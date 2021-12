Sports olympiques d'hiver : dimanche 19 décembre en DIRECT

Émilien Jacquelin, Anaïs Chevalier-Bouchet et Tessa Worley sont en compétition ce dimanche 19 décembre alors que la saison d’hiver continue avec le biathlon, le ski acrobatique, le ski alpin, le ski de fond, le skicross et le bobsleigh.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Super-G, Val d'Isère : Worley, Shiffrin et Goggia à la lutte en super-G

Ce dimanche 19 décembre mettra les skieuses alpines à l'honneur avec la finale de super-G féminin à Val d'Isère. Les Italiennes seront très attendues dans la station française avec notamment Sofia Goggia, qui a excellé la veille en descente et qui espère doubler avec le super-G. Sa compatriote Federica Brignone, qui s'était imposée en super-G à St. Morizt, en Suisse, le week-end précédent, sera aussi à surveiller de près.

La Française Tessa Worley sera également de la partie. À domicile, la double championne du monde de slalom géant est sereine à l'approche de cette épreuve de super-G.

« J'ai à cœur de donner mon maximum. Le tracé est sympa et joueur, mais il n'est pas compliqué. Il va falloir accepter la vitesse après le troisième passage intermédiaire. Il faudra avoir des lignes engagées pour faire la différence aujourd’hui », expliquait Worley avant course au micro de L’Équipe.

Face à elle, la superstar du ski alpin, l'Américaine Mikaela Shiffrin, sera une prétendante de choix au podium aujourd'hui.

Biathlon, Grand-Bornand : Fillon Maillet en jaune pour la première mass start de la saison

Pour la première fois de la saison 2021/2022, les biathlètes s'élanceront pour une mass start hommes et femmes. Après sa victoire lors de la poursuite masculine, Quentin Fillon Maillet pointe en tête du classement général et portera le maillot jaune lors de ce départ. Ses compatriotes Émilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude et Antonin Guigonnat seront aussi de la partie dans la station française.

Face à eux, le Suédois Sebastian Samuelsson, le biathlète de la Fédération de biathlon Russe Eduard Latypov et le contingent Norvégien, avec notamment les frères Tarjei et Johannes Bø et Vetle Christiansen seront de forts concurrents lors de cette mass start.

Côté dames, Anaïs Bescond et ses coéquipières Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Chevalier-Bouchet auront à cœur de briller à domicile lors de cette première mass start. mais il sera compliqué de déloger la meneuse du classement général, la Norvégienne Marte Roeiseland ou encore les Biélorusses Hanna Sola et Dzinara Alimbekava

Slalom géant, Alta Badia (ITA) : Mathieu Faivre en tête après la première manche

Les skieurs alpins sont à Alta Badia, en Italie, pour cette nouvelle étape de Coupe du monde de slalom géant. Dès la première manche, le Français Mathieu Faivre a frappé un grand coup en prenant la tête du classement en 1 min 11 s 65, devant la légende Suisse Marco Odermatt (+0,02 s) et l'Autrichien Manuel Feller (+0,19 s).

Alexis Pinturault a pris la neuvième place de cette première manche à seulement 0,76 s de son compatriote.

La deuxième manche se déroulera ce dimanche 19 décembre à partir de 13h30.

Ski cross, Innichen (ITA) : Tchiknavorian et Midol en tête du classement général avant Innichen

Cette saison, les skieurs français sont impériaux en ski cross. Terence Tchiknavorian et Bastien Midol sont actuellement premier et deuxième du classement général avec leurs très bonnes performances lors des précédentes Coupe du monde. Tchiknavorian avait notamment remporté la première étape à Val Thorens et une deuxième place dès le lendemain, toujours dans la station française. En début de semaine, le 14 décembre, Tchiknavorian est une fois de plus monté sur la boite, en prenant la deuxième place à Arosa, en Suisse.

Bastien Midol n'est pas en reste puisqu'il est arrivé deuxième, juste après "Tchik", devant son public. Ils seront très attendus lors de cette étape italienne à Innichen.

Ski de fond, Dresden (GER) : Chanavat et Jouves rêvent de podium en sprint par équipes

Après s'être emparé de la troisième place du sprint à Dresden, le 18 décembre, Lucas Chanavat sera avec son ami Richard Jouves, pour tenter de briller en finale de sprint par équipe.

Les Françaises Flora Dolci et Lena Quintin seront au départ de la finale féminine.

Programme de la journée :

12h - finale femmes sprint par équipes

12h30 - finale hommes sprint par équipes

