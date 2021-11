En direct ce samedi : La Suissesse Fanny Smith deuxième en ski cross, les Français Marielle Berger et Bastien Midol en bronze

Lors des Coupes du monde de ski cross, de snowcross, de biathlon et de ski alpin, Chloé Trespeuch et Eliot Grondin se sont illustrés et les biathlètes avec Émilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet entrent en scène à Östersund.