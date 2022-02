Le Canada victorieux face aux USA, champions olympiques en titre, dans le tournoi de curling hommes

Le Canada se rassure en curling.

Après avoir subi deux défaites lors de ses deux derniers matches, les Canadiens menés par le skip Brad Gushue se sont offerts une victoire 10-5 face aux États-Unis de John Shuster, les champions olympiques de PyeongChang 2018.

Un succès ô combien important car avant cette rencontre, les deux équipes comptaient chacune deux victoires et deux défaites. Les Canadiens, n° 3 mondiaux, ont profité des erreurs des Américains, notamment dans le deuxième end pour inscrire quatre points que les tenants du titre n’ont jamais pu rattraper même s’ils ont eu un sursaut d’orgueil dans le sixième end.

Dans leur prochain match, les États-Unis rencontrent la République populaire de Chine dans la session de 20h05, ce dimanche 13 février. Le Canada affrontera l’Italie lundi 14 février à 14h05.

Les Canadiens prennent rapidement l’avantage…

Le Canada de Brad Gushue, champion olympique à Turin 2006, affrontait donc les vainqueurs de la dernière édition du tournoi olympique en République de Corée. Le Canada a aussi remporté le titre à Vancouver 2010 et à Sotchi 2014, mais sans Gushue.

Ce sont les Canadiens qui ont assuré le spectacle en tout début de rencontre, avec un 4 points magistral dans le deuxième end en grande partie grâce à des erreurs des Américains. Ces derniers rataient tout d’abord leur lancer sur leur antépénultième pierre, celle-ci passant à côté des pierres canadiennes placées dans la maison. Puis ils commettaient une nouvelle erreur sur l’avant-dernière pierre qui frôlait les pierres adverses alors qu’ils avaient espoir de toucher leur propre garde pour dégommer les trois pierres canadiennes placées dans la maison.

Pendant ce temps, les Canadiens avaient déposé une quatrième pierre sur le cercle rouge. Bénéficiant du marteau dans cette manche, Shuster tentait de rassurer ses coéquipiers en disant : « Ça n’a pas l’air si terrible, vu d’ici ». Mais sa dernière pierre ne faisait que déplacer celles des Canadiens avant de sortir de la maison. Les USA offraient quatre points au Canada.

…mais se font une petite frayeur

Après avoir pris un point dans l’end suivant, puis donné deux nouveaux points aux Canadiens dans les deux ends suivants, les USA faisaient entrer en jeu Colin Hufman, le réserviste natif de l’Alaska, pour ses débuts olympiques à 37 ans, dans le sixième end.

Cela insufflait un nouveau souffle aux Américains qui parvenaient à revenir à 7-4. Ils profitaient d’une dernière pierre canadienne un peu trop courte pour réaliser un joli coup et « take out » (dégommer) les deux pierres canadiennes qui étaient dans la maison et ainsi inscrire trois points pour réduire l’écart.

Mais les Canadiens ne tremblaient plus et validaient leur victoire avant même de disputer le 10e end, les Américains concédant la défaite. Leur troisième en cinq matches.

Brad Gushue a bénéficié de 93 % de réussite, contre seulement 81 % pour le skip américain Shuster.

Toutes les statistiques sur la rencontre se trouvent ici.