Hockey sur glace : le Canada soigne son entrée en lice en dominant nettement l'Allemagne

Victoire nette et sans bavure pour Team Canada

Pour leur premier match de la compétition hommes, l'équipe de hockey canadienne a nettement dominé une coriace équipe d'Allemagne, vice-championne olympique en titre.

Intensité, qualité technique, précision : c'était le cocktail gagnant de Team Canada ce jeudi. Dans le premier tiers temps, Alex Grant a inscrit le premier but, mettant son équipe en confiance. Puis les joueurs à la feuille d'érable ont accéléré : deux goals en moins d'une minute par Ben Street puis Daniel Winnik. 3 buts en seulement... 7 lancers !

Les Allemands n'ont pas abdiqué et sont repartis avec plus d'intensité dans le 2e tiers temps. Tobias Rieder a réduit la marque (3-1) pour une Mannschaft qui a fait le choix de la continuité : plus de la moitié de l’équipe médaillée d’argent est encore présente en Chine.

5 buts pour 5 buteurs différents

À la fin du 2e tiers temps, une superbe double parade du gardien allemand a permis à son équipe de croire en ses chances. Mais les Canadiens ont montré leur capacité à remettre du rythme face aux vice-champions olympiques, avec un but de Maxim Noreau.

Enfin, en milieu du dernier tiers temps, Jordan Weal, bien placé dans le slot, a trouvé la lucarne allemande (5-1). 5 buts canadiens pour 5 buteurs différents !

Plus rien ne sera marqué jusqu'à la fin. Larges vainqueurs, les Canadiens n'ont pas pris la tête du groupe A, qu'ils doivent laisser aux États-Unis (qui ont inscrit 8 buts face à la République populaire de Chine). Mais ils ont fait passer un message ce jeudi : ils sont fins prêts pour conquérir le titre olympique.

« Plus les minutes défilaient, plus nous nous nous sentions bien », a déclaré le capitaine canadien Eric Staal. « C'était serré, c'était compétitif, et c'est un bon démarrage pour nous. J'espère que nous serons encore meilleur au cours du tournoi. »

