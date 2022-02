Hockey sur glace, hommes : la Suisse a tout tenté mais s'incline face au ROC

Le duel a été serré de bout en bout mais le ROC a fini par avoir le dernier mot.

Pour le premier match de l’épreuve de hockey hommes aux JO de Beijing 2022, l’équipe du ROC est difficilement venue à bout de la Suisse (1-0).

Face aux champions olympiques en titre, les Helvètes ont eu du mal à rentrer dans la rencontre. Les hockeyeurs du ROC, techniquement très propres, ont pris le contrôle du palet pour mettre la pression sur les cages adverses. Une stratégie qui a fini par payer en toute fin de premier tiers temps… à trois secondes de la fin !

Après un bon débordement, Kirill Semyonov et a glissé le palet devant la cage avant que la jambière gauche d’Enzo Corvi n’envoie le palet dans son propre but.

Les Suisses n’ont pas démérité, malgré ce premier tiers-temps délicat. Au fur et à mesure du match, l’équipe helvète a de plus en plus pris le palet en zone offensive, construisant davantage lors de leur power play (supériorité numérique). Mais le verrou du ROC a tenu.

Excellents devant leur cages, Reto Berra et Ivan Fedotov ont repoussé tous les assauts adverses.

En toute fin de match, Fabrice Herzog était à deux doigts d’égaliser dans un angle fermé… mais le poteau a repoussé son tir. Les Suisses terminent avec plus de tirs (33 contre 30), face à une équipe du ROC, bousculée, mais en contrôle.

Les statistiques complètes de la rencontre ROC - Suisse au tour préliminaire de hockey hommes à Beijing 2022

Rien n'est perdu pour la Nati dans ce groupe B du tour préliminaire. Elle a encore deux matchs à jouer face à la République tchèque et au Danemark.