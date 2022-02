Hockey sur glace femmes : un classique Canada/Suisse pour commencer

Que le tournoi olympique de hockey sur glace commence !

Le Canada et la Suisse vont avoir l’honneur d’ouvrir le bal du hockey sur glace femmes, le jeudi 3 janvier, à 12h10 (heure de Pékin).

Voici donc l’occasion de revenir sur leurs confrontations du passé et sur ce qui fait l’enjeu de cette rencontre entre l’équipe de Troy Ryan d’un côté et de Colin Muller, le Suisse natif de Toronto, de l’autre.

LIRE AUSSI : Les cinq hockeyeuses canadiennes à suivre pendant les Jeux

Les précédents de Canada/Suisse

Depuis leur première rencontre en 1997 lors des Championnats du monde, Canadiennes et Suissesses se sont rencontrées à 13 reprises, dont trois fois aux JO. Et le Canada est reparti victorieux 13 fois ! Les Canadiennes ont inscrit la bagatelle de 109 points et n’en ont encaissé que deux.

La dernière rencontre lors des Mondiaux 2021

Le dernier match officiel entre les deux nations remonte au 30 août 2021, avec des enjeux de taille puisqu’il s’agissait de la demi-finale des Championnats du monde.

À Calgary, les Canadiennes l’ont emporté 4-0 grâce notamment à un doublé de Mélodie Daoust – la MVP du tournoi olympique aux Jeux de PyeongChang 2018 – et aux 10 arrêts d’Ann-Renee Desbiens dans les cages. Son homologue suisse Andrea Braendli, quant à elle, a stoppé 61 des 65 tirs que son équipe a subis, mais cela n’a pas suffi à empêcher la défaite. Le Canada s’est ensuite imposé 3-2 face aux États-Unis en finale. La Suisse s’est inclinée 3-1 en petite finale contre la Finlande.

Quelques jours plus tôt dans le tour préliminaire, les Canadiennes s’étaient déjà imposées (5-0) face aux Suissesses, avec des statistiques similaires : 63 frappes tentées pour le Canada contre 12 pour la Suisse. Et un doublé de Natalie Spooner.

La Suisse avait dû composer sans Alina Mueller, meilleure marqueuse à PyeongChang 2018, qui s’était blessée contre la Russie dans le premier match de son pays.

Leurs confrontations olympiques

Les deux nations se sont déjà rencontrées lors de leur match d’ouverture olympique. C’était à Sotchi 2014. Les Canadiennes s’étaient là aussi imposées 5-0 grâce à cinq buteuses différentes. En plus de buts signés Tara Watchorn et l’emblématique Hayley Wickenheiser, trois joueuses sélectionnées pour Beijing 2022 avaient aussi inscrit leur nom au tableau d’affichage : Marie-Philip Poulin, Jocelyne Larocque et Rebecca Johnston.

Elles se retrouvaient en demi-finales pour une nouvelle victoire canadienne, sur le score de 3-1 en partie grâce à deux buts de Spooner et un signé Poulin. Par la suite, le Canada remportait la compétition (victoire 3-2 contre les USA) tandis que la Suisse glanait la médaille de bronze après un succès 4-3 sur la Suède.

Quatre ans plus tôt, à Vancouver 2010, la rencontre Canada - Suisse au tour préliminaire s’était soldée par une victoire 10-1 des Canadiennes, avec notamment des réalisations de Poulin et Johnston déjà. Le Canada avait là aussi gagné la médaille d’or après une victoire 2-0 contre leurs meilleures ennemies américaines en finale.

Les rescapées de Vancouver 2010 et Sotchi 2014

Six joueuses dans chaque camp présentes lors de leur première confrontation à Sotchi 2014 ont été à nouveau convoquées pour Beijing 2022.

Canada (6) : Rebecca Johnston, Marie-Philip Poulin, Natalie Spooner, Jocelyne Larocque, Mélodie Daoust, Brianne Jenner

(6) : Rebecca Johnston, Marie-Philip Poulin, Natalie Spooner, Jocelyne Larocque, Mélodie Daoust, Brianne Jenner Suisse (6) : Nicole Bullo*, Sarah Forster, Alina Müller, Evelina Raselli, Phoebe Staenz, Lara Stalder

*Elles ont aussi participé à Vancouver 2010.

Le match dans le match

Les Canadiennes et les Suissesses se connaissent plutôt bien, mais deux joueuses encore plus que toutes les autres. En effet, la Canadienne Mélodie Daoust est entraîneure adjointe chez les Carabins de l’Université de Montréal où la Suissesse Kaleigh Quennec évolue.

Quennec, 23 ans, est admirative de Daoust, championne du monde 2021 et médaillée d’or olympique 2014 et d’argent à PyeongChang 2018, où elle avait aussi été élue meilleure joueuse.

« C'est un bonheur, c'est une joie de jouer avec elle et contre elle », a déclaré Quennec à Radio-Canada. « J'ai eu la chance de la voir à la cafétéria du village olympique pour échanger quelques mots. J'ai juste vraiment très hâte d’être au 3 février. C'est toujours une chance exceptionnelle de la voir aller, j'apprends d'elle au quotidien. Elle m'a donné plusieurs conseils et j'espère pouvoir les utiliser contre elle sur la glace. »