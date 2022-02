La Suisse qualifiée pour les demi-finales du hockey !

Les Suissesses sont en demi-finales !

Pratiquement tout se sera joué dans une troisième période absolument folle et forte en intensité dans ce quart de finale opposant le ROC à la Suisse, aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

L’équipe du ROC a tenté le tout pour le tout pour égaliser dans les dernières secondes alors qu'un seul but séparait les deux formations, mais la Suisse a réussi à résister et a même inscrit un dernier but pour confirmer son succès 4-2.

En phase de groupes, les Suissesses s’étaient inclinées face à cette même équipe du ROC sur le score de 5-2.

Il faut désormais attendre le résultat du quart de finale entre le Japon et la Finlande à 21h10, ce samedi 12 février, pour savoir qui la Suisse affrontera en demi-finale. Dans tous les cas, un gros morceau les attend : le Canada ou les États-Unis.

« Je suis tellement fière », s’est réjouie la capitaine suisse Lara Stalder. « Tout le monde a joué son rôle. Chaque joueuse a été une pièce du puzzle dans cette victoire pour laquelle nous avons dû nous battre jusqu’à la dernière seconde. Je pense que globalement, on a mieux joué que lors de notre rencontre au tour préliminaire. On est sorties avec le couteau entre les dents. On voulait cette victoire et je pense qu’on la mérite. Je suis super fière de cette équipe, mais maintenant il faut récupérer, se détendre un peu et remettre ça. »

LIRE AUSSI : Le lexique du hockey sur glace

Le film du quart de finale

La première période fut l’occasion de se jauger pour les deux équipes qui s’étaient rencontrées un peu plus d’une semaine plus tôt, le 4 février, le jour de l’ouverture de Beijing 2022. Ainsi, elles s’échangeaient un nombre équivalent de tirs, mais rien n’était marqué et aucune des deux formations ne profitait de sa supériorité numérique.

Le rythme s’accélérait en deuxième période et Phoebe Staenz plantait la première banderille, ce que les Suissesses n’avaient pas réussi à faire au tour préliminaire contre le ROC. Mais les filles de Yevgeni Bobariko ne tardaient pas à recoller au score, trois minutes plus tard, après un visionnage de la vidéo, le but ayant été refusé en première instance. Mais en fait, la rondelle était bien rentrée, le but égalisateur était accordé. Le deuxième tiers-temps se finissait donc sur un score de parité 1-1 au terme d’une période à nouveau équilibrée.

Tout s’emballait alors dans la troisième période, à l’approche d’une probable élimination ou qualification pour les demi-finales, un stade de la compétition que la Suisse n’a atteint qu’une seule fois aux Jeux Olympiques, à Sotchi 2014 (pour une médaille de bronze au final).

Déterminées à retrouver les demies, les Suisses passaient la vitesse supérieure. Un centre de Keely Moy trouvait Dominique Ruegg qui ratait quelque peu son tir, ce qui trompait la gardienne Valeria Merkusheva dans les cages du ROC (2-1). Le dernier rempart a pourtant sorti de superbes arrêts dans ce match, tout comme son homologue suisse Andrea Braendli. La gardienne du ROC a subi 36 tirs au total, celle de la Suisse 24.

Braendli pensait d’ailleurs avoir encaissé l’égalisation du ROC quelques secondes après que ses coéquipières ont porté le score à 2-1, mais les arbitres annulaient le but après un nouveau visionnage vidéo. Les Suisses pouvaient souffler. Si elles résistaient bien, le ROC finissait par égaliser à un peu plus de trois minutes du buzzer final, par l’intermédiaire de Polina Luchnikova (2-2). Tout était à refaire.

Et les Suissesses refaisaient tout dans les 30 secondes qui suivaient ! Alina Muller était servie par sa capitaine Lara Stalder pour remettre les Helvètes devant (3-2). La sortie pendant les deux dernières minutes de Moy pour une faute n’y changeait rien, pas même la dernière tentative du ROC avec la sortie de leur gardienne dans les toutes dernières secondes.

Au final, c’est Alina Muller qui marquait dans les buts vides pour embellir cette victoire suisse et la qualification pour les demi-finales.

« C’est à ce moment-là que tu comprends pourquoi tu pratiques ce sport, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça tout le long de l’année pour venir ici, pour gagner ce match », a déclaré Evelina Raselli, très émue en zone mixte. « C’est un superbe effort collectif. Tout le monde a été à la hauteur. Je suis très heureuse et fière de mon équipe. »

L’idée, désormais, est de faire mieux qu’aux derniers Championnats du monde, en 2021, où elles avaient terminé à la quatrième place après une défaite en demie face au Canada puis en petite finale contre la Finlande.

Pour ne rien rater des Jeux, suivez le Liveblog de Beijing 2022 ici