesse - s'offre une médaille d'argent et cinq en bronze.

Un match entre l'équipe du Canada et celle des Etats-Unis aux Jeux Olympiques de Lake Placid, en 1932. Photo de Hulton Archive/Getty Images

Peu à peu, d'autres disciplines se développent au Canada. En 1988, à Calgary, le pays hôte ne décroche pas d'or mais deux médailles d'argent (Brian Orser et Elizabeth Manley en patinage artistique) et trois en bronze (Karen Percy par deux fois en ski alpin et Tracy Wilson / Robert McCall en danse sur glace).

La Canadienne Elizabeth Manley le 27 février 1988, lors des Jeux de Calgary. Photo de Bob Martin/Allsport/Getty Images

À Vancouver 2010, à domicile, c'est l’apothéose, avec 26 médailles dont 14 en or (un record national) ! L'époque où le hockey était l'unique pourvoyeur de médailles est définitivement révolue, même si Team Canada fait un sans faute dans cette discipline avec l'or pour les hommes et les femmes.

Patrice Bergeron, Ryan Getzlaf, Rick Nash, et Sidney Crosby après leur titre olympique à Vancouver. Le Canada avait battu les Etats-Unis (3-2). Photo de Photo by Bruce Bennett/Getty Images

Autre médaille mémorable en Colombie-Britannique : celle, en bronze, de Clara Hugues au 5000 m du patinage de vitesse. La native de Manitoba est la seule athlète à avoir remporté plusieurs médailles à la fois aux Jeux d'hiver et d'été : le bronze à Vancouver donc et à Salt Lake City en 5000 m, mais aussi de l'or et de l'argent à Turin 2006 en cyclisme, et du bronze à Atlanta 1996 !

Clara Hughes a remporté le bronze en 5000 m aux Jeux Olympiques de Vancouver. Photo de Harry How/Getty Images

À PyeongChang 2018, la délégation canadienne était composée de 225 athlètes dans 15 disciplines. Elle a remporté 29 médailles (son total le plus important) dont 11 en or. Les médaillés viennent de disciplines variées : en half pipe (Cassie Sharpe), danse sur glace (Scott Moir et Tessa Virtue), ski cross (Brady Leman et Kelsey Serwa) ou encore un certain Mikael Kingsbury, prodige de sa discipline. Les hockeyeurs glanent l'argent chez les femmes et le bronze chez les hommes.

Tessa Virtue et Scott Moir célèbrent leur médaille d'or en danse sur glace aux Jeux de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Et dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Isabelle Weidemann a remporté une breloque en bronze... une historique 200e médaille pour le Canada !