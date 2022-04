Breaking news : quand le breaking faisait ses débuts aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018

Quelle meilleure manière de célébrer la Journée internationale de la danse du 29 avril que de se replonger dans les épreuves de breaking aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

Le breaking (ou breakdance comme il est souvent appelé), sera disputer pour la première fois aux Jeux à Paris 2024. Mais dès 2018, 12 B-Boys et 12 B-Girls ont pu profiter des JOJ de Buenos Aires pour briller sur le devant de la scène mondiale quand cette discipline faisait des vagues dans la capitale de l’Argentine.

Voici cinq choses dont il faut se souvenir après les débuts du breaking aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

La culture urbaine à son paroxysme

Le breaking a fait de grands progrès depuis les années 1970 et ses débuts dans les rues de New York. Malgré son évolution, son essence et son style originel existent toujours dans le sport d'aujourd'hui.

À Buenos Aires 2018, deux DJs internationaux ont enchaîné les tubes pendant que les plus grandes stars mondiales du breaking réalisaient des performances dans un parc urbain spécialement conçu pour l’occasion à Puerto Madero, au cœur de Buenos Aires.

L’Argentine, qui est plus connue pour les rythmes mélancoliques du tango, s’est soudainement retrouvée au centre d’une révolution de la danse urbaine, quelque chose dont la B-Girl locale Vale (Iris Gonzales) était pleinement consciente.

« Les gens pensent que tous les Argentins savent danser le tango, mais ce n'est pas mon cas », a-t-elle déclaré. « On montre que les Argentins ne se résument pas à ça. Vous pouvez voir à quel point les jeunes ici à Buenos Aires aiment le breaking. L’atmosphère est incroyable. »

À Paris 2024, le site olympique pour la compétition de breaking sera l’iconique Place de la Concorde, qui accueillera tous les sports urbains comme le BMX Freestyle, le skateboard et le basket 3x3.

Une chose est certaine, l’atmosphère festive sera quelque chose qui marquera les débuts du breaking aux prochains Jeux Olympiques.

La B-Girl Ram a tout raflé

De toutes les stars qui ont brillé à Buenos Aires, il y en a une qui a été plus resplendissante que les autres. La B-Girl japonaise Ram (Ramu Kawai) a gagné chaque tour jusqu’à décrocher l’or dans l’épreuve femmes. Et c’était avant de remporter l’épreuve mixte.

Ram, une membre du crew Floorriorz, un des plus célèbres du monde, voit dans le breaking une opportunité d’inspirer les jeunes femmes du monde entier qui ont des rêves. Quelque chose que de nombreux autres B-Boys et B-Girls vont faire à Paris 2024.

« Je veux dire à toutes les filles qui veulent faire ce sport : n’abandonnez pas. Vous devez travailler dur. Avancer pour réaliser vos rêves », a-t-elle dit après ses performances en or.

Une épreuve mixte a fait grimper l’excitation

Un des temps forts du breaking aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018, et qui en sera certainement un à Paris 2024, a été l’épreuve mixte.

Durant cette épreuve, les participants formaient des paires qui se sont affrontées dans des duels à deux contre deux. Ce format a apporté de l'excitation supplémentaire aux JOJ avec des qualités individuelles et une représentation nationale reléguées au second plan derrière le style collectif.

Ram a été sacrée aux côtés du B-Boy vietmanien B4, après une victoire sur le favori local, le B-Boy argentin Broly et la B-Girl italienne Lexy.

« La manière dont on s’est battu avec Lexy pour décrocher une médaille me remplit de joie, de fierté et d’émotion », a réagi Broly suite à la finale, juste avant d’expliquer à quel point l’entrée de nouveaux sports au programme olympique est importante pour les athlètes qui les pratiquent.

« Buenos Aires 2018 est un rêve qui est devenu réalité. C’est la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, car j’ai découvert de nouvelles cultures et j’ai beaucoup grandi en tant que personne. »

La camaraderie à l’honneur

Un des points communs entre les sports qui ont fait leur première apparition aux Jeux Olympiques à Tokyo 2020 était le sentiment d’unité partagée par les athlètes. Victoire ou défaite, les skateurs ou les rideurs en BMX supportaient même leurs rivaux, les félicitaient en cas de réussite et donnaient une image de positivité partagée qui rendait ces sports urbains si uniques.

Si les postures sont essentielles en breaking, au bout du compte, les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 nous ont appris que plus que tout le reste, c’est la camaraderie qui est au cœur de la compétition.

« Il y a un peu de chambrage durant les duels, mais en-dehors de la compétition, on n’éprouve que de l’amour », a expliqué la Canadienne Emma Misak au sujet de la culture du partage qui existe dans la communauté des B-Boys et des B-Girls.

« Je pense que ça rend le breaking vraiment unique. On est vraiment comme une famille. Je suis tellement heureuse là. »

Une déclaration qui prouve que l’entrée du breaking au programme olympique pour Paris 2024 est en adéquation parfaite avec les valeurs de l’Olympisme que sont l’excellence, le respect et l’amitié.

Le breaking, un sport global

Un rapide coup d’œil au classement des médailles du breaking à Buenos Aires 2018 permet de voir que les honneurs ont été partagés par des athlètes du Japon, du ROC, de la France, du Canada et de la République de Corée.

Cela prouve que le breaking, une discipline qui a vu le jour à New York dans le quartier du Bronx, est devenu un vrai phénomène global.

En tout, 12 nations différentes étaient représentées dans chaque épreuve des JOJ. Les athlètes venaient d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

Le représentant du ROC Sergei « Bumblebee » Chernyshev a gagné la compétition hommes en battant son rival français Martin Lejeune en finale en s'imposant dans toutes les manches.

Dans l’épreuve femmes, la B-Girl Japonaise Ram a pris le meilleur sur la Canadienne Emma Misak en finale. Elle a aussi remporté chaque tour sur sa route vers la médaille d’or.

Le Japon est d’ailleurs le seul pays qui a eu plus d’un médailliste grâce au bronze de Shigeyuki « Shigekix » Nakarai en bronze chez les hommes. Cela prouve une nouvelle fois qu'en breaking, le talent est présent aux quatre coins du globe.