Curling double mixte à Beijing 2022 : la République populaire de Chine remporte son premier match face à la Suisse

C’est parti pour les Jeux Olympiques de Beijing 2022 !

La toute première épreuve de curling double mixte a débuté ce mercredi 2 février, soit deux jours avant la cérémonie d’ouverture, qui se tiendra dans le Nid d’oiseau le 4 février 2022.

Quatre matchs du tour préliminaire avaient lieu dans le Ice Cube, ancien site olympique de la natation des Jeux d'été de Beijing 2008. C’est le deuxième tournoi olympique de double mixte de curling de l’histoire, après l’introduction de l’épreuve à PyeongChang 2018.

Le pays hôte chinois et son binôme Ling Zhi et Fan Suyan affrontait les vice-champions olympiques en titre suisses Martin Rios et Jenny Perret. Pour leur retour aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, le binôme helvète n’a pas démérité face au duo de République populaire de Chine. Menés à mi-match, Rios et Perret ont réussi à renverser la vapeur pour aller en extra end. À l’issue de ce match pleins de rebondissements, la paire Lin/Fan s’est finalement imposée 7 à 6, devant son public.

L’autre choc de la journée voyait les Britanniques Bruce Mouat et Jennifer Dodds, champions du monde 2021, affronter la Suède, avec Oskar Eriksson et Almida De Val. Comme prévu, le duel entre les deux nations a donné lieu à une farouche opposition. Les Suédois ont bien résisté, menant même d’un point à l’issue de la 5e manche. Mais la 7e manche a redonné l'avantage aux Britanniques, grâce à un 3-0.

Voir les statistiques du match République populaire de Chine / Suisse

Les Suédois ont eu l’occasion de revenir au score lors de la dernière manche mais une ultime pierre manquée en toute fin de match a offert la victoire aux Écossais Bruce Mouat et Jennifer Dodds. Les champions du monde en titre s’imposent finalement 9-5 grâce à une plus grande précision (69% contre 58%). L'équipe de Grande-Bretagne va devoir se préparer à un nouveau choc car, au prochain match, ce ne sera rien de moins que les champions en titre, le Canada de John Morris et Rachel Homan, qui se dresseront face à eux.

Pour sa toute première participation olympique en double mixte, les Australiens Dean Hewitt et Tahli Gill jouaient face aux Américains Christopher Plys et Vicky Persinger. Les Aussies ont livré une belle opposition, mais les États-Unis ont cependant pu s’en sortir au finish grâce à un ultime point marqué en 8e manche (6-5).

Le dernier match de la journée confrontait le duo Tomas Paul et Zuzana Paulova de République Tchèque et le binôme Magnus Nedregotten et Kristin Skaslien, représentants de la Norvège. Et les Tchèques ont renversé l'équipe scandinave, médaillée de bronze à PyeongChang 2018, grâce à une superbe fin de match. Score final : 7-6.

Un premier match sous pression pour la paire suisse Rios/Perret

La dernière fois que le duo suisse Martin Rios et Jenny Perret s’était retrouvé sur la glace olympique, il venait de perdre 10-3 en finale des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, face aux Canadiens, s’offrant tout de même le titre de vice-champions olympiques de double mixte.

De retour sur la piste olympique, ils affrontaient la paire Lin Zhi / Fan Suyan, représentants de la République populaire de Chine.

Une partie pleine de suspens puisque le duo chinois a pris les rênes de la rencontre durant les trois premiers ends, menant ainsi 3 à 0, notamment grâce à un splendide take out de Ling dès le premier end. Mais la réponse suisse n’a pas tardé à se faire entendre.

Les vice-champions olympiques en titre ont pris deux points lors du 4e end, avant d’en concéder un de nouveau.

Le 6e end a complètement inversé la tendance. Les Suisses ont repris la tête du match en marquant 3 points, portant ainsi la marque à 5 à 4, en faveur de Rios/Perret.

C’était sans compter sur le retour des Chinois qui ont inscrits deux points lors de la manche suivante.

Un ultime point suisse a envoyé les deux équipes en extra end, preuve de la détermination des deux paires a parfaitement entamer leur tournoi olympique.

En possession du marteau, l’équipe du pays hôte a merveilleusement bien joué ses cinq pierres, avec encore une fois, un très beau take out de Ling qui a sorti les deux pierres adverses de la maison, à deux pierres de la fin du match.

Malgré une dernière pierre magnifiquement placée dans le bouton par Jenny Perret, Fan n’a pas tremblé pour sortir la pierre suisse et s’offrir la première victoire de ce tournoi olympique de double mixte.

Lors de son prochain match, la République populaire de Chine affrontera l’Australie et la Suisse sera opposée à l’Italie.

