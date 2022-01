Sports olympiques d'hiver : la journée en DIRECT

Chloé Trespeuch, Alexis Pinturault et Perrine Laffont sont en compétition ce samedi 8 janvier alors que la saison d’hiver continue avec le snowboard à Krasnoyarsk, le ski alpin à Kranjska Gora et Adelboden, le ski acrobatique à Mont Tremblant et Mammoth ou le biathlon à Oberhof.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Snowboard cross, Krasnoyarsk : Chloé Trespeuch et Merlin Surget en argent

L'année 2022 a bien commencé pour les représentants français en snowboard cross. Chloé Trespeuch chez les femmes et Merlin Surget chez les hommes ont terminé à la deuxième place de l'épreuve qui s'est déroulée à Krasnoyarsk ce samedi 8 janvier.

La snowboardeuse médaillée de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014 a confirmé son excellent début de saison. Troisième à Montafon il y a un peu moins d'un mois, elle a cette fois terminé deuxième, seulement devancée par la Britannique Charlotte Bankes. Au classement général de la Coupe du monde, ce résultat lui permet de revenir à hauteur de Belle Brockhoff, la troisième.

Pour Merlin Surget, c'est un premier podium cet hiver. 24e des qualifications à Krasnoyarsk, il est arrivé jusqu'en grande finale où il a terminé deuxième.

« Je me suis pas trop mis de pression après ma 24e place en qualifications et j'ai pu trouver les ressources pour aller chercher le podium avec trois beaux runs », a réagi le snowboardeur de Chamonix dans des propos rapportés par Ski Chrono.

L'Allemand Martin Nörl s'est imposé et l'Autrichien Julian Lüftner a complété le podium. Devancé par le Français en demi-finales, le Canadien Eliot Grondin a dû se contenter de la petite finale. Victorieux de cette course, il a pris la cinquième place du classement. Deux autres membres de la délégation tricolore ont terminé dans le top 10 du jour : Loan Bozzolo et Guillaume Herpin.

Les résultats complets de la Coupe du monde de snowboardcross de Krasnoyarsk

Ski alpin, slalom géant de Kranjska Gora : Lara Gut-Behrami de retour

Les skieuses mettent le cap sur la Slovénie pour le slalom géant de Kranjska Gora. Tessa Worley s'y élancera avec le dossard numéro 2. Lara Gut-Behrami sera aussi présente après avoir manqué plusieurs étapes de Coupe du monde.

Ski alpin, slalom géant d'Adelboden : Alexis Pinturault va ouvrir le portillon

Alexis Pinturault va ouvrir le portillon lors du premier slalom géant de l'année à 10h30 ce samedi 8 janvier. Le Français, tenant du gros globe de cristal, s'élancera avec le dossard numéro 1. À domicile, les Suisses Loïc Meillard et Marco Odermatt partiront juste après lui. Le champion du monde en titre de la spécialité, Mathieu Faivre, sera aussi de la partie.

Biathlon, Oberhof : Premier relais mixte de l'hiver

Le premier relais mixte de la saison de biathlon aura lieu ce samedi 8 janvier à 12h15 à Oberhof. L'équipe de France sera composée d'Antonin Guigonnat, Simon Desthieux, Anaïs Bescond et Julia Simon.

Bosses, Mont-Tremblant : Perrine Laffont vise la passe de deux

Après avoir terminé deuxième vendredi, Perrine Laffont va tenter de monter sur un second podium consécutif ce samedi 8 janvier à Mont-Tremblant. À domicile, Mikael Kingsbury, la légende du ski de bosses, va viser un deuxième succès d'affilée dans l'épreuve masculine. Les finales auront lieu à 20h00, heure française.

Luge, Sigulda : Suivez les courses du jour en direct sur Olympic Channel

À moins d’un mois des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, la Coupe du monde de luge fait étape à Sigulda en Lettonie. La qualification de certains athlètes y est en jeu !