Sports olympiques d'hiver : samedi 15 janvier en DIRECT

Quentin Fillon Maillet, Marco Odermatt et Bastien Midol sont en compétition ce samedi 15 janvier alors que la saison d’hiver continue avec le biathlon, le snowboard, le ski acrobatique, le ski alpin, le bobsleigh et le patinage artistique.

Ne ratez aucun moment des Coupes du monde du jour avec les athlètes en quête de leur qualification olympique pour Beijing 2022.

Biathlon, Ruhpolding (GER) : les Bleus 5e du relais hommes, le ROC vainqueur et gros cafouillage entre la Suède et la Norvège

Ce samedi 15 janvier, le quartet français, composé de Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude et Éric Perrot, qui participait à son tout premier relais en Coupe du monde, se sont classés 5e de l'étape de Ruhpolding.

Le ROC s'est imposé devant l'Allemagne et la Biélorussie. En 6e et 7e position, la Suède et la Norvège ont connu une course compliquée. Dès le premier tir debout, le relayeur suédois a tiré sur la cible du Norvégien, entraînant un moment d'incompréhension générale.

Revivre la course des Bleus : Biathlon, Ruhpolding (GER) : le ROC remporte le relais hommes, la France 5e et cafouillage entre la Suède et la Norvège

La veille, le relais tricolore femmes est monté sur la plus haute marche du podium grâce à Anaïs Chevalier-Bouchet, Chloé Chevalier, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet.

Ski alpin, Zauchensee (AUT) : Lara Gut-Behrami remporte la descente, Goggia a chuté

La double championne du monde en titre de super-G et slalom géant, la Suissesse Lara Gut-Behrami avait signé le troisième meilleur temps lors des entraînements, un bon état de forme qu'elle a confirmé ce matin au Autriche. Elle s'est imposée avec un temps de 1 min 45 s 78, elle a devancé l'Allemande Kira Weidle (+ 0,10) et la locale de l'étape Ramona Siebenhofer (+ 0,44).

L'Italienne Sofia Goggia, actuellement en tête du classement général de descente de la saison, a chuté lors de son passage, voyant ainsi le podium lui filer entre les doigts. Ses compatriotes Nadia Delago et Federica Brignone se sont classées respectivement 4e et 6e à Zauchensee.

Championnats d'Europe de patinage artistique, Tallinn (EST) : sans Papadakis/Cizeron, le duo Sinitsina/Katsalapov (ROC) favori en danse sur glace

Pour des raisons liées à la crise sanitaire, le duo de danse sur glace français, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron a choisit de ne pas faire le déplacement du Canada, où ils s'entrainent, jusqu'en Estonie, à Tallin plus précisément, pour participer aux Championnats d'Europe de patinage artistique. Le binôme du ROC Sinitsina/Katsalapov a donc le champ libre pour s'exprimer et tenter de conserver le titre européen qu'ils avaient remporté lors de la précédente édition.

Le programme libre de danse sur glace débutera dès 12h35 et le programme libre de la compétition individuelle femmes clôturera ces championnats à partir de 18h30.

LIRE AUSSI - Tout savoir sur les Championnats d’Europe de patinage artistique 2022

La compétition de couple a été dominée par les paires du ROC. Respectivement premiers, deuxièmes et troisièmes, les duo Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov, Evgenia Tarasova/Vladimir Morozov et Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii ont donc réussi un incroyable triplé lors de ces Championnats d'Europe.

La compétition homme n'a pas dérogé à la règle. C'est effectivement un patineur du ROC qui est monté sur la plus haute marche du podium. Mark Kondratiuk s'est imposé devant l'Italien Daniel Grassl et le Letton Deniss Vasiljevs.

LIRE AUSSI - Mark Kondratiuk champion d’Europe de patinage artistique, Aymoz septième

Ski alpin, Wengen (SUI) : Kriechmayr remporte la descente devant Feuz, Odermatt au pied du podium

Arrivé tardivement à Wengen, l'Autrichien Vincent Kriechmayr, double champion du monde 2021 en descente et super-G, s'est finalement imposé lors de cette descente de Coupe du monde en Suisse. Avec un chrono de 2 min 26 s 09, il a devancé le médaillé de bronze de descente de PyeongChang 2018, le Suisse Beat Feuz (+ 0,34) et l'Italien Dominik Paris (+ 0,44).

Marco Odermatt est arrivé au pied du podium à 0,46 secondes du leader de la course. Johan Clarey, le meilleur français de la journée, a pris la 18e place (+ 2,35).

À LIRE - Johan Clarey : « À 41 ans, je prends beaucoup plus de plaisir »

Bobsleigh, St. Morizt (SUI) : Friedrich encore victorieux, Kripps deuxième

Pour cette toute dernière étape de Coupe du monde de bobsleigh de la saison, les meilleurs bobeurs du monde s'étaient donnés rendez-vous à St. Moritz en Suisse, sur la seule et unique piste naturelle du monde.

Encore une fois, l'Allemand Francesco Friedrich s'est imposé en bob à deux, avec son partenaire Thorsten Margis en 2 min 11 s 76. C'est la septième victoires de la saison sur huit étapes de Coupe du monde, pour le pilote double champion olympique en titre. La superstar allemande a donc logiquement rempoté son cinquième globe de cristal de bob à deux.

Les Canadiens Justin Kripps et Cam Stones sont arrivés deuxièmes à 0,17 seconde de Friedrich. La paire allemande Johannes Lochner et Florian Baeur ont complété ce dernier podium de Coupe du monde de la saison avec 0,36 seconde de retard sur les n°1.

Demain, dimanche 16 janvier, les femmes s'affronteront en bob à deux et les hommes en bob à quatre.

Voir les résultats complets

Suivez la luge en direct vidéo sur Olympic Channel

Cliquez ci-dessous pour suivre l’étape de Coupe du monde de luge à Oberhof, ce samedi 15 janvier.