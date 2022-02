StrongerTogether - Sarah Hoefflin et Mathilde Gremaud : Une amitié sur le podium 

Lorsque nous croyons en chacun de nous, nous réalisons l’impensable. La confiance des autres nous pousse à croire en nous ; à surmonter cet obstacle, à réussir cette figure, à continuer jusqu’au bout. À travers chaque prouesse, chaque chute, chaque victoire. Nous les vivons ensemble.

Qu’est-ce qu’il y a de mieux que monter sur un podium aux Jeux Olympiques d’hiver ? Partager ce moment avec une amie proche. C’est ce qui est arrivé à Sarah Höfflin et Mathlide Gremaud en ski slopestyle aux JO d’hiver de PyeongChang 2018. Cet incroyable doublé a été rendu possible par la forte relation nouée par les deux Suissesses.

Si la skieuse qui a remporté deux petits globes de cristal a été titrée en marquant 3,40 points de plus que sa compatriote, les deux Suissesses ont été satisfaites par ce dénouement.

« C’était un rêve » s’est rappelé la championne olympique en titre. « Quand j'y repense, si j'avais voulu qu'une fille finisse devant moi, c'était Sarah. C'était vraiment hyper cool. Savoir que la médaille d'or était gagnée par quelqu'un que j'apprécie autant, c'est comme si je l'avais aussi. Ça donne l’impression d’avoir gagné deux fois », a pour sa part avoué sa dauphine à Olympics.com.

Les deux skieuses avaient même un objectif encore plus grand : réaliser un triplé avec Giulia Tanno. Mais la skieuse de Lenzerheide s’était blessée à deux semaines des Jeux et avait dû déclarer forfait. Malheureusement pour la délégation suisse, Tanno a dû également se retirer des Jeux de Beijing 2022 en raison d'une nouvelle blessure contractée aux X Games 2022.

« Le gros rêve, c’était d’être toutes les trois avec Giulia sur le podium. C'est la seule chose que je voulais : qu’on soit ensemble sur le podium. Je m'en fichais de l’ordre, d’être première ou troisième », a affirmé Hoefflin.

Terminer aux deux premières places de l'épreuve de slopestyle a encore plus rapproché deux filles qui étaient déjà amies.

« On n'avait pas eu beaucoup de temps pour se connaître avant mais j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on a vécu après les JO, on a beaucoup échangé. Il y avait des moments parfois durs et avoir quelqu'un à côté de moi qui avait vécu exactement les mêmes choses, ça m'a beaucoup aidé », a reconnu Mathilde Gremaud.

Parmi les évènements qui ont suivi le podium olympique à PyeongChang 2018 et qui symbolisent l'amitié entre les deux Suissesses, il y a eu le départ du village olympique, lorsque Gremaud a aidé Hoefflin à faire ses valises et notamment ranger sa médaille d'or pour ne pas rater le départ vers l'aéroport.

Une équipe de « supers bons potes »

Cet événement prouve à quel point le collectif suisse ressemble à une famille. Dans l’équipe de ski acrobatique, la proximité est telle que les athlètes sont de « super bons potes ». Les skieuses s’inspirent mutuellement dans cette atmosphère où les échanges de conseils sont aussi nombreux que le temps passé ensemble est important.

« On est tellement proches les uns des autres, c'est vraiment spécial, ça nous aide beaucoup à nous pousser vers l’avant », a analysé Sarah Hoefflin.

« Chacune évolue dans son chemin, mais on est tout le temps ensemble, on pique un peu de la personnalité de chacune », a expliqué Mathilde Gremaud.

Cette entente permet aux athlètes de se surpasser. Mais pas uniquement sur les skis. L’amitié entre les skieuses a aussi une influence sur leur quotidien.

« J'apprends tellement de choses d'elle, non seulement en ski, mais aussi dans la vie de tous les jours. Elle a des supers connaissances, elle est super intelligente, donc on a des conversations très intéressantes et c'est vraiment génial de l'avoir dans l’équipe », a admis Sarah Höfflin au sujet de l’athlète qui a neuf ans de moins qu’elle.

Un duo qui partage plus qu’un podium aux Jeux Olympiques d’hiver

Sarah Hoefflin qui a commencé le ski acrobatique sur le tard et Mathilde Gremaud, une jeune prodige, ne font pas partie de la même génération et elles n’ont pas le même profil.

Pourtant, réunies par le sport et par la passion du ski, elles ont noué une forte amitié. Un sentiment bien plus fort que la concurrence qu’il peut y avoir lors des sorties en compétition. Les deux skieuses s’apprécient, se complimentent et se poussent à être meilleures.

« C'est une fille surdouée pour tout, une super pote » apprécie l’aînée.« C'est une inspiration, elle est vraiment géniale » met en avant la cadette.

Les deux amies totalisent 24 podiums en Coupe du monde, douze chacune, dont quatre en commun. Et que cela soit aux Jeux Olympiques d’hiver ou ailleurs, le bonheur de monter sur la boite ensemble est toujours le même.

« Pas forcément aux Jeux Olympiques, mais dans tous les cas, c’est toujours mieux de partager le podium avec quelqu’un dont vous êtes proche. C’est très inspirant », a expliqué Mathilde Gremaud.

« L'amitié dans le sport, c'est hyper important. Ça rend la chose plus attrayante, ça te permet de te concentrer sur toi et ton sport sans avoir toujours besoin de te comparer parce que tout le monde le fait », a-t-elle poursuivi au sujet de l'importance de l'amitié dans le sport de haut-niveau.

Opposées en compétition, les deux Suissesses sont beaucoup plus amies que rivales. Et cette relation n’a pas changé au cours des saisons. Leur objectif olympique non plus. À Beijing 2022, elles veulent remonter sur le podium ensemble.