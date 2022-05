Cyréna Samba-Mayela après la Diamond League de Doha : « Une satisfaction d’avoir couru aussi vite »

La saison estivale d’athlétisme s'est ouverte ce vendredi 13 mai, avec la Diamond League de Doha. L'occasion pour Cyréna Samba-Mayela de faire sa rentrée, après un titre de championne du monde en salle sur 60 m haies en mars dernier.

Et pour sa première course en plein air en 2022, le résultat est plutôt encourageant : elle n'avait tout simplement jamais été aussi rapide !

Avec un chrono de 12,72 s sur le 100 m haies, elle a amélioré sa meilleure performance, établie aux Championnats de France 2020, d'un centième de seconde. Mais cette marque ne pourra pas être homologuée à cause d'un vent trop élevé (+3,8 m/s).

Si le record n'est pas pour cette fois-ci, la Française a pris la cinquième place de la course remportée par la vice-championne olympique Kendra Harrison.

« C’est une satisfaction d’avoir couru aussi vite, ça montre que le travail paye », a-t-elle réagi lors d'une interview avec Olympics.com.

Mais l’athlète de 21 ans ne cherchait pas qu’un temps de référence au Qatar SC Stadium. Elle voulait aussi trouver des repères avant les prochaines échéances en plein air, et notamment les Championnats du monde qui auront lieu à Eugene, aux États-Unis (15-24 juillet).

« C’était pour prendre mes marques. Les sensations viennent petit à petit. Pour moi, ça vient généralement plus tard dans la saison. C’était un retour à la compétition sur 100 m haies. C’était intéressant pour décrasser et mettre en place certaines petites choses », a expliqué celle qui vise un pic de forme plus tard dans l'année.

« Tout s’emboîtera en même temps plus tard, sur la suite de la saison. »

Sur ce meeting de reprise, la Française a pu étrenner son titre de championne du monde du 60 m haies acquis en salle à Belgrade il y a près de deux mois. C’était la première fois qu’elle sortait à l’international depuis son sacre planétaire, une expérience qu’elle considère comme un déclic.

« C’est très encourageant. Ça m’a donné encore plus envie de travailler, ça m’a beaucoup motivé pour le stage de préparation, je voulais travailler deux fois plus fort. Ça m’a aussi rapproché de mon coach car on voit que ça paye. J’avais les dents longues pour cet hiver, et elles sont encore plus longues pour cet été. »

La Diamond League pour s'habituer au plus haut niveau international

Cette expérience lui a permis de se sentir à l’aise dans une course où cinq des finalistes de Tokyo 2020 étaient présentes. Car c’est aussi l’objectif de ce genre d’apparitions en Diamond League : s’habituer au plus haut-niveau dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cyréna Samba-Mayela est peut-être championne du monde en salle, elle n’avait participé qu’à un seul meeting à ce niveau avant le début de la saison 2022. Et la native de Champigny-sur-Marne a pu mesurer le chemin parcouru depuis son apparition à Rome en septembre 2020 où elle avait terminé septième en 13,29 s.

« La première fois à Rome, ça ne s’était pas bien passé, j’avais tapé la première haie, il y avait un peu de précipitation, je rentrais dans le bain des premières mondiales, c’était assez impressionnant. Maintenant, c’est différent. Là, avec le titre, c’est sûr que ça change, je connais mieux cette adversité. Je prends l’habitude de courir avec ces filles, ça devient un meeting de routine, ça permet de casser le mythe. Ça aide à ne pas être impressionnée le jour-J et prendre des informations. »

Le nouveau record personnel de Cyréna Samba-Mayela n’a peut-être pas été homologué, mais les leçons tirées de la Diamond League de Doha sont encourageantes pour le reste de sa saison estivale. Et ça commencera à Paris, pour le meeting Diamond League, dès le 18 juin prochain.

Le programme et calendrier de la Diamond League 2022