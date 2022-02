Les hockeyeuses canadiennes sur leur lancée prolifique face à la Finlande

Les Canadiennes poursuivent leur belle entame de tournoi !

Les hockeyeuses de Troy Ryan ont à nouveau fait parler leur qualité offensive aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Après un succès 12-1 sur la Suisse en première journée, cette fois, c’est la Finlande qui a fait les frais de leur excellence, ce samedi 5 février : les Canadiennes se sont imposées 11-1.

Brianne Jenner et Sarah Nurse ont inscrit trois buts chacune.

« C’était un match très sympa », a déclaré Sarah Nurse en zone mixte. « Je me suis blessée cette année donc ce n’était que mon deuxième match en trois mois, ce qui en dit long sur l’encadrement et mes coéquipières puisqu’ils ont cru que j'étais capable de revenir et d'avoir un impact. Je suis très heureuse d’être ici et reconnaissante envers eux. »

La Finlande essuie sa deuxième défaite en deux journée après son revers 5-2 sur un autre gros morceau du tournoi femmes, les États-Unis.

Toutes les stats de Canada-Finlande sont ici

Une pluie de buts, après 20 minutes

L’absence de Mélodie Daoust, blessée contre la Suisse jeudi 3 février (elle n’était pas re-rentrée après sortie), n’a rien changé. Sans l’attaquante championne olympique 2014 et championne du monde 2021, le Canada s’est tout de même montré prolifique et a réussi à inscrire la bagatelle de 11 buts par cinq joueuses différentes.

Comme contre les Helvètes, c’est Sarah Fillier qui a ouvert le score après une minute de jeu. L’attaquante de 21 ans, qui dispute ses premiers JO, en a ajouté un deuxième en début de deuxième période, alors que la victoire a été moins rapide à se dessiner que contre la Suisse.

En effet, si les Canadiennes menaient 2-0 après la réalisation de Sarah Nurse en milieu du premier quart-temps, elles voyaient les Finlandaises réduire l’écart à 2-1 avant la première pause, par l’intermédiaire de Minttu Tuominen, la double médaillée de bronze olympique à Vancouver 2010 et PyeongChang 2018. Les protégées de Juuso Toivola n’ont cependant ensuite pas profité de leur supériorité numérique en fin de premier quart-temps.

Après ce sursaut d’orgueil, les Finlandaises baissaient pied face à la pression canadienne. La deuxième période était ponctuée par une grosse domination de l’Équipe Canada et par cinq nouveaux buts canadiens : un deuxième de Nurse, puis un autre doublé signé Brianne Jenner. Les deux joueuses allaient terminer le match avec un hat-trick.

Laura Stacey, elle aussi double buteuse contre la Suisse, ajoutait son petit grain de sel avec un septième but pour sa formation, puis le dixième de son équipe en troisième période. Jamie-Lee Rattray, qui n’était pas dans le groupe médaillé d’argent à PyeongChang 2018, a elle aussi trompé la vigilance de la gardienne finlandaise Anni Keisala, entrée sur la glace au début du troisième quart temps en lieu et place de Meeri Raisanen.

En tout, les gardiennes finlandaises ont subi 48 tirs au but – moins donc que les Suissesses – tandis que leur homologue dans les cages canadiennes, Ann-Renée Desbiens, en a subi 29.

Le Canada affrontera le ROC lors de son prochain match, lundi 7 février à 12h10. Le même jour à 21h10, la Finlande rencontrera la Suisse qui aura affronté les USA la veille. Les cinq équipes du groupe A sont d’ores-et-déjà assurées de se qualifier pour les quarts de finale tandis que seules trois équipes du groupe B le seront.