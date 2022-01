Sports olympiques d'hiver: le dimanche 23 janvier en DIRECT

Terence Tchiknavorian, Johan Clarey et Julia Simon sont en compétition ce dimanche (23 janvier) alors que la saison d’hiver continue avec le ski acrobatique, le ski alpin et le biathlon.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour dans lesquelles les athlètes voudront certainement confirmer leur bonne forme après leur sélection olympique pour Beijing 2022.

À LIRE AUSSI : l'actu du samedi 22 janvier dans le monde des sports d'hiver

Ski alpin, Cortina d’Ampezzo (ITA) : victoire de Curtoni, grosse chute de Sofia Goggia

Dans le Super-G de Cortina d’Ampezzo, l’Italienne Elena Curtoni a décroché sa première victoire de la saison. Elle avait fini deuxième dans la même épreuve à Saint-Moritz et troisième à Val d’Isère. L’Autrichienne Tamara Tippler a pris la médaille d’argent et monte sur son premier podium cette saison. La Suissesse Michelle Gisin, championne olympique du combiné alpin en 2018, ferme la marche en prenant le bronze.

La grosse frayeur du jour est venue du côté de l’Italienne Sofia Goggia. La championne olympique en descente en 2018 et vainqueur de cette épreuve hier (pour six victoires en Coupe du monde cette saison) a été victime d’une chute pendant le Super-G aujourd’hui. Quelques heures après sa chute, on la voyait marcher en boîtant, soutenue par deux membres du staff italien.

Les Françaises Laura Gauché et Camille Cerutti, sélectionnées pour Beijing 2022, ont-elles aussi chuté pendant le Super-G. Tessa Worley a terminé 6e, Romane Miradoli 13e et Tiffany Gauthier 19e.

Biathlon, relais 4 x 7,5 km hommes, Antholz-Anterselva (ITA) : démonstration de force de la Norvège, les Français quatrièmes

Les Français Fabien Claude, Antonin Guigonnat, Simon Desthieux et Eric Perrot ont longtemps tenu le podium au cours de cette dernière étape de Coupe du monde avant les JO à Pékin, mais ont craqué dans le dernier tour pour finir juste au pied du podium.

Les Norvégiens, eux, n’ont pas tremblé et Vetle Sjåstad Christiansen a franchi la ligne d’arrivée avec 1 min 57 s d’avance sur la Russie et 2 min 04 s sur l’Allemagne. Avant, Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø et son frère Johannes avaient fait un travail impeccable. Johannes Bø a même réalisé un sans-faute.

Jusqu’au dernier passage sur le pas de tir, la France était deuxième, mais Eduard Latypov pour la Russie et Lucas Fratzscher pour l’Allemagne ont doublé Eric Perrot, 21 ans, après les derniers tirs pour reléguer la France à la quatrième place.

« Eric a fait son premier relais en Coupe du monde il y a quelques jours et on lui donne la responsabilité de finir le relais, de terminer le boulot pour la France qui en plus était sur le podium. C'est une pression énorme qu'on lui donne », a estimé Guigonnat au micro de La Chaîne L’Équipe. « Eric a fait un super job au tir, le debout est magnifique. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça. »

Desthieux, lui, a vanté les qualités de la Norvège. « Johannes, dans ses grands jours, quand il est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Il est incroyable. L'équipe de Norvège est incroyable sur les relais cette année. Vu le niveau qu'ils ont, ils sont hallucinants. Si on veut les battre aux Jeux, il faudra qu'on soit parfaits. »

X Games, Aspen (USA) : trois Canadiens sur les podiums

Samedi 22 janvier dans la soirée, en snowboard slopestyle hommes, le Canadien Mark McMorris, médaille de bronze dans cette même épreuve à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018, a remporté l’or aux X Games, comme en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2019. Le Norvégien Marcus Kleveland a fini deuxième, le Suédois Sven Thorgren troisième, devant l’Américain Red Gerard, le champion olympique de PyeongChang 2018.

Kleveland a décroché l’or en Snowboard big air, devant le Canadien Max Parrot et le Finlandais Rene Rinnekangas. Dans l’épreuve femmes, c’est la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott qui l’a emporté devant l’Américaine Jamie Anderson et la Japonaise Miyabi Onitsuka.

En ski big air, les Américains Alex Hall et Mac Forehand ont fini aux deux premières places, devant le Canadien Teal Harle, en bronze. Son compatriote Edouard Therriault a terminé au pied du podium.

Biathlon, Antholz-Anterselva (ITA) : les femmes à 15h15

Après la troisième place des Françaises hier au relais 4 x 6 km, que feront-elles aujourd’hui ? Elles sont à nouveau sur le pont à partir de 15h15 CET pour la mass start, avec Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond, Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet et Chloé Chevalier.