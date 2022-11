Euro de handball féminin 2022 : Présentation de la demi-finale de l'équipe de France face à la Norvège | Comment regarder

Après les finales de l'Euro 2020 et du Championnat du monde 2021, la France et la Norvège vont se retrouver en demi-finales de l'Euro de handball féminin 2022.

Ce choc va mettre aux prises les championnes du monde en titre et les médaillées d'or des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Ces deux équipes ont également gagné les quatre dernières éditions du rendez-vous continental, mais une seule d'entre elles atteindra la finale de l'Euro 2022.

Cette demi-finale est un véritable choc. Et même une opposition de styles entre les Norvégiennes qui ont la meilleure attaque de la compétition et les Françaises dont « la défense est la meilleure du monde » selon des propos d'Oliver Krumbholz rapportés par L'Équipe à la fin du tour préliminaire.

Les Françaises invaincues, les Norvégiennes surprises par le Danemark

Les Bleues se sont affirmées comme les grandes favorites à la succession des Norvégiennes. Après six matchs, elles sont toujours invaincues.

Les coéquipières d'Orlane Kanor, meilleure buteuse tricolore du tournoi avec 20 buts, ont réussi à éviter les pièges roumains (35-21) et néerlandais (26-24) durant le tour préliminaire. Elles ont ensuite surclassé le Monténégro (27-19), l'Allemagne (29-21) et l'Espagne (36-23) pendant le tour principal.

Les Bleues n'ont jamais été menées au score depuis le début de la compétition. Mais elles vont subir un véritable test face à la Norvège en demi-finales ce vendredi.

Les gardiennes françaises Floriane André et Cléopatre Darleux, qui comptabilisent à elles deux 39,8 % d'arrêts, vont faire face à Henny Ella Reistad et Nora Moerk qui totalisent 72 buts à elles deux. Ces deux joueuses étaient déjà là aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, où les Norvégiennes ont décroché la médaille de bronze. Elles étaient aussi là au Championnat du monde 2021 (22-29) et à l'Euro 2020 (22-20) quand les Scandinaves ont pris le meilleur sur la France en finale.

Cette fois, Françaises et Norvégiennes se retrouvent avant la finale parce que les joueuses de Thorir Hergeirsson ont terminé le tour principal à la deuxième place du groupe I, après avoir été piégées par les Danoises ce mercredi (29-31).

Le titre européen ne sera pas mis en jeu lors de cette confrontation, mais les enjeux seront nombreux dans cette demi-finale. La France peut se rapprocher du deuxième titre continental de son histoire avec que la Norvège peut se rapprocher d'un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Suffisant pour faire de ce France - Norvège est une véritable finale européenne avant l'heure !

Le programme du dernier carré de l'Euro de handball féminin 2022

Vendredi 18 novembre

17h45 : Danemark - Monténégro

20h30 : Norvège - France

Dimanche 20 novembre

17h45 : Match pour la troisième place

20h30 : Finale

Tous les matchs se déroulent à Ljubljana (Slovénie).

Le vainqueur de l'Euro de handball féminin 2022 décroche un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La France étant qualifiée pour les prochains JO en tant que pays-hôte, si elle gagne le titre européen, le quota reviendra au finaliste.

Comment regarder France - Norvège en demi-finales de l'Euro féminin de handball 2022

La demi-finale de l'Euro de handball féminin 2022 entre la France et la Norvège sera diffusée par beIN SPORTS et TMC ce vendredi 18 novembre.

