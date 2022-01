Haïti, première participation aux Jeux Olympiques d'hiver : « Un sentiment incroyable »

Haïti va écrire une des plus belles pages de son histoire sportive pendant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 : la « Perle des Antilles » va participer aux JO d’hiver pour la première fois de son histoire.

Cet exploit aussi inattendu qu’incroyable a été rendu possible par la qualification de Richardson Viano pour le slalom et le slalom géant de Beijing 2022. Une présence que les Haïtiens veulent faire remarquer pour mettre leur pays en lumière.

Le 4 février 2022 au Nid d’oiseau, Haïti va défiler lors d’une cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver pour la première fois de son histoire. La « Perle des Antilles » y doit sa présence à Richardson Viano, le skieur de 19 ans qui a offert deux quotas à son pays pour Beijing 2022 : un en slalom et un en slalom géant.

Cette qualification historique a été rendue possible par son travail sur les pistes et les points FIS récoltés notamment grâce à une 35e place au slalom géant des derniers Championnats du monde de ski alpin. Depuis, il a multiplié les courses et s’est adapté à un nouveau matériel pour préparer au mieux Beijing 2022. Mais l’athlète n’a pas été le seul à s’employer.

Les efforts ont été collectifs pour mener Haïti à ses premiers Jeux Olympiques d’hiver. Jean-Pierre Roy, le président de la Fédération haïtienne de ski, a notamment été en première ligne, et il sera le chef de mission de son pays à Pékin.

Le quinquagénaire a eu beaucoup de travail pour préparer la première participation du pays caribéen aux JO d’hiver. Là où des pays habitués aux Jeux Olympiques ont des personnes dédiées à la logistique, un nouveau-venu comme Haïti s’en est remis à son homme à tout faire.

Les démarches administratives dont il était en charge ont été nombreuses, jusqu’à la saisie des noms, numéros de passeport et photos de toutes les personnes qui iront à Pékin.

L’hymne d’Haïti a été validé en cas de victoire de Richardson Viano

Le dirigeant haïtien a pris cette tâche avec le sourire. Il y en a même une qui a été particulièrement marquante pour lui.« On m’a demandé de valider le drapeau et l’hymne national. Moi, j’ai bien rigolé. L’hymne je l’ai validé, mais on ne l’entend qu’en cas de médaille d’or », a-t-il confié à Olympics.com.

« Pour le drapeau, il a fallu vérifier que les teintes, mais aussi les proportions étaient exactement les bonnes. Ça m’a pris plusieurs heures. »

La minutie est également essentielle au moment de préparer les équipements qui seront emmenés dans l’avion pour aller à Pékin le 30 janvier. Rien ne doit être oublié. Dans le même temps, il faut même répondre aux nombreuses sollicitations médiatiques. Même la télévision japonaise est intéressée par l'histoire incroyable des skieurs de l'île des Caraïbes.

Pour réussir sa première apparition aux Jeux Olympiques d’hiver, Haïti n'a rien laissé au hasard. La Fédération haïtienne de ski a même décidé d’emmener un deuxième athlète sur ses fonds propres pour parer à toute éventualité.

C’est Mackenson Florindo qui se tiendra prêt pour suppléer Richardson Viano en cas de besoin. Il a lui aussi déjà marqué l’histoire de son pays en participant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020. Un exploit qui a prouvé que le ski pouvait être utile à Haïti, même s’il n’y neige pas.

Haïti veut marquer les esprits

Si Jean-Pierre Roy a créé la Fédération haïtienne de ski avec son ami Thierry Montillet, ce n’est pas uniquement pour réaliser des résultats. Ses six participations aux Championnats du monde de ski alpin avaient pour objectif de donner une meilleure réputation à son pays.

Il a entamé les démarches en 2011, quelques mois après le tremblement de terre qui a dévasté une grande partie d’Haïti. Skier devenait alors un moyen de donner une image positive d’Haïti et d’y montrer à quel point les valeurs du sport y sont importantes. Une volonté qui va désormais s’exporter aux Jeux Olympiques d’hiver pour son plus grand bonheur.

« C’est un sentiment incroyable. C’est quelque chose qui permet au monde de dire qu’Haïti existe. On a des tremblements de terre, des problèmes socio-politiques à n’en plus finir, mais ce n'est pas grave, on a les valeurs du sport, elles sont là et elles resteront. »

Ce moment historique incite la délégation haïtienne à mettre les petits plats dans les grands à l’approche de Beijing 2022. Jean-Pierre Roy a promis que dès la cérémonie d’ouverture, les Haïtiens vont marquer les esprits.

« Je pense qu’on aura les plus belles tenues. On a beaucoup travaillé dessus pour mettre nos différences en avant. C’est important, il faut que les gens se rappellent de nous. Haïti, c’est un tas d’histoires qui ne sont pas toujours amusantes, mais là, on veut que ça soit drôle, émouvant et qu’on se souvienne de notre participation aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. »

À tous les niveaux, le 4 février 2022 s’annonce comme un jour historique pour le sport haïtien.