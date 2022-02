Curling, double mixte : le Canada s’incline de justesse face aux champions du monde britanniques

Le Canada était tout près de l’exploit.

Rachel Homan et John Morris ont longtemps tenu tête aux champions du monde de double mixte de curling, les Britanniques Jennifer Dodds et Bruce Mouat, mais ils s’inclinent finalement 6-4 au terme des huit ends (manches).

Il s’agissait du premier match des Canadiens dans ce tournoi de double mixte de curling alors que les Britanniques comptent désormais deux victoires dans le tour préliminaire aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Le déroulement du match

Dans leur premier match du tour préliminaire à Beijing 2022, John Morris – champion olympique 2018 – et Rachel Homan y ont longtemps cru tant le score était serré tout au long de la rencontre.

Les Canadiens ont marqué le premier point alors que Dodds avait la dernière pierre, mais n’a pas réussi à la stopper dans la maison. Les Britanniques ont égalisé dans le deuxième end puis pris l’avantage dans le troisième malgré le fait que les Canadiens auraient pu dégager les pierres adverses sur leur dernier lancer.

Les Canadiens ont ensuite égalisé à 2-2 avant de voir les Britanniques reprendre l’avantage à 3-2. Mais Homan/Morris ont ensuite réalisé le premier doublé de la partie dans le sixième end pour mettre la pression sur les champions du monde qui avaient pourtant placé deux pierres sur le bouton, mais Homan est parvenue à les dégager sur sa dernière tentative.

Cependant, les Écossais réalisaient eux aussi un doublé dans l’end suivant pour reprendre l’avantage 5-4. Dans le huitième end, décisif donc, le Canada avait l’avantage de la dernière pierre, mais les Britanniques avaient parfaitement placé une pierre dans le cercle bleu, en plein axe, qui gênait la progression des pierres canadiennes.

De plus, ils parvenaient à placer leur dernière en plein sur le bouton. Après de longues palabres entre Morris et Homan, celle-ci lançait sa dernière pierre dans l’espoir d’égaliser. Mais si sa pierre venait dégager celle des Britanniques située sur le cercle bleu ainsi qu’une autre pierre sur le bouton, ce n’était pas suffisant : les Britanniques marquaient un dernier point pour s’imposer 6-4.

Les Britanniques ont fait parler leur précision : 77 % pour Dodds et 69 % pour Mouat, un niveau que les Canadiens n’ont pu atteindre (67 et 68 % pour Homan et Morris respectivement). Retrouvez toutes les stats du match GBR-CAN ici.

Qui sont Homan/Morris et Dodds/Mouat ?

Morris est double champion olympique (avec les hommes à Vancouver 2010 et en double mixte à PyeongChang 2018). Il a remporté le premier double mixte de l’histoire olympique avec Kaitlyn Lawes, qui participe à Beijing 2022 mais avec l’équipe femmes.

Si Homan et Morris se concentrent sur le double mixte à Beijing 2022, Mouat participe aussi au tournoi hommes et Dodds au tournoi femmes. Dodds et Mouat, amis d’enfance, sont devenus champions du monde de double mixte pour la première fois en mai 2021. Ils avaient battu l’équipe canadienne déjà, mais composée de Kerri Einarson et Brad Gushue, ce dernier participant au tournoi hommes à Beijing 2022.

Mercredi 2 février, Mouat et Dodds sont venus à bout des Suédois Almida De Val et Oskar Eriksson sur le score de 9-5. « Je me souviens avoir regardé la natation dans cette salle en 2008 donc c’est très particulier d’être ici », a déclaré Mouat sur le site de la Team GB au terme de la rencontre.

Le double mixte a été intégré au programme des Mondiaux en 2008 tandis qu’il fait partie du programme olympique depuis seulement la dernière édition, PyeongChang 2018.

Les résultats du 3 février, session de 9h05 :