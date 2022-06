Diamond League de Rabat - 5 juin : Athlètes à suivre, programme, sur quelle chaîne et où regarder

La saison de Diamond League bat son plein, après les meetings de Doha, Birmingham et Eugene. Ce week-end, c’est à Rabat, au Maroc, que le plus prestigieux circuit international de meetings d’athlétisme fait escale, un peu plus d’un mois avant les Championnats du monde d’Eugene, aux États-Unis, du 13 au 24 juillet.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Diamond League de Rabat.

Quand, où et sur quelle chaîne regarder la Diamond League de Rabat ?

La Diamond League de Rabat a lieu dimanche 5 juin, au Maroc, au Complexe sportif Moulay-Abdellah, qui dispose de 46 000 places. Le meeting débutera à 17h50 heure locale (18h50 CET) avec le concours de saut en hauteur femmes, et se terminera à 20h46 avec le 3 000 m steeple hommes.

En France, le meeting sera diffusé sur la plateforme de streaming Sportall/AthléTV. En Belgique, ce sera sur VRT et pour les pays africains, ce sera sur Canal + (français) et Supersport (anglais).

Voir la liste des diffuseurs de la Diamond League de Rabat

Les athlètes à suivre à la Diamond League de Rabat

La star du meeting sera sans aucun doute le Marocain Soufiane El-Bakkali, sur 3 000 m steeple. Dix mois après son sacre olympique à Tokyo 2020, il effectuera sa première course à domicile, devant un public qui lui réservera un accueil triomphal. Son grand rival sera présent sur la ligne de départ pour offrir une course haletante : l’Éthiopien Lamecha Girma. Quelques jours plus tôt à Ostrava en République tchèque, le vice-champion olympique a couru en 7 min 58 s 68, la meilleure performance mondiale de l'année. Les Français Mahiédine Mekhissi, triple médaillé olympique, et Mehdi Belhadj, seront aussi au départ.

Moins d’une semaine après la Diamond League d’Eugene où elle a couru le 100 m en 10,79 s, la quintuple championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson-Herah est de retour à Rabat pour disputer la même épreuve.

Lors du Prefontaine Classic, Thompson-Herah a remporté la course où figuraient également les stars Sha'Carri Richardson (USA), Shericka Jackson (JAM) et Dina Asher-Smith (GBR). À Rabat, sa plus grande concurrente sera l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, dont le record personnel est de 10,78 s, à un peu plus de deux dixièmes de celui de la Jamaïcaine (10,54 s). La Trinidadienne Michelle-Lee Ahye et la Jamaïcaine Natasha Morrison seront également au départ.

Sur 400 m haies, le champion olympique et recordman du monde Karsten Warholm sera la star à suivre. Le Norvégien de 26 ans effectuera sa rentrée estivale au Maroc. Les Français Wilfried Happio et Ludvy Vaillant défieront Warholm.

Le Suédois Daniel Stahl sera présent au concours de lancer du disque, après son titre olympique à Tokyo 2020, et sera notamment opposé au Slovenien Kristjan Ceh, qui a un record à 71,27 m, 59 cm de moins que Stahl.

Le concours de saut à la perche femmes verra aussi la championne olympique en titre Katie Nageotte (USA) tenter de sauter plus haut que sa compatriote et détentrice du record national Sandi Morris, qui a décroché l’argent à Rio 2016. La médaillée de bronze à Tokyo 2020 Holly Bradshaw (GBR) sera aussi de la partie.

Sur 1 500 m, gardez également un œil sur le Britannique Jake Whiteman et le Kenyan Abel Kipsang, tandis que Jimmy Gressier et Baptiste Mischler représenteront la France.

Programme de la Diamond League de Rabat

Tous les horaires sont indiqués en heure locale (ajoutez 1h pour l’horaire CET)