Hockey sur glace hommes à Beijing 2022 : Finlande/ROC en finale, Slovaquie/Suède pour le bronze

La finale olympique du tournoi de hockey sur glace hommes opposera la Finlande et le ROC.

Les hockeyeurs du ROC voudront conserver leur titre olympique de PyeongChang 2018, là où la Finlande, vice-championne du monde en titre, sera en quête de son tout premier sacre olympique en hockey sur glace hommes.

En petite finale, la Suède sera opposé à la Slovaquie.

Ce qu'il s'est passé en demi-finales

Lors de la première demi-finale de la journée, la Finlande s’est imposée deux buts à zéro, face à la Slovaquie.

Durant le premier tiers temps, Sakari Manninen a ouvert la marque pour son équipe avec un beau travail collectif en amont de Petteri Londbohm et Sami Vatanen.

L’équipe de Slovaquie, qui avait réussi l’exploit de sortir les États-Unis en quart de finale, a tout tenté pour revenir au score. À la toute fin de rencontre, le gardien Slovaque est sorti pour envoyer toutes les forces possibles en attaque. Mais la Finlande a intercepté le palet pour marquer le deuxième but de cette rencontre, par Harri Pesonen.

La deuxième demi-finale opposait le ROC à la Suède, sextuple médaillée olympique de hockey sur glace hommes, mais jamais en or.

La Suède qui avait saisi sa chance face au Canada en quart de finale, s’est inclinée face à l'équipe du ROC. Pourtant, le match était parti pour être très défensif. Malgré de nombreux tirs durant le premier tiers-temps, aucune des deux formations n’arrivaient à trouver la solution. C’est en tout début de seconde période qu’Anton Slepyshev a trompé la vigilance du gardien avec un splendide contrôle du palet, pour marquer le premier but de la rencontre. Le capitaine suédois Anton Lander a relancé son équipe, après 46 min de jeu. Après une première frappe de Henril Tommernes, le palet a rebondi sur la jambière du gardien offrant un angle parfait pour que Lander inscrive son 4e but du tournoi olympique de Beijing 2022 et égalise à un peu plus de 10 minutes de la fin du temps réglementaire.

Les 10 minutes de prolongations à trois contre trois n'ont pas suffit pour départager les deux équipes qui sont allées aux tirs au but.

Et la tension a continué pendant encore huit tirs au but, jusqu'à ce que le buteur du ROC Arseni Gritsyuk ne libère son équipe pour qualifier son équipe en finale olympique à Beijing 2022.

Comment regardez la finale et la petite finale de hockey sur glace hommes de Beijing 2022

Samedi 19 février

21h10 - Petite finale : Slovaquie vs ROC

Dimanche 20 février