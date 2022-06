Le gymnaste Adem Asil permet à la Turquie de prendre la tête des bilans aux Jeux Méditerranéens d'Oran 2022

Le gymnaste turc Adem Asil a remporté mardi le concours général hommes des Jeux Méditerranéens d'Oran 2022, offrant à son pays la première place au tableau des médailles, avec 15 médailles au total dont huit en or. Asil avait déjà contribué la veille à une autre breloque en or, celle du concours par équipe, a dominé le concours individuel avec 84 700 points, grâce notamment à ses performances aux anneaux et au saut de cheval.

L'Algérie, qui n'a pas remporté de titre ce mardi, est désormais deuxième du classement avec 11 médailles, dont 6 en or. L'Égypte se place juste derrière avec 14 médailles mais seulement 4 en or.

Derrière, l'Italie est remontée à la quatrième place avec 15 médailles dont 2 en or.

Le tableau des médailles des Jeux Méditerranéens (29 juin)