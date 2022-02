Alerte médaille : Les Canadiennes battent les USA en finale du hockey sur glace à Beijing 2022 !

Le Canada remporte la lutte au sommet du hockey sur glace !

En finale du tournoi femmes de hockey sur glace aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, ce jeudi 17 février, le Canada s’est imposé 3-2 face aux États-Unis pour décrocher sa cinquième médaille d’or aux Jeux Olympiques, en sept éditions. Elles prennent ainsi leur revanche de PyeongChang 2018, où elles s'étaient inclinées en finale face aux USA.

Dans ce classique du hockey femmes, les Canadiennes ont fait la différence grâce à Sarah Nurse et un doublé de Marie-Philip Poulin. Cette dernière, capitaine, était déjà la première hockeyeuse à avoir marqué dans trois finales olympiques. Elle porte ce record à quatre aujourd’hui !

Avec un but et une passe décisive, Sarah Nurse a quant à elle battu le record de points (18) et de passes décisives (13) dans une seule édition des Jeux Olympiques. Les Canadiennes repartent de Beijing 2022 en ayant marqué 57 buts et en en ayant encaissé seulement 10.

Hilary Knight et Amanda Kessel, en toute fin de match, ont sauvé l’honneur des Américaines en marquant les buts des championnes 2018.

Toutes les statistiques de la rencontre sont ici.

Le film de la finale remportée par le Canada

Voisines, amies, collègues, consœurs, meilleures ennemies… Appelez-les comme vous voulez, les Canadiennes et les Américaines se connaissent sur le bout des doigts. Toutes les finales des Jeux Olympiques, sauf une, depuis Nagano 1998 ont opposé ces deux formations. Idem aux Championnats du monde depuis 1990.

Alors après un round d’observation, les Canadiennes pensaient avoir ouvert le score au Palais omnisports de Wukesong après sept minutes de jeu. Sur un centre de Mélodie Daoust, Natalie Spooner profitait d’un rebond à son avantage pour mettre la rondelle au fond des filets. Mais après visionnage de la vidéo, l’arbitre annonçait un hors-jeu dans la construction du but. Celui-ci était donc logiquement refusé.

Toutefois, quelques minutes après cette décision, Sarah Nurse parvenait à tromper la vigilance de la défense américaine et de la gardienne Alex Cavallini en déviant du bout du bâton une passe en force de Claire Thompson. La rondelle filait au fond, le Canada menait au score, cette fois pour de bon (1-0).

Les protégées de Troy Ryan n’avaient aucune intention de se reposer sur leurs lauriers dans cette finale haute intensité. Ainsi, sept minutes après l’ouverture du score, Marie-Philip Poulin, déjà médaillée d’or olympique à Vancouver 2010 et Sotchi 2014 et d’argent à PyeongChang 2018, exerçait une grosse pression sur la défense américaine et parvenait à récupérer le puck. Elle tentait sa chance de loin et ça faisait mouche ! Son équipe menait 2-0 à cinq minutes de la fin du premier tiers-temps.

Le match reprenait sous les mêmes auspices après la première pause, même si les Américaines se projetaient un peu plus vers l’avant pour tenter de faire leur retard. Mais elles se faisaient à nouveau surprendre à la 30e minute : Sarah Nurse s’élançait dans la moitié américaine, appliquait les freins puis voyait Brianne Jenner au milieu. Bien servie, la n° 19 canadienne frappait, mais Cavallini repoussait sur la capitaine Poulin qui mettait au fond pour le 3-0.

Alors que le Canada gérait le résultat dans ce deuxième tiers-temps, les Américaines réduisaient l’écart sur une contre-attaque et contre le cours du jeu, alors qu’elles se trouvaient en infériorité numérique ! Hilary Knight, la meilleure scoreuse des USA passée par le club des Canadiennes de Montréal, s’avançait devant la défense canadienne et tentait sa chance. Elle était contrée par Erin Ambrose puis à nouveau par la gardienne Ann-Renée Desbiens, mais réussissait à pousser la rondelle (3-1). Plus rien n’était marqué dans les quatre dernières minutes du deuxième tiers-temps.

La cousine du skieur alpin Chip Knight était la plus en vue dans cette finale côté américain, mais l’attaquante de 32 ans, championne olympique 2018 (après deux médailles d’argent en 2010 et 2014), butait plusieurs fois sur Desbiens.

Les filles de Joel Johnson accéléraient la cadence dans l’espoir de reprendre des couleurs dans cette finale, mais Desbiens et sa défense fermaient la porte. Les Américaines tentaient 16 tirs dans le troisième tiers-temps (contre 4 pour les Canadiennes). Elles sortaient même leur gardienne dans les dernières minutes pour mettre la pression sur leur adversaire. Et cela portait ses fruits !

Abby Roque frappait en force sur Desbiens qui relâchait la rondelle. Amanda Kessel était à la réception et redonnait espoir aux USA. Mais c’était trop tard. Le buzzer retentissait et les Canadiennes pouvaient exulter avec cette quatrième victoire sur leurs voisines du sud en finale olympique, leur cinquième dans l’histoire !

Chez les hommes, les États-Unis ont été battus en quart de finale du tournoi olympique par la Slovaquie aux tirs au but, mercredi 16 janvier. Le Canada a connu le même sort face (défaite 2-0) à la Suède en quarts également.

