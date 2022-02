Curling femmes : Les Japonaises dominent les Canadiennes et mettent fin à l'incroyable série de Jennifer Jones

Loco Solare est encore bien partie pour accumuler les exploits à Beijing 2022. Les Japonaises viennent de réussir une formidable performance en dominant le Canada lors du tour préliminaire de l’épreuve de curling femmes, ce vendredi, au Centre aquatique national.

À Pyeongchang 2018, cette équipe avait remporté la première médaille olympique de curling de l'histoire du Japon, en dominant au bout du suspense les Britanniques pour le bronze. Loco Solare (Loco est un mélange de la ville Tokoro et du mot anglais local, Solare est basé sur le nom italien qui désigne le soleil) avait écrit la plus belle page de l'histoire du curling dans l'archipel.

Quatre ans plus tard, à Beijing 2022, Fujisawa Satsuki, Yoshida Chinami, Suzuki Yumi, Yoshida Yurika et Ishizaki Kotomi visent encore plus haut. Et pourtant, il s'en est fallu d'un rien pour que les Nippones ne soient pas présentes sur la glace de Pékin.

En 2021, elles étaient en effet toutes proches de voir leur rêve olympique disparaitre. Après deux défaites d'affilée face à leurs rivales japonaises de Fortius, elles avaient besoin de gagner trois matchs consécutifs dans ce duel au meilleur des 5 manches pour accéder au Tournoi de qualification olympique (TQO).

Mais le miracle a eu lieu, avec trois victoires consécutives, et les Japonaises ont finalement obtenu leur ticket pour Beijing 2022. « C'est l'identité de Loco Solare, on devient plus forte quand l'adversité est plus importante », a expliqué Yoshida Chinami.

Et quelle plus belle adversité que les Canadiennes, championnes olympiques à Sotchi 2014 ? Face à Team Canada, les Japonaises ont pu compter sur leur précision (82% au total, contre 77% pour leurs adversaires). Elles ont pris les devants dès la troisième manche et n'ont jamais laissé revenir les Canadiennes.

« C’était un match difficile, nous avons essayé de rester concentrées et positives », a déclaré la Japonaise Fujisawa Satsuki. « Les Jeux Olympiques sont des moments tellement particuliers. Je suis très heureuse d’être ici. Tout me donne de la motivation. Ce n’est que du bonheur ! »

Fin de série pour Jennifer Jones

Pour les Canadiennes, il s'agit forcément d'une déception… et la fin d’une imparable série. C'est la première défaite en carrière olympique en treize matchs disputés pour Jennifer Jones. À Sotchi 2014, la skip canadienne était la capitaine de l’équipe qui avait remporté l’or, sans concéder une seule partie en chemin.

« On espérait que cette défaite arriverait plus tard, c’est sûr ! C’est tellement dur de rester invaincu, la concurrence est très forte », a souligné celle qui a été élue meilleure curleuse canadienne de l'histoire.

Mais la skip veut vite tourner la page. «Je suis un peu déçue. On n’a pas joué à notre meilleur niveau. De leur côté, elles ont super bien joué, à un niveau incroyable. On va essayer de comprendre quelles erreurs nous avons commises et en tirer des enseignements pour être plus performantes demain. »

Demain (samedi 12 février), c'est par un duel face aux Suédoises qui Team Canada va tenter de se relancer.

