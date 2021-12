Sports olympiques d'hiver : la journée en DIRECT 

Aleksander Aamodt Kilde, Michelle Gisin ou Richard Jouve sont en compétition ce mercredi (29 décembre 2021) alors que la saison d'hiver continue avec le slalom de Lienz, le super G de Bormio et le Tour de Ski à Lenzerheide.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Ski alpin : Aleksander Aamodt Kilde s'offre un troisième super G d'affilée

Pour la première fois depuis Kjetil Jansrud en décembre 2016, un skieur a remporté trois super G d'affilée en Coupe du monde : Aleksander Aamodt Kilde. Pour faire aussi bien que le champion olympique 2014 de la spécialité, le Norvégien s'est imposé à Bormio ce mercredi 29 décembre.

Au lendemain de sa sixième place en descente, il a devancé les Autrichiens Raphael Haaser et Vincent Kriechmayr dans la station italienne. Dossard numéro 11, le skieur de 29 ans a été victorieux en 1 min 27 s 95. Son premier poursuivant a été relégué à plus de sept dixièmes de seconde. Ce succès lui a permis de prendre la deuxième place du classement général de la Coupe du monde de ski alpin.

Ryan Cochran-Siegle et Beat Feuz ont intégré le top 5. Le Suisse s'est bien rattrapé après son échec la veille en descente. Premier skieur français au classement du jour, Matthieu Bailet s'est classé sixième. Le Niçois a terminé à 1 s 20 de la première place.

« Je suis très satisfait de la manière, après des entraînements pas faciles et une course frustrante hier en descente sur cette piste que j'affectionne particulièrement », a réagi le Français qui obtient là son meilleur classement de la saison.

Six autres skieurs tricolores ont marqué des points sur l'avant-dernière course de l'année : Blaise Giezendanner (9e), Johan Clarey (17e), Roy Piccard (20e), Alexis Pinturault (23e), Cyprien Sarrazin (24e) et Nils Allègre (27e).

Ski alpin : Petra Vlhova termine l'année en beauté, Michelle Gisin sur le podium

Petra Vlhova s'affirme comme la meilleure slalomeuse du moment. À Lienz, la Slovaque a remporté sa troisième victoire de la saison dans cette discipline. La skieuse de 26 ans a impressionné tout au long de la journée.

Meilleur temps le matin, elle a su briller en allumant du vert à tous les intermédiaires au moment de refermer le portillon en début d'après-midi. Cette performance lui a permis de s'imposer en 1 min 42 s 10 avec une demi-seconde d'avance sur Katharina Liensberger. Deuxième temps de la première manche, Michelle Gisin a pris la troisième place. La Suissesse a terminé à 68 centièmes de la victoire. C'est son deuxième podium de l'hiver.

Katharina Truppe a survolé la deuxième manche mais elle n'est pas parvenue à monter sur le podium. L'Autrichienne a terminé quatrième devant Wendy Holdener. Septième, la Suissesse Camille Rast a intégré le top 10 d'une Coupe du monde pour la troisième fois en moins de dix jours. Autant que dans le reste de sa carrière. La Québécoise Laurence St-Germain a obtenu son meilleur résultat de la saison en terminant neuvième.

Seule skieuse française qualifiée pour la deuxième manche, Nastasia Noens n'est pas allée au bout. Marie Lamure, 20 ans, n'a pas réussi à intégrer le top 30. Elle a terminé 33e à 17 centièmes d'une première participation à une deuxième manche en Coupe du monde.

Ski de fond : Le Tour de Ski se poursuit à Lenzerheide

La deuxième journée du Tour de ski est au programme de ce mercredi 29 décembre. Après les sprints, le 10 km classique femmes et le 15 km classique hommes sont prévus à Lenzerheide.