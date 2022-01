Sports olympiques d'hiver : dimanche 16 janvier en DIRECT

Émilien Jacquelin, Alexis Pinturault et Tess Ledeux sont en compétition ce dimanche 16 janvier alors que la saison d’hiver continue avec le biathlon, le ski acrobatique, le ski alpin et le bobsleigh et le patinage artistique.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Ski acrobatique, slopestyle, Font Romeu (FRA) : victoire de Tess Ledeux à domicile

Déjà en tête à l'issue des qualifications de la veille, la pépite du ski acrobatique français, la jeune Tess Ledeux, 20 ans à peine, s'est imposée sans difficulté à Font Romeu, devant son public. C'est d'ailleurs la quatrième victoire de la double championne du monde dans la station des Pyrénées. Malgré l'absence des cadors de la discipline comme Eileen Gu et Sarah Höfflin lors de cette étape en France, Ledeux a confirmé son état de forme en slopestyle après sa victoire au Dew Tour en décembre. De bon augur avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Mais avant de partir pour la capitale de la République populaire de Chine, Ledeux va s'envoler pour les États-Unis pour disputer les X-Games. Une compétition qui sera une grande répétition générale pour les meilleurs skieurs acrobatiques du monde.

Biathlon, Ruhpolding (GER) : Quentin Fillon Maillet impérial, Roeiseland en patronne

Pour terminer cet avant-dernier week-end de biathlon avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, les meilleurs biathlètes du monde prenaient le départ de la poursuite 10 km femmes et la poursuite 12,5 km hommes.

La Norvégienne Marte Olsbu Roiseland et son dossard jaune, synonyme de première place au classement général de Coupe du monde, s'est de nouveau imposée lors de cette dernière poursuite avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022. Elle a bouclé sa course en 30 min 55 s devant les sœurs Suédoises Elvira et Hanna Oeberg. La Française Anaïs Bescond est arrivée au pied du podium avec un excellent 19/20 au tir. Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet se sont respectivement classées 8e et 9e.

Chez les hommes, après sa splendide victoire au sprint, Quentin Fillon Maillet, leader du classement général, a doublé la mise en remportant la poursuite 12,5 km hommes. C'est la deuxième fois de sa carrière que le double champion du monde remporte les deux épreuves lors d'une même étape de Coupe du monde. Derrière lui, le Russe Alexander Loginov a réalisé une course incroyable passant de la 32e place à la seconde. Le Biélorusse Anton Smolski complète ce podium. Le Français Simon Desthieux est arrivé au pied du podium après un bon 18/20 au tir.

Ski alpin, Wengen (SUI) : le Norvégien Lucas Braathen s'impose en slalom, Noël et Pinturault dans le top 10

Pour cette nouvelle étape de Coupe du monde de ski alpin, le gratin du ski mondial était en Suisse, à Wengen. Lors de cette ultime épreuve du week-end, le Norgévien Lucas Braathen a remporté la deuxième étape de sa carrière et la première en slalom. À tout juste 21 ans, il a cumulé un temps de 1 min 41 s 48, soit 0,22 s de mieux que le champion olympique par équipes mixtes, le Suisse Daniel Yule. Le champion olympique de slalom de Vancouver 2010, l'Italien Giuliano Razzoli, est arrivé troisième avec 0,29 seconde de retard sur le Norvégien.

Les Français Clément Noël et Alexis Pinturault se sont classés respectivement 8e et 9e. Noël avait pourtant frappé fort lors du premier run en prenant la quatrième place, mais sa performance au second run ne lui a pas permis de conserver ni d'améliorer son classement.

À l'inverse, Pinturault est passé de la 18e place après son premier passage, à la 9e, une belle remontée pour le spécialiste du combiné.

Bobsleigh, St. Moritz (SUI) : les Lettons battent Friedrich en bob à 4 et triplé allemand chez les femmes

Pour la toute dernière étape de Coupe du monde de bobsleigh, les bobeurs s'étaient donnés rendez-vous en Suisse, à St. Moritz, sur la seule et unique piste en glace naturelle du monde.

Et comme souvent en bobsleigh, la compétition de bob à deux femmes a été remportée par les Allemandes. Non content de s'emparer de la première place, le podium s'est intégralement paré de noir/jaune/rouge. Le binôme Kim Kalicki / Lisa Buckwitz a remporté l'étape devant Mariama Jamanka et Kira Lipperheide et la paire Laura Nolte / Deborah Levi.

Juste derrière, la Canadienne naturalisée Américaine et double championne olympique de la discipline, Kaillie Humphries est arrivée quatrième avec sa partenaire Sylvia Hoffman.

En bob à 4, l'Allemand Francesco Friedrich est passé tout près de la saison parfaite. Avec ses coéquipiers Alexander Schueller , Martin Grothkopp et Alexander Roediger ils ont pris la deuxième place de cette ultime étape. Ce sont les Lettons, mené par Oskars Kibermanis, qui se sont imposés. Le quator russe de Rostislav Gaitiukevich s'est emparé de la troisième place de cette étape suisse.

L'équipe Française, avec son pilote Romain Heinrich, est arrivée 11e.

Ski alpin, Zauchensee (AUT) : Brignone au top, Suter 2e et les Françaises Worley et Gauché dans le top 5

Le super-G femmes de cette étape de Coupe du monde à Zauchensee, en Autriche a été remporté par l'Italienne Federica Brignone. La skieuse italienne la plus décorée en Coupe du monde de ski alpin a frappé fort en s'imposant en 1 min 1à s 84, soit 0,04 seconde devant la Suissesse Corinne Suter. L'Autrichienne Ariane Raedler est arrivée troisième avec 0,17 seconde de retard sur l'Italienne.

Les Françaises Tessa Worley et Laura Gauché sont toutes les deux arrivées 5e, partageant un chrono de 1 min 11 s 35. Cela faisait neuf ans qu'on avait pas vue deux Bleues dans un top 5 de Coupe du monde de super-G.

La championne du monde en titre de la discipline, la Suissesse Lara Gut-Behrami, qui avait remporté la descente la veille, est arrivée 10e de l'épreuve.

Suivez la luge en direct vidéo sur Olympic Channel

Cliquez ci-dessous pour suivre l’étape de Coupe du monde de luge à Oberhof, ce dimanche 16 janvier.

Les résultats du samedi 15 janvier

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 approchent et les dernières chances d'obtenir des points pour espérer s'envoler à Pékin dans 20 jours se réduisent. Ce week-end du 15 et 16 janvier est globalement le dernier avant que les classements ne soient gelés pour déterminer les quotas olympiques de chaque nation, les résultats sont donc hautement importants.

