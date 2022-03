Andrew Parsons, président de l'IPC, envoie un « puissant message de paix à travers le sport »

Le président du Comité International Paralympique (IPC), Andrew Parsons, a déclaré qu’il voulait envoyer un « message fort de paix à travers le sport », lors du dernier jour des Jeux Paralympiques d’hiver, ce dimanche 13 mars, à Pékin, en République populaire de Chine.

« Je pense que ces deux dernières semaines, avec tout ce dont nous avons été témoin dans le monde, nous aimerions partager un puissant message de paix à tracers le sport », a-t-il déclaré à Olympics.com.

« Donc, je pense que le changement peut s’opérer lorsque nous parlons d’un monde plus inclusif mais aussi dans un monde qui privilégie le dialogue, la diplomatie et la paix. »

Le président incite également le monde à s’emparer du message #StrongerTogether de la famille olympique.

« Nous vivons dans un monde en pleine crise et nous pensons que le sport peut jouer un rôle important pour essayer de les résoudre, ou au moins, créer un état d’esprit différent. »

« Les Mouvements olympiques et paralympiques, le mouvement sportif, tout est lié et en phase. Et ce que nous avons pu voir ces dernières semaines, est un message de paix conjointement exprimé par les Jeux Olympiques et Paralympiques. »

Une performance incroyable des équipes de République populaire de Chine à Beijing 2022

Il y a quatre ans, à PyeongChang 2018, la République populaire de Chine célébrait sa toute première médaille d’or aux Jeux Paralympiques d’hiver, avec la victoire de son équipe de curling en fauteuil roulant. Cette année encore, le tournoi paralympique du curling a été palpitant, avec quelques défaites du pays hôte avant qu’il ne défende son titre.

Mais la nation n’a pas seulement excellé en curling en fauteuil roulant : le pays hôte a connu un succès incroyable lors de cette édition à domicile. Après avoir remporté deux médailles d’argent durant la dernière journée de compétition, la Chine a porté son compteur de médailles à 61, dont 18 en or, pour terminer ces Jeux en tête du tableau des médailles.

WU Zhongwei remporte le snowboard banked slalom dans la catégorie SB-LL1, à Beijing 2022. Photo de 2022 Getty Images

Le président est plein d’espoir quant à l’héritage qui sera laissé dans le pays, qui abrite environ 6 à 7% des personnes en situation de handicap dans le monde.

« Je pense que la Chine a tiré le meilleur de l’organisation de ces Jeux, en rendant près de 300 000 installations accessibles à tous, mais aussi en changeant la mentalité des gens. »

« Je suis absolument persuadé que c’est ce que nous allons voir avec la nouvelle génération qui comprend le sport paralympique et le potentiel des personnes en situation de handicap. Avec le tableau des médailles, nous voyons que la Chine est désormais une nation forte des Jeux Paralympiques d’hiver. »

Oksana Masters et le futur des femmes dans les sports paralympiques d’hiver

Oksana Masters, la para biathlète et fondeuse américaine, a connu un succès remarquable à Beijing 2022. Mais ce n’est pas uniquement sa domination sportive qu’Andrew Parsons a admiré.

« Elle a une personnalité très attachante. Couplé à ce qu’elle est capable de faire d’un point de vue sportif, c’est tout simplement incroyable. »

« Elle nous a inspirés. Et j’espère qu’elle inspirera toute une génération de petites filles en situation de handicap à faire du sport et à s’investir dans le mouvement sportif. »

La participation des femmes dans les sports d’hiver est en constante augmentation. Bien qu'il y ait eu des performances remarquables de la part d'athlètes individuelles, certaines disciplines ne comportent qu'une seule catégorie pour les femmes. C'est un sujet sur lequel président a souhaité s'exprimer.

« Nous ne sommes pas satisfaits du nombre de femmes présentes aux Jeux et c’est une de nos priorités. »

« Nous devons probablement travailler avec les Fédérations internationales dans les sports déjà présents aux Jeux, pour créer plus d’événements pour les sportives, mais aussi explorer d’autres possibilités avec de nouveaux sports, en se concentrant sur la participation des femmes. »

Quelle est la suite pour les Jeux Paralympiques ?

L’éclat des Jeux de Beijing sera l’objectif des deux prochaines villes qui accueilleront les Jeux Paralympiques d’été et d’hiver.

La prochaine édition estivale se tiendra dans la capitale française. Un endroit cher aux yeux du président de l'IPC.

« J’ai passé ma lune de miel à Paris, donc je suis heureux d’y retourner… Le concept est tellement génial : les Jeux au milieu de la ville… Il ne faut pas seulement permettre aux Parisiens, mais aussi au monde entier de participer à cela. Je n'ai aucun doute sur le fait que ces Jeux seront fantastiques. »

Puis, la nouvelle édition des Jeux d’hiver se fera à Milano Cortina 2026.

« Je suis persuadé que l’Italie et le comité d’organisation des Jeux seront capable de faire un événement du même niveau, si ce n’est meilleur que ces Jeux de Beijing 2022. Avec cette touche italienne en matière de gastronomie et de mode, je pense que les Jeux seront fantastiques. »

Le monde attend deux nouvelles éditions passionnantes des Jeux Paralympiques en Europe qui arrivent déjà à grands pas.