Tout savoir sur le Grand Prix de Patinage Canada

C’est le moment d’impressionner.

Les Canadiens ont décroché sept quotas en patinage artistique pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 : 1 chez les femmes, 2 chez les hommes, 2 chez les couples et 3 en danse sur glace. Mais reste à savoir qui représentera le pays d’Amérique du Nord en République populaire de Chine du 4 au 20 février prochains.

Le Grand Prix ISU Patinage Canada 2021 (aussi connu sous le nom d’Internationaux Patinage Canada ou Skate Canada), organisé à Vancouver au Canada du 29 au 31 octobre, est donc la première occasion pour les régionaux de l’étape d’impressionner le Comité de développement de la haute performance (CDHP) canadien afin qu’il les sélectionne pour les JO 2022.

Le CDHP a annoncé qu’il tiendra compte, entre autres critères, des notes obtenues par les patineurs « dans la série du Grand Prix ISU 2021/22, les événements internationaux seniors ou la Finale du Grand Prix ISU », d’où l’importance de cette étape à laquelle participeront 12 athlètes canadiens.

Outre les Canadiens, d’autres grands noms du patinage artistique venant des États-Unis, d’Allemagne, de RP Chine ou encore de la Fédération de patinage artistique de Russie (FFKKR), seront aussi présents dans le sud-ouest du Canada et batailleront pour décrocher des médailles et eux aussi impressionner leur comité de sélection.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Internationaux Patinage Canada.

À LIRE AUSSI : Présentation de la saison de patinage artistique

Femmes : Schizas en cheffe de file

C’est Madeline Schizas qui est allée décrocher le quota canadien chez les femmes, en terminant 13e aux Championnats du monde 2021 en mars dernier, après avoir fini 9e au programme court. La prometteuse patineuse de 18 ans sera bien présente à Vancouver. Elle dansera sur la valse My Sweet and Tender Beast d’Evgeni Doga au programme court, puis sur deux morceaux de Madame Butterfly de Giacomo Puccini.

Emily Bausback, native de Vancouver, sera aussi présente. La championne nationale 2020, 19 ans, n’avait pas pu participer au programme libre des Championnats du monde 2021 : elle n’avait pas obtenu la note nécessaire, à deux points près, au programme court, malgré un record personnel.

La troisième Canadienne participant à Skate Canada sera Alison Schumacher, vice-championne nationale 2020, qui s’est placée 10e à l’Autumn Classic International 2021 – dans la série Challenger de l’ISU – en septembre dernier à Pierrefonds, au Québec.

Elles auront fort à faire face à la patineuse de la FFKKR Elizaveta Tuktamysheva, championne du monde et d’Europe 2015, mais aussi vice-championne du monde 2021. Et attention aussi aux deux Américaines Karen Chen et Alysa Liu.

Liu, à seulement 16 ans, fait ses débuts en Grand Prix sénior, mais est déjà montée sur la plus haute marche du podium lors de deux compétitions de la série Challenger cette saison : au Lombardia Trophy et au Nebelhorn Trophy, au mois de septembre.

Retrouvez le nom de toutes les participantes à Patinage Canada ici.

Hommes : qui pour bousculer l’Américain Nathan Chen ?

Même topo chez les hommes : trois Canadiens voudront montrer leur meilleur visage, pour seulement deux places à pourvoir à Beijing 2022.

Keegan Messing a décroché le premier quota canadien lors des Mondiaux 2021, en terminant sixième grâce notamment à des quadruples sauts et des triples axels réussis. À Vancouver, il dansera sur Never Tear Us Apart d’INXS et de Joe Cocker au programme court. Il a déjà participé aux Jeux Olympiques, à PyeongChang 2018, où il avait fini 12e.

Roman Sadovsky, de son côté, a décroché le deuxième quota masculin du Canada en finissant huitième au Nebelhorn Trophy fin septembre. Les deux hommes auront d’autres occasions de briller en Grand Prix cette saison : lors des Internationaux de France (19-21 novembre) à Grenoble pour Messing et à la Rostelecom Cup (26-28 novembre) à Sotchi pour Sadovsky.

Leur compatriote Conrad Orzel aura-t-il donc son mot à dire dans cette sélection ? Il sera présent à Vancouver pour tenter de bousculer la hiérarchie, sur Who Wants to Live Forever de Queen pour son programme court.

Face à eux, se dresse l’Américain Nathan Chen. Le médaillé de bronze de PyeongChang 2018 et triple champion du monde en titre reste sur une troisième place lors du Grand Prix de Skate America le 24 octobre. C'était sa première défaite depuis 2018. Fera-t-il mieux à Vancouver, sachant que l’Américain Vincent Zhou, le vainqueur à Las Vegas, et le Japonais Shoma Uno, ne participent pas à Patinage Canada ?

L’autre Américain Jason Brown, participant aux JO de Sotchi 2014 mais non sélectionné en 2018, a remporté le Finlandia Trophy en série Challenger début octobre. Il faudra donc aussi compter sur lui.

Consultez la liste des participants dans l’épreuve masculine de Patinage Canada.

Couples : Radford/James en embuscade

Chez les couples canadiens, ce sont Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro et Evelyn Walsh / Trennt Michaud qui ont permis au Canada d’être représentés par deux duos à Beijing 2022 après respectivement leur 6e place et leur 12e place aux Mondiaux de Stockholm 2021.

Walsh/Michaud ne seront pas à Vancouver, contrairement à Moore-Towers/Marinaro ou encore Eric Radford / Vanessa James. Eric Radford a été médaillé de bronze aux Jeux de PyeongChang 2018 avec Megan Duhamel et vient d’entamer une nouvelle collaboration avec Vanessa James, en avril 2021. Vanessa James, pour sa part, a disputé les Jeux 2014 (10e) et 2018 (5e) avec Morgan Ciprès pour la France. Ensemble, Radford/James ont fini deuxièmes de l’Autumn Classic en septembre.

Ils ont donc un coup à jouer pour taper dans l’œil du CDHP, eux qui seront aussi aux Internationaux de France fin novembre, alors que Walsh/Michaud seront allés au NHK Trophy le week-end précédent et Moore-Towers/Marinaro iront à la Rostelecom Cup le week-end suivant.

Parmi les autres concurrents présents à Patinage Canada, on retrouve les patineurs de RP Chine Wenjing Sui / Cong Han. Les n° 3 mondiaux sont aussi médaillés d’argent à PyeongChang 2018, champions du monde 2017 et 2019 et vice-champions du monde 2021 alors que Han a dû subir une opération de la hanche en 2020.

Les Allemands Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert ont bon espoir de médaille chez les couples aussi après leur triomphe au Nebelhorn Trophy.

La liste des couples à Patinage Canada.

Danse sur glace : trois fauteuils pour cinq

Trois quotas canadiens ont été décrochés pour Beijing 2022, mais cinq duos participent à la saison de Grand Prix. À Vancouver, Piper Gilles / Paul Poirier (vainqueurs de l’Autumn Classic 2021) et Marjorie Lajoie / Zachary Lagha tenteront de montrer qu’ils auront leur place aux JO puisque ce sont eux qui ont décroché les quotas aux Mondiaux, en plus de Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen.

Ces derniers ne sont pas à Patinage Canada, mais ils sont montés sur la troisième marche du podium à Skate America le week-end dernier, devant donc leurs compatriotes Carolane Soucisse / Shane Firus, 7e à Las Vegas et qui ne participeront pas non plus à Patinage Canada.

Le dernier duo canadien Haley Sales / Nikolas Wamsteeker tentera de sortir leur épingle du jeu à Vancouver, mais avec une participation à une seule étape du Grand Prix cette saison, ce sera difficile d’aller chercher les points nécessaires.

À Vancouver, en l’absence des Français Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron – médaillés d’argent olympiques en 2018 – et des patineurs de la Fédération russe Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov – champions du monde 2021 –, la compétition est ouverte.

Ainsi, les Espagnols Olivia Smart / Adrian Diaz, au pied du podium à Skate America, les Italiens Charlène Guignard / Marco Fabbri, vainqueur du Lombardia Trophy 2021, ou encore les Britanniques Lilah Fear / Lewis Gibson, troisièmes du Finlandia Trophy 2021, ont leurs chances.

Tous les duos de danse sur glace à Patinage Canada.

Le programme de Skate Canada

Vendredi 29 octobre

13h : couples, programme court

14h35 : hommes, programme court

17h : danse sur glace, rythme

18h45 : femmes, programme court

Samedi 30 octobre

13h : couples, programme libre

14h47 : hommes, programme libre

17h30 : danse sur glace, programme libre

19h31 : femmes, programme libre

Horaires indiqués en heure de Vancouver (CET-9h)

Où regarder Patinage Canada

Si vous vous trouvez au Canada, vous pourrez suivre cette étape du Grand Prix sur CBA.ca et sur CBC Gem.

En Europe, et en particulier en France et en Belgique, le Grand Prix sera diffusé sur Eurosport.

La chaîne YouTube de l’ISU retransmet également les étapes du Grand Prix 2021/22 dans certains pays.