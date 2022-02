Eliot Grondin remercie son ami et champion olympique Alessandro Haemmerle  - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 10 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, le Canadien Eliot Grondin, médaillé d'argent en snowboard cross à seulement 20 ans, reconnaissant envers son ami et champion olympique Alessandro Haemmerle.

Manquer l’or pour quelques centimètres ne lui aura pas fait perdre son grand sourire.

À seulement 20 ans, Eliot Grondin a décroché une magnifique médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Sur la piste de Genting ce jeudi, le Québécois a manqué l’or d’un souffle, battu pour quelques centièmes par l’Autrichien Alessandro Haemmerle.

« Je savais que ce serait l’argent, mais j’ai tout donné », a confié le snowboardeur canadien, qui a lancé sa planche en vain sur la ligne d'arrivée. Jusqu'à cette grande finale, le Québécois avait terminé en tête de toutes les courses de la journée. Une sacrée performance, tant la discipline peut être aléatoire.

« Fier de partager ces moments » avec ses adversaires... et ami

Le snowboardeur a cependant retrouvé tout de suite le sourire, sa bonne humeur allant de pair avec le fair-play et la solidarité entre les athlètes de la discipline.

« Rien que partager le podium avec Alessandro, c’est quelque chose d’incroyable », a souligné Eliot Grondin. « Il a beaucoup compté dans ma carrière. Cette saison, on a passé du temps ensemble en Europe. Parfois, ça devient difficile d’être loin de tes proches. En décembre quand je trouvais ça plus difficile, il m’a invité chez lui. On s’est fait à manger et je me suis senti un peu comme à la maison. Que mon plus grand adversaire fasse ça signifie beaucoup pour moi. J’ai un grand respect pour lui. »

« C’est un véritable ami, et pouvoir me battre avec lui jusqu’aux derniers instants de la course, pourvoir faire une course si serrée et si propre, c’est vraiment chouette. Je suis tout simplement fier de partager des moments pareils avec ces gars-là. »

Mais ne comptez pas sur le Canadien pour s’arrêter en si bon chemin. Le natif de Saint-Romuald, juste en face de la ville de Québec, sur l'autre rive du Saint-Laurent, ne manque pas d'ambitions pour la suite.

« Quand je dis quelque chose, j’aime bien aller au bout. À 12 ans, j’ai dit que je voulais remporter les Jeux Olympiques. Aujourd’hui, c’est l’argent. Donc je vais continuer à tout donner pour gagner l’or la prochaine fois ».

Déjà présent à Pyeongchang 2018, à 16 ans

Après tout, le snowboardeur est encore très jeune, même s'il commence à engranger une belle expérience. À seulement 16 ans, il avait participé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018, en tant que plus jeune membre de la délégation canadienne, terminant 36e en snowboard cross.

Le temps a passé et son potentiel s’est confirmé. En 2021, il est tout simplement devenu l'un des cadors de sa discipline grâce à une saison pleine : une médaille de bronze aux derniers Championnats du monde de Idre, trois podiums, dont une victoire à Bakuriani, trois autres tops 10 (4e, 7e et 8e) et le sacre de champion du monde juniors.

« Je ne suis plus une surprise », juge-t-il. « Au départ de la course, les caméras sortent et les coachs me regardent. Avec le temps, je suis devenu ami avec ces gars-là et je pense avoir le respect de mes adversaires. »

À seulement 20 ans, le voilà désormais vice-champion olympique, soutenu par tout un pays et toute une province. « C’est fun de savoir que toute la communauté est derrière moi, et même si je ne peux pas les voir, le soutien n’a pas changé depuis plusieurs années ».

Nul doute qu'à l'avenir, les Canadiens auront d'autres occasions de célébrer les exploits olympiques de leur pépite.

