FISE Montpellier : Giraud et Hym en or, B-Girl Kimie en argent, Jeanjean et B-Girl Carlota en bronze

Avec près de 2 000 athlètes et 608 000 spectateurs sur cinq jours de compétition (25-29 mai), le retour du Festival International des Sports Extrêmes (FISE) Montpellier était l'événement international du week-end pour les amateurs de skateboard, de roller, BMX, de parkour ou encore de breaking.

Cela faisait deux ans que la ville française n'avait pas accueilli l'événement en physique en raison des conditions sanitaires.

Olympics.com fait le point des trois disciplines qui figurent au programme des JO, aux différents enjeux pour chacune d'entre elles.

Skateboard Street

Le skateboard street du FISE Montpellier représentait l'une des dernières compétitions avant le début officiel de la période de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un événement capital dans le chemin olympique, et les skateurs français ne l'ont pas manqué. Aurélien Giraud a remporté l'épreuve hommes tandis que Charlotte Hym s'est imposée chez les femmes.

De son côté, le skateur lyonnais qui a terminé 6e des JO de Tokyo 2020, où le skateboard a fait ses débuts olympiques, a pris le meilleur sur son compatriote Benjamin Garcia et le Brésilien Ivan Monteiro.

Dans la compétition femmes, Charlotte Hym, habituée du spot iconique de Place de la République à Paris et diplômée d'un doctorat en neuroscience, a décroché le titre devant la jeune Espagnole de 13 ans Daniela Terol Mendez et la Française Jéromine Louvet.

De bon augure avant le Pro Tour de Rome (26 juin - 3 juillet), première épreuve qualificative pour Paris 2024.

Voir les résultats complets de skateboard street du FISE Montpellier 2022

BMX Freestyle

La compétition avec le plus de densité au FISE Montpellier était certainement le BMX Freestyle. Cette épreuve comptait également pour le circuit de Coupe du monde UCI.

Avec le champion olympique Logan Martin (AUS), la vice-championne olympique Hannah Roberts (USA) et la médaillée de bronze Nikita Duccaroz (SUI), la victoire allait être disputée.

Le Français Anthony Jeanjean, 7e à Tokyo 2020 et habitué du FISE, était également en compétition. Et il a pris la troisième place, juste derrière Logan Martin et le jeune Japonais Nakamura Rimu.

Chez les femmes, la Colombienne Lizsurley Villegas Serna a pris le meilleur sur toutes les stars olympiques : Lara Marie Lessmann (GER), 6e à Tokyo 2020, a terminé deuxième, devant Nikita Ducarroz et Hannah Roberts.

Voir les résultats complets de BMX Freestyle du FISE Montpellier 2022

Breaking

Les meilleurs B-Boys et B-Girls étaient également présents dans l'Hérault, pour cette épreuve importante dans le chemin de qualification vers les Jeux de Paris 2024, où la discipline fera sa première apparition olympique. Les points remportés au FISE Montpellier sont en effet pris en compte pour la qualification aux Championnats du monde de breaking 2023, qui auront lieu à Louvain en Belgique.

Chez les femmes, la Japonaise B-Girl Ami a remporté la compétition. La vice-championne du monde en titre a devancé les deux Françaises B-Girl Kimie et B-Girl Carlotta.

Côté hommes, l'Américain B-Boy Jeffro a décroché la victoire devant son compatriote B-Boy Gravity et l'Ukrainien B-Boy Lussy Sky.

Voir les résultats complets du FIS Montpellier 2022