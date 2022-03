Dominic Larocque, l'ancien attaquant devenu un des meilleurs gardiens du monde

Dominic Larocque avait inscrit trois buts lors de ses deux premiers matchs aux Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi 2014. À Beijing 2022, sa mission sera d’empêcher les joueurs adverses de marquer. Le Canadien est passé d’attaquant à gardien de but après sa première participation aux Jeux Paralympiques d’hiver.

Ce choix qu’il a lui-même qualifié « de fou » a été couronné de succès : le Québécois a été élu meilleur gardien des deux derniers Championnats du monde de para-hockey sur glace.

La transition n’a pourtant pas été aussi évidente que son palmarès individuel le laisse croire. Dominic Larocque avait toujours évolué au poste d’attaquant avant son 27e anniversaire, quand il jouait avec les valides dans sa jeunesse, comme à ses débuts en para-hockey sur glace en 2010, trois ans après avoir été amputé de la jambe gauche.

« Depuis que je suis petit, j’ai toujours été fasciné par les gardiens de but. Je jouais déjà à l’attaque quand j’étais jeune et, comme j’étais bon, mes entraîneurs ne me laissaient pas tenter ma chance dans les buts… » a expliqué à La Presse celui qui a eu l’opportunité de se reconvertir après Sotchi 2014.

Un titre de champion du monde pour sa première grande compétition comme gardien titulaire

Il a profité du départ à la retraite d’un gardien et d’un renouvellement du staff de la sélection canadienne pour franchir le pas. Après plusieurs années en tant que numéro 3 ou comme doublure, le natif de Salaberry-de-Valleyfield est passé titulaire pour les Championnats du monde 2017.

Ses performances dans les matchs à élimination directe ont été décisives et le pays à la feuille d’érable a été sacré champion du monde. Dans la continuité de cette compétition, il s’est définitivement installé dans le but canadien.

Aux Jeux Paralympiques d'hiver de PyeongChang 2018, il a décroché la médaille d'argent, quatre ans après le bronze glané en tant qu’attaquant. Deux autres médailles d’argent aux Championnats du monde ont suivi avant Beijing 2022 où Dominic Larocque et ses coéquipiers visent un troisième podium paralympique consécutif.

Dominic Larocque avait marqué deux buts face à la Suède à Sotchi 2014 pour son premier match aux Jeux Paralympiques d'hiver Photo de 2014 Getty Images

« J’aime la pression »

La dernière fois que les Canadiens n’ont pas remporté de médaille aux Jeux Paralympiques d’hiver, c’était à Vancouver 2010. Le Québécois était alors spectateur et a eu un déclic. « Je me suis dit que je voulais vivre ça, moi aussi, un jour », s’est rappelé dans les colonnes de La Presse le para-hockeyeur sur glace qui découvrait à peine cette discipline.

Depuis, il a tout connu avec cette équipe. En faisant trembler les filets adverses comme en multipliant les blanchissages. Mais alors que le rôle de gardien peut paraître ingrat, qu’est-ce qui a pu fasciner Dominic Larocque au point d’oser ce repositionnement ?

Réponse de l’intéressé : « J’aime la pression. Si vous la comparez à celle d’un attaquant, elle est complètement différente. C’est un plus grand défi. Quand vous êtes gardien, il faut tenter d’être parfait alors qu’en tant qu’attaquant, vous pouvez rater une passe ou un tir. Dans le but, si vous faites une erreur, vous concédez un but. »

Dominic Larocque endossera une nouvelle fois cette responsabilité ce mardi 8 mars lors d'un match du tour préliminaire face à la République de Corée.