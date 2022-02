Wendy Holdener et Andres Ambühl seront les porte-drapeaux de la Suisse à Beijing 2022

La Suisse connaît ses porte-drapeau.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing 2022, qui a lieu vendredi 4 février, ce sont la skieuse alpine Wendy Holdener et le hockeyeur Andres Ambühl qui mèneront la délégation suisse pendant le défilé des athlètes. Lors de la dernière édition des Jeux à Pékin, Beijing 2008 (Jeux d’été), c’est Roger Federer qui avait porté le drapeau suisse.

Uli Poltera, médaillé d’argent à Saint-Moritz 1948 avec l’équipe suisse de hockey, fut le dernier hockeyeur à porter le drapeau de la Suisse lors d’une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver, à l’occasion d’Oslo 1952, il y a 70 ans.

La dernière skieuse alpine à avoir eu cet honneur fut Vreni Schneider lors d’Albertville 1992, il y a 30 ans. Quatre ans plus tôt, à Calgary 1988, elle avait remporté l’or en slalom et en slalom géant. Deux ans plus tard, à Lillehammer 1994, elle remportera à nouveau l’or en slalom, ainsi que l’argent en combiné et le bronze en slalom géant.

La fiche de Wendy Holdener

Âge : 28 ans

Palmarès olympique : 1 médaille d’or (par équipes), 1 médaille d’argent (slalom), 1 médaille de bronze (combiné)

Outre ses trois médailles – une de chaque métal – glanée aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, Holdener est également triple championne du monde après ses victoires en combiné en 2017 et 2019, ainsi que dans l’épreuve par équipes en 2019.

Cette saison en Coupe du monde, elle a signé deux podium en slalom : fin novembre 2021 aux USA derrière Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, et début janvier 2022 en Slovénie, derrière Vlhova mais devant Anna Swenn Larsson. Elle va participer à ses troisièmes Jeux Olympiques.

« Porter le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture est une expérience unique et un grand honneur que peu d'athlètes peuvent vivre », a déclaré Holdener sur le site de Swiss Olympic. « Je me réjouis aussi tout particulièrement de ce moment, car il ne sera pas seulement très spécial pour moi – il le sera surtout pour mon père, et certainement aussi pour le reste de ma famille et de mes amis qui me soutiennent. »

Le programme du ski alpin à Beijing 2022

La fiche d’Andres Ambühl

Âge : 38 ans

Palmarès olympique : quatre participations

Le hockeyeur n’a encore jamais décroché de médaille olympique malgré ses quatre participations à Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. En revanche, il est vice-champion du monde 2013 de hockey sur glace avec son pays. En club, il évolue avec le HC Davos.

« Je suis extrêmement honoré d'avoir cette opportunité », a dit, pour sa part, Ambühl. « Il y a beaucoup de grands athlètes dans notre délégation et je ne m'attendais pas à être choisi comme porte-drapeau. La Suisse compte énormément pour moi et je suis toujours très fier de pouvoir représenter mon pays. Le fait que je puisse me tenir à la tête de cette délégation de grands athlètes suisses avec le drapeau lors des Jeux Olympiques, l'événement sportif le plus important qui soit, sera pour moi une expérience très spéciale. »

Le programme du hockey sur glace à Beijing 2022