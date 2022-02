Hockey sur glace, tour préliminaire femmes : le Canada prend le meilleur sur les États-Unis

Le choc entre ces deux grandes nations du hockey a tourné à l'avantage du Canada, à Beijing 2022 !

C’est Brianne Jenner qui a ouvert le score pour le Canada vers la fin du premier tiers (1-0). Mais Team USA est revenue au score rapidement avec une admirable combinaison conclue par Dani Cameranesi (1-1) avant de prendre l’avantage sur une contre-attaque éclair d’Alex Carpenter (1-2).

Sans trembler, les Canadiennes ont égalisé sur une inspiration géniale de Sarah Nurse dont la passe millimétrée a surpris la défense américaine qui a ensuite vu Brianne Jenner envoyer le palet dans la cage (2-2). Jamie Lee Rattray a donné l’avantage au Canada (3-2) avant que Marie-Philip Poulin, porte-drapeau de la délégation canadienne, ne donne le large à son équipe grâce à un très joli penalty-shot (4-2).

La muraille canadienne

Au début du troisième tiers, les Américaines ont tout tenté mais se sont heurtées à une défense bien en place et à une épatante Ann Renee Desbiens, portière très autoritaire sur ses arrêts, ne relâchant que peu de rebonds.

Une dernière pénalité infligée à Blayre Turnbull et l’avantage numérique pour les Américaines n’ont rien changé.

Plus précises et réalistes, très efficaces sur les engagements, les Canadiennes remportent ce classique du hockey et prennent un avantage psychologique sur leurs grandes rivales. Avant peut-être de se retrouver plus tard dans la compétition... peut-être dans le match pour l'or ?

Un point sur la qualification

Les cinq équipes du groupe A (Canada, États-Unis, ROC, Suisse, Finlande) sont directement qualifiées en quarts de finale avec les trois premières du groupe B. Actuellement, le Japon domine le groupe B devant la République tchèque et la République populaire de Chine.