Ebba Aarsjoe parle de Lindsey Vonn de l’importance de son oncle et de la douleur

Ebba Aarsjoe a déjà remporté l’or aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022, mais elle est impatiente d’avoir une nouvelle opportunité.

« J’ai juste envie de skier dès maintenant ! », a-t-elle déclaré à Olympics.com.

Après quelques jours de pause depuis sa victoire en super-combiné en catégorie debout, elle a pu profiter du village des athlètes.

« Ma kiné est également une femme, la seule avec moi dans l’équipe. Nous sommes allées au salon. Elle m’a dit que je devrais prendre le drapeau suédois [à la cérémonie de remise des médailles]. Je me suis dit que c’était pas mal ! Si je suis sur le podium, je peux tenir la médaille et montrer comment elle brille ! »

La Suédoise Ebba Aarsjoe avec sa médaille d'or en super-combiné de para ski alpin à Beijing 2022 Photo de Getty Images

Son but est de remporter une médaille d’or paralympique en République populaire de Chine. Elle était manifestement déçue après sa première médaille samedi dernier, en descente, qui était en bronze. Mais elle a admis que ce n’était pas facile.

« J’étais très émue… Je suis un livre ouvert. Vous pouvez tout voir. Tout ce que je ressens à l’intérieur se dévoile à l’extérieur. C’était un grand soulagement l’autre jour [quand j’ai remporté l’or]. Bien sûr, de la joie, mais du soulagement. »

Ebba Aarsjoe après la descente de para ski alpin de Beijing 2022 Photo de Getty Images

Plus heureuse quand elle skie malgré la douleur

Emma est heureuse quand elle skie, même si c’est douloureux.

« Lorsque je skie, je ressens [beaucoup] de douleur. Au quotidien aussi, quand je me lève et je marche. Quand je skie, ou que je m’entraîne en général, je vais loin dans la douleur… Mais à part ça, quand je skie, c’est du pur bonheur. »

« Ça vaut le coup. C’est juste de la douleur. Tout ce que j’obtiens grâce au ski représente bien plus. »

L’athlète de 21 ans avait l’habitude de cacher son handicap et de participer à des courses pour valides, mais au fur et à mesure, le gap avec les autres athlètes s’agrandissait.

Elle essayait de cacher le syndrome de Klippel-Trenaunay de sa jambe droite aussi souvent que possible.

« Pendant 18 ans, j’ai marché sur cette jambe. Je faisais semblant et je portais des vêtements qui recouvraient ma jambe pendant si longtemps. Puis j’ai pris cette décision, qui ne se prend pas du jour au lendemain, que je devrais essayer d’être classifiée. »

Ebba Aarsjoe participait à des courses pour athlètes valides Photo de Getty Images

Faire face à sa plus grande peur et bâtir sa confiance

Cela a pris du temps, et ce n’était pas facile. Mais petit à petit, Ebba a commencé à avoir confiance en elle et accepter son handicap.

« En étant exposée à ce que je crains le plus, à savoir montrer ma jambe et en parler… À force de le faire, j’ai réalisé que les gens étaient si gentils et avaient une bonne réaction en voyant ma jambe. Petit à petit, mon attitude face à ma jambe a changé et je l’ai considérée comme quelque chose de bien. Je ne la hais pas. »

Faire face à ses peurs lui a aussi offert d’autres cadeaux : pouvoir apprécier son corps et le corps des autres.

« Je pense avoir une bonne confiance. Peut-être qu’elle n’est pas 100 % positive, mais pas loin. Je n’y vois pas de mauvaises choses. Oui, j’ai cette jambe et c’est comme ça. Tout le reste de mon corps, je le trouve parfait. »

« Je te vois. Je te considère comme parfait. Et c’est ce qui est de positif quand on a un handicap… Beaucoup de gens se disent “oui, j’ai un gros nez”. Je ne vois pas ça chez les autres. Je vois juste s’ils ont un handicap ou non. »

Grandir avec un handicap et apprendre à gérer les reproches

Ebba avait de bonnes raisons de cacher son handicap, car tout le monde n’était pas toujours correct avec elle. Son enfance n’a pas était facile et elle n’a pas envie de s’étendre sur ces souvenirs.

« Ma jambe est noire et violette, et recouverte de veines des orteils jusqu’à la hanche. Donc quand j’étais petite, les enfants étaient méchants. Ils ne le voulaient pas être méchants, mais ils disaient ce qu’ils pensaient sur le moment. La pré-adolescence, c’était le pire. Je ne veux même pas m’en souvenir. Tout ce que les autres ont dit… Mais maintenant, je me dit que c’étaient juste des enfants.

« Je voudrais dire à ces enfants : ça va aller mieux. Je suis désolée. Vous ne pouvez pas faire grand chose pour le moment, vous devez juste grandir. Et peut-être ne pas écouter. Mais c’est quand même très dur quand on a cet âge. »

Les réseaux sociaux et la pression de poster des photos considérées comme parfaites amplifie le problème.

« À cet âge, tout est dans l’apparence. »

L'oncle d'Ebba, Johannes Arsjo, participe à des compétitions « l'homme le plus fort du monde » Photo de 2013 Getty Images

L’oncle de Ebba : l’homme le plus fort de Suède

« L’homme le plus fort du monde » est l’un des programmes TV les plus originaux à regarder. Et l’oncle d’Ebba, connu sous le nom de Johannes Arsjo, participe à ce genre d’événements internationaux. Cet esprit de compétition a déteint sur Ebba, mais c’est la seule comparaison possible.

« Je suis grande et fine, and je n’ai pas son corps. Il est fort, comme mon père et mon grand-père. Et je n’ai pas eu ses gênes ! »

« Il mange très bien, sait ce qu’il faut prendre ou ne pas prendre. Et quand je n’ai pas envie de m’entraîner, il est très bon pour me re-motiver. »

Ebba a également une ressemblance avec l’une de ses idoles : la skieuse américaine Lindsey Vonn.

« Je l’adore. Elle est si cool. Je me souviens l’avoir encouragé quand j’étais plus jeune. Je me souviens juste de cette belle et grande femme aux cheveux longs tout blonds, qui n’a peur de rien. Je l’ai adoré, et je continue de l’adorer. »

Ebba Aarsjoe sur les Championnats du monde de para sports de neige 2023 à Are

Ebba rentrera chez elle en tant que championne paralympique. Elle a toujours deux départs à prendre, en géant vendredi 11 mars et en slalom le lendemain.

Ensuite, le compte à rebours vers les Championnats du monde de para sports de neige 2023 à Are, dans son pays, pourra démarrer.

« J’ai tellement hâte, car je connais bien ces pistes, que je skie depuis toute petite. Je connais chaque virage et chaque saut ! »

Des larmes apparaissent quand Ebba Aarsjoe remercie les personnes qui l'ont aidée à attendre son objectif

Peu importe les résultats des prochains jours, ou lors des Championnats du monde dans un an, Ebba sait que ce qu’elle a accompli est l’un de ses grands objectifs de vie : devenir championne paralympique. Cela n’aurait pas été possible sans les personnes derrière, qui ont toujours cru en elle.

« Je voudrais remercier ma famille, ma mère, mon père et ma petite sœur car sans vous, je ne serais rien. Ces trois dernières années ont été si dures. »

Avec une larme à l’œil, Ebba a tenu à adresser un dernier remerciement.

« Je voudrais remercier la Fédération suédoise pour m’avoir ouvert les bras et donner une seconde chance dans la vie. »