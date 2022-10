Après son titre olympique, Jean Quiquampoix a des objectifs multiples aux Championnats du monde de tir

Jeux Olympiques, Championnat d’Europe, Finale de la Coupe du monde : Jean Quiquampoix n’a que 26 ans, mais il a déjà gagné presque tout ce que le pistolet 25 m vitesse olympique avait à lui offrir.

Le Français va participer aux Championnats du monde de tir pistolet/carabine au Caire, du 12 au 27 octobre et diffusés sur Olympic Channel via Olympics.com, pour compléter sa collection avec le titre mondial. C’est son objectif majeur de la saison.

« Je n’ai jamais gagné les Championnats du monde en senior donc c'est un peu ce qui manque à mon palmarès. Au-delà de ça, derrière les Jeux Olympiques, c'est la compétition la plus importante en tir, donc c'est évidemment un objectif au-dessus des autres. Un titre mondial c'est une référence car les meilleurs mondiaux sont là », a déclaré le natif de Paris dans une interview à Olympics.com.

Le 23 octobre, il se présentera en Égypte avec le statut de favori. En quatre étapes de Coupe du monde cette année, il n’est jamais sorti du top 2 : vainqueur à Baku et au Caire, deuxième à Changwon et Rio de Janeiro. Et même si sa série de podiums internationaux consécutifs entamée en 2019 a pris fin aux Championnats d’Europe, Jean Quiquampoix est toujours le numéro 1 mondial.

Il a pris la 10e place lors du rendez-vous continental organisé à Wroclaw au mois de septembre. Le Français a manqué la finale pour deux cibles et a tiré des enseignements de cette performance.

« Il n'y a pas de médaille donc forcément il y a de la déception. Je n'ai pas été aidé par le matériel dans le sens où avant de partir, j'ai eu des petits soucis sur mon pistolet. Je ne mets pas exclusivement la faute sur le matériel, mais c'est une explication à des petites erreurs que je ne fais pas normalement. Un ressort avait perdu ses propriétés et les sensations ne sont pas les mêmes. Je suis déçu du résultat, mais il faut aller de l’avant », a-t-il expliqué, évitant de douter en identifiant rapidement les raisons de sa 10e place.

Jean Quiquampoix n'a pas ressenti de pression supplémentaire après son titre olympique

Le tireur du TS Antibes reste philosophe. Sur la route des Championnats du monde, son objectif de la saison, les Championnats d’Europe n’ont été qu’une étape qui ne s’est pas déroulée exactement comme prévue.

C’est au Caire qu’il veut répondre présent. Comme il y était parvenu l’été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Jean Quiquampoix y visait l'or olympique après l'argent ramené de Rio 2016. Et il l’a décroché. Il ne garde que des bons souvenirs de son séjour tokyoïte.

« C'est énormément de satisfaction et tout simplement de la fierté d'avoir réussi ce que je voulais en gagnant cette médaille d'or. Quand on remplit son objectif, ce n'est forcément que du bonheur. Ce sont beaucoup de sacrifices, d'investissement et de temps donc c'est énormément de soulagement. »

Il a su assumer son titre olympique avec son début de saison réussi.

« Tokyo 2020, c'était il y a un peu plus d'un an maintenant. J'ai fait quelques compétitions depuis et je n'ai pas ressenti plus de pression qu'avant les JO quand je n'avais pas encore ce titre. »

Pourtant, la reprise n’a pas été aussi facile que ses résultats le laissent penser. Jean Quiquampoix a reconnu avoir eu quelques difficultés à retrouver la motivation au moment de la reprise de l’entraînement.

« Ça a été dur de reprendre après les JO. Il y a eu beaucoup de sollicitations donc je n'ai pas eu l'impression de vraiment couper. Je n'ai pas vraiment eu de break, pas vraiment de repos. Mes trois semaines de vacances sont passées hyper vite. J'ai eu un peu de mal à me remotiver au début en sachant qu’il y avait trois mois avec seulement des entraînements. Puis les compétitions sont arrivées, et c’était reparti. »

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur les Championnats du monde de tir carabine/pistolet

Jean Quiquampoix vise le titre mondial et un quota olympique au Caire

Jean Quiquampoix est un travailleur et un amoureux de la compétition et de ses émotions. Mais il est surtout un passionné de tir. Cet état d’esprit lui permet de ne pas se fixer de limite.

Le champion olympique de Tokyo 2020 a rapidement évoqué la quête du doublé à Paris 2024. Et il n’écarte pas la possibilité de continuer pendant encore plusieurs olympiades. Il faut dire que le tireur de 26 ans est encore jeune et met l’accent sur un travail physique qui l’aide à mieux récupérer, mieux digérer les gros décalages horaires, et mieux encaisser les charges de travail plus importantes au tir.

Mais avant de se projeter aussi loin, le double médaillé olympique a besoin de décrocher un quota en pistolet 25 m vitesse olympique pour son pays à l’image de ce qu’a fait Clément Bessaguet aux Championnats d’Europe.

Le Français souhaite le faire le plus tôt possible et cela pourrait arriver dès les Championnats du monde de tir carabine/pistolet, qualificatifs pour Paris 2024. Pour cela, Jean Quiquampoix devra se classer dans le top 4.

Mais lui vise plus haut.

« Je serais satisfait uniquement si je gagne », a affirmé Jean Quiquampoix au sujet de son objectif de la saison. Il faut dire qu’il n’a pas d’autres moyens pour lui de compléter son palmarès.

À LIRE AUSSI : Comment se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en tir