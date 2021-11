EN DIRECT ce dimanche : Desthieux en tête du général, podium pour Chevalier-Bouchet et Pinturault revient en scène

La saison de Coupe du monde de sports d’hiver a repris et de nombreuses compétitions ont lieu ce dimanche 28 novembre. Avec le snowcross, le biathlon et le ski alpin, l’action ne va pas s'arrêter.

Olympics.com vous livre tout ce que vous devez savoir des résultats du jour sur un plateau, à un peu plus de deux mois des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 (4-20 février).

Vivez les meilleurs moments de la journée de Coupe du monde.

Vous pouvez aussi consulter les résultats des Coupes du monde de samedi 27 novembre

Coupe du monde de biathlon à Östersund : Simon Desthieux leader du général, les Françaises se rattrapent en sprint avec Chevalier-Bouchet

Après des performances compliquées la veille lors de l'individuel, le clan français peut être satisfait de ses résultats en sprint, avec une deuxième place pour Anaïs Chevalier-Bouchet lors du sprint féminin, ce dimanche à Östersund en Suède. Neuvième et première Tricolore du général la saison passée, elle a terminé derrière la locale Hanna Öberg et devant la Norvégienne Marte Olsbu Røiseland.

Ches les hommes, alors que le soleil se couchait déjà dans le centre de la Suède à 13h45, le local Sebastian Samuelsson a remporté la course, devant le Norvégien Vetle Sjåstad Christiansen et le détenteur des trois derniers gros globes de cristal Johannes Boe. Quatre Français figuraient dans le top 15, dont Simon Desthieux, troisième hier en individuel et Émilien Jacquelin. Desthieux prend la tête du général.

Coupe du monde de snowcross à Secret Garden : Charlotte Bankes en argent

Troisième temps des qualifications hier, la Franco-Britannique Charlotte Bankes a décroché la médaille d'argent lors de cette première étape de Coupe du monde de snowcross, à Secret Garden en République populaire de Chine. Sur cette piste qui sera utilisée aux Jeux de Beijing 2022, c'est la Tchèque Eva Samková, championne olympique en 2014, qui s'est imposée et récolte 100 points pour le classement général. L'Italienne et championne olympique en titre Michela Moioli a complété le podium de cette finale cinq étoiles, qui mettait en scène les deux dernières championnes olympiques et la championne du monde en titre, Charlotte Bankes. La Française Chloé Trespeuch a remporté la petite finale et empoche 45 points lors de cette épreuve test des Jeux.

Chez les hommes, l'Autrichien Alessandro Haemmerle a décroché la victoire, devant l'Italien Omar Visintin et l'Américain Nick Baumgartner, quatrième à PyeongChang 2018. Le Canadien de 20 ans Eliot Grondin, premier des qualifications la veille, n'a terminé que neuvième, juste devant le Français Merlin Surget.

Coupe du monde de ski alpin : Place au super G masculin et au slalom féminin !

Après la victoire du champion olympique Matthias Mayer lors de la première descente de l'année à Lake Louise (CAN), le premier super G de l'année aura lieu ce soir à 20h15, avec notamment Alexis Pinturault, Vincent Kriechmayr, Marco Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde.

Côté féminin, Tessa Worley ne pourra pas confirmer sa bonne forme de la veille à Killington (USA) en slalom géant. Alors qu'elle était en tête de la première manche du slalom géant, la course a été annulée en raison de vents trop violents qui ne permettait pas une équité entre toutes les skieuses. Elle ne sera pas présente au départ du slalom, dont la première manche est prévue à 15h45. Doriane Escane et Nastasia Noens sont les Françaises qui participeront au slalom de Killington.

Programme du ski alpin ce dimanche 28 novembre

Super G masculin - Lake Louise, Canada

Départ prévu à 20h15 CET

Slalom féminin - Killington, États-Unis

Première manche à 15h45 CET

Seconde manche à 18h45

