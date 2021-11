La Suède prive les Bleues d'une qualification historique aux Jeux Olympiques d'hiver

Entre la Suède qui a participé à tous les tournois olympiques de hockey sur glace femmes et la France qui n'a jamais participé aux Jeux Olympiques d'hiver, l'équipe la plus expérimentée s'est imposée en finale du TQO de Lulea (3-2).

Les Bleues ont rivalisé avec les Scandinaves, mais elles ont manqué de réussite. Maintenues dans le match par les 37 arrêts de Caroline Baldin, les Françaises ont poussé jusqu'au bout pour égaliser. En vain. L'expérience et la discipline des Suédoises ont fait la différence.

Le tournant du match a peut-être eu lieu dès la 9e minute. Clara Rozier et Chloé Aurard n'ont pas réussi à exploiter un deux contre une pour ouvrir le score. Trois minutes plus tard, Michelle Lowenhielm a marqué le premier but du match pour donner l'avantage aux Damkronorna.

Malgré des occasions de revenir au score, les filles de Grégory Tarlé ont encaissé un deuxième but au début du deuxième tiers-temps. Sara Hjalmarsson a profité d'une superbe passe d'Olivia Carlsson pour récompenser un temps fort des Suédoises. Elles avaient notamment trouvé le poteau de Caroline Baldin quelques instants plus tôt.

L'équipe de France a tenté de répondre par l'intermédiaire d'Athéna Locatelli, mais c'est finalement Clara Rozier qui a réduit l'écart. La joueuse de l'IFK Helsinki a trompé Sara Grahn avec un superbe geste technique. Dans la foulée, Estelle Duvin a perdu un duel avec la gardienne suédoise.

Toujours dans la partie à l'entame des 20 dernières minutes, les Bleues ont vu le match leur échapper en une minute. Dès le début du troisième tiers-temps, la Suède a repris deux buts d'écart grâce à un tir lointain de Jessica Adolfsson légèrement dévié par Lina Ljungblom. Dans la foulée, l'équipe de France a été contrainte de passer cinq minutes en infériorité numérique après une interférence de Clara Rozier.

Plus disciplinées, les Suédoises retournent aux Jeux Olympiques d'hiver

Malgré ce coup dur, les Tricolores sont restées menaçantes. Elles ont même profité de leur premier powerplay du match pour marquer à cinq minutes de la fin du match grâce à Léa Villiot.

Les Françaises ont continué de pousser jusqu'au bout, mais en infériorité numérique pendant deux minutes supplémentaires, elles n'ont pas réussi à tromper Sara Grahn pour égaliser.

Il n'a pas manqué grand chose aux coéquipières de Marion Allemoz mais plus solides, les Scandinaves ont assumé leur statut de favorites pour aller à Pékin en février 2022.

Avec la République tchèque et le Danemark qui ont gagné les deux autres TQO, la Suède rejoint la République populaire de Chine et le Japon dans le groupe B du tournoi olympique des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Les résultats du TQO de Lulea

Jeudi 11 novembre :

France - République de Corée : 4-0

- République de Corée : 4-0 Slovaquie - Suède : 0-3

Samedi 13 novembre :

France - Slovaquie : 3-1

- Slovaquie : 3-1 Suède - République de Corée : 15-0

Dimanche 14 novembre :