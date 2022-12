Natation : Titre planétaire et record du monde à Melbourne pour Hénique, Gastaldello, Grousset et Manaudou en 4x50 m nage libre mixte

Mélanie Hénique, Béryl Gastaldello, Maxime Grousset et Florent Manaudou ont apporté à la France sa première médaille d'or des Championnats du monde de natation en petit bassin 2022. Ils ont été sacrés en 4 x 50 m nage libre mixte avec le record du monde à la clé.

Les épreuves se poursuivent jusqu'au dimanche 18 décembre. Lors des six jours de compétition, 48 titres mondiaux sont mis en jeu.

C'est déjà sa troisième médaille après les médailles d'argent de Damien Joly en 1 500 m nage libre hommes et de Maxime Grousset en 100 m nage libre hommes.

Avec la victoire de Mélanie Hénique, Béryl Gastaldello, Maxime Grousset et Florent Manaudou en 4 x 50 m nage libre, la France a remporté sa première médaille aux Championnats du monde de natation en petit bassin 2022.

#EnDirect #Melbourne2022 Le relais 4x50m nage libre mixte composé de GROUSSET, MANAUDOU, GASTALDELLO et HENIQUE est champion du monde en 1:27.33, NOUVEAU RECORD DU MONDE 🥇 Bravo à tous, sans oublier MOLUH qui a qualifié le relais en finale lors des séries de ce matin 👏🏼🇫🇷 pic.twitter.com/viUi7wM5tt

Ce quatuor de tête avait déjà réalisé, dans le même ordre, les quatre meilleurs temps des séries. Les Français avaient été les plus rapides en 1 min 29 s 69. Lors de la course matinale, Mary-Ambre Moluh avait nagé à la place de Béryl Gastaldello.

Béryl Gastaldello et Mélanie Hénique ont ensuite permis à la France d'augmenter l'écart avec les autres prétendants au podium. Le collectif français a touché 0,70 s avant les Australiens d' Emma McKeon et 1,20 s avant les Néerlandais de Marrit Steenbergen . Les États-Unis ont terminé à la quatrième place.

La différence a été faite dans le deuxième relais par Florent Manaudou . Après le bon départ de Maxime Grouset , il s'est élancé en deuxième position derrière l'Américain David Curtiss. Le vice-champion olympique en titre du 50 m nage libre a bouclé son aller-retour en 20,26 s avec une première longueur 25 m en 9 s 40, la plus rapide de la finale. À la mi-course, les Bleus étaient en tête avec une demi-seconde d'avance sur les Australiens.

Les Français ont remporté la finale en 1 min 27 s 33 devant les Australiens et les Néerlandais et dépassé l'ancienne marque de référence, détenue par les Américains depuis 2018 en 1 min 27 s 89.

