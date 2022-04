Paris-Roubaix 2022 : Tout ce que vous devez savoir sur la Reine des Classiques, hommes et femmes

Après presque deux ans d'absence, un deuxième Paris-Roubaix va se tenir en à peine six mois. Le mythique Enfer du Nord retrouve sa place traditionnelle au mois d’avril.

Les femmes puis les hommes vont s’attaquer aux pavés qui ont fait la légende de la Reine des Classiques, les 16 et 17 avril. Et les prétendants pour succéder à Elizabeth Deignan et Sonny Colbrelli seront nombreux. L'automne dernier, la Britannique et l’Italien avaient triomphé dans une course rendue épique par la pluie. Même si le soleil devrait être au rendez-vous cette année, le spectacle s’annonce incroyable en ce week-end pascal.

Parcours, programme, palmarès : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la 2e édition femmes et la 119e édition hommes de Paris-Roubaix.

Un parcours sans surprise pour l'édition 2022 de Paris-Roubaix

Le week-end commencera avec la course femmes ce samedi 16 avril. Au total, 125 kilomètres sont au programme entre Denain et Roubaix. Les participantes commenceront la course avec quatre tours d'un circuit puis s'attaqueront à 17 secteurs pavés dont le mythique Carrefour de l'Arbre sur la route du Vélodrome de Roubaix, où se situe l'arrivée.

Le lendemain, la course sera deux fois plus longue pour les hommes. Ils vont parcourir 257,5 km de Compiègne à la banlieue lilloise. Entre l'Oise et le Nord, ils vont traverser 30 secteurs pavés.

Parmi eux, il y aura évidemment la Trouée d'Arenberg ou le Carrefour de l’Arbre, mais aucun inédit. Sur les 160 derniers kilomètres de la course, le peloton va en passer 54,8 km sur les pavés, soit presque un tiers. De quoi assurer le spectacle !

Qui pour succéder à Sonny Colbrelli et Elizabeth Deignan ?

Paris-Roubaix pourrait être le nouveau théâtre d'un duel de haut vol entre Mathieu van der Poel, double vainqueur du Tour des Flandres, et Wout Van Aert, vice-champion olympique à Tokyo 2020, s'il a totalement récupéré du Covid-19, contracté à la fin du mois de mars. Les deux cyclo-crossmen ont les atouts pour briller sur le parcours accidenté de Paris-Roubaix.

L'an passé, c'est Sonny Colbrelli qui a levé les bras dans le Vélodrome de Roubaix, mais il ne sera pas au départ cette saison à cause d'un malaise cardiaque sur le Tour de Catalogne. Même si l'Italien était novice, il faut habituellement de l'expérience pour dompter l'Enfer du Nord. Cela pourrait aider le champion olympique 2016 Greg Van Avermaet ou Philippe Gilbert pour sa dernière participation à Paris-Roubaix. Ils se sont tous les deux imposés ces dernières années.

Si d'autres Belges pourraient se mêler à la course pour la victoire finale à l'image de Florian Vermeersch l'an passé, deux Danois arrivent en forme : Mads Pedersen et Kasper Asgreen.

Le Norvégien Aleksander Kristoff, médaillé de bronze à Londres 2012 ou Nils Politt pourraient aussi être redoutables.

Christophe Laporte sera un des principaux prétendants français. Le coureur de la Jumbo - Visma avait terminé sixième l'an passé, et enregistre plusieurs podiums depuis le début du printemps (victoire d'étape sur le Paris-Nice, deuxième à l'E3 Classic et à Gand-Wevelgem). Florian Sénéchal, le local de l’épreuve et vainqueur dans la catégorie juniors en 2011, sera aussi très attendu.

Il y aura une gagnante inédite pour le Paris - Roubaix femmes 2022. Elizabeth Deignan, qui a remporté la première édition l’an passé, ne sera pas au départ ce samedi 16 avril car elle est enceinte. La Néerlandaise Marianne Vos ou l'Italienne Elisa Longo Borghini qui étaient passées à moins de deux minutes de la victoire à l'automne pourraient en profiter.

Audrey Cordon Ragot avait été la première Française avec sa huitième place et va tenter de faire mieux pour permettre à l'équipe Trek - Segafredo de s'imposer une seconde fois. L'Italienne Marta Cavalli va viser le doublé, une semaine après sa victoire sur l'Amstel Gold Race.

Lotte Kopecky fait aussi partie des cyclistes en forme et pourra se présenter sur les pavés avec des ambitions élevées. La Belge a gagné les Strade Bianche et le Tour des Flandres. Elisa Balsamo, avec son maillot arc-en-ciel de championne du monde, sera aussi à surveiller.

Programme de Paris-Roubaix 2022

Samedi 16 avril 2022

12h35 : départ du Paris-Roubaix femmes

Dimanche 17 avril 2022

11h15 : départ du Paris-Roubaix hommes

Le palmarès des cinq dernières éditions de Paris-Roubaix

Paris-Roubaix femmes

2021 : Elizabeth Deignan (GBR) - première édition

Paris-Roubaix hommes

2021 : Sonny Colbrelli (ITA)

2020 : Annulé

2019 : Philippe Gilbert (BEL)

2018 : Peter Sagan (SVK)

2017 : Greg Van Avermaet (BEL)

Comment regarder Paris-Roubaix

France Télévisions et Eurosport sont les diffuseurs officiels de Paris-Roubaix en France. En Belgique, l’Enfer du Nord est diffusé par la RTBF, VRT et Sporza alors que c’est la SRG SSR qui possède les droits pour la Suisse et RTL au Luxembourg.