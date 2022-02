Résumé du curling à Beijing 2022 - les résultats, les meilleurs moments et les records

Le curling a tout connu à Beijing 2022. De nouveaux pays ont émergé pour s’attaquer à l’ordre mondial établi, une première prolongation a été jouée dans une finale hommes pour décider de la médaille d’or, et l’équipe de Grande-Bretagne a récolté ses seules médailles des Jeux, une en or et une argent, grâce à ce sport.

Connu comme les échecs sur glace, le curling a commencé deux jours avant la spectaculaire cérémonie d’ouverture du vendredi à 4 février, tant le nombre de matchs à disputer était important. Le suspense est monté crescendo avec le double mixte, qui n’en est qu’à sa deuxième apparition aux Jeux Olympiques d’hiver, avec les matchs du tour préliminaire, avant d’atteindre son paroxysme avec les matchs pour les médailles. Les débutants italiens ont surpris le monde entier en traversant tout le tournoi pour s’offrir la médaille d’or.

Place a ensuite été faite aux matchs des tournois hommes et femmes, qui se sont disputés jusqu’au dernier jour des Jeux, le 20 février, avec la finale femmes remportée par la Grande-Bretagne. La veille, la version hommes a été remportée par la Suède, seule nation à avoir remporté une médaille dans chacune des trois compétitions.

Les 3 meilleurs moments

1- Des débutants italiens invaincus surprennent le monde

Vraisemblablement, personne n’a averti l’Italie de l’ordre mondial du curling qui se réservait la médaille d’or de l’épreuve par équipe mixte à Beijing 2022.

Non seulement le duo formé par Stefania Constantini et Amos Mosaner a offert à l’Italie sa première apparition aux Jeux Olympiques d’hiver, mais il a réussi à remporter la médaille d’or sans perdre le moindre match dans le tournoi, avec un score global de 11-0 et à son tableau de chasse les grandes nations de la discipline.

Dans la finale disputée au Centre aquatique national, la binôme italien a battu les époux Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten, le couple le plus puissant de Norvège, sur le score de 8-5 pour finir avec la médaille d’or autour du cou. Une consécration avant les prochains Jeux Olympiques d’hiver, qui se tiendront dans leur pays, à Milano Cortina 2026.

La célébration de l'Italie en curling Photo de Justin Setterfield

2 – Le Suédois Niklas Edin complète finalement son ensemble de médailles

Le skip suédois Niklas Edin a finalement décroché la médaille d’or qu’il convoitait tant après avoir terminé successivement quatrième, troisième et deuxième des trois éditions précédentes des Jeux Olympiques d’hiver. Son équipe, également composée par Oskar Eriksson (qui est entré dans l’histoire en devenant le curleur avec le plus de médailles des Jeux d’hiver avec un total de quatre), a battu la Grande-Bretagne 5-4 au terme de la première finale hommes de l’histoire olympique qui s’est décidée en prolongation. Du côté britannique, cette médaille d’argent obtenue à la veille de la fin des Jeux était sa première de Beijing 2022.

Le Suédois Niklas Edin en curling Photo de Richard Heathcote/Getty Images

3 – L'équipe femmes de Grande-Bretagne remporte l'or

La Grande-Bretagne a attendu le dernier jour des Jeux pour remporter sa première médaille d’or grâce à son équipe femmes de curling. La skip Eve Muirhead complète ainsi son ensemble de médailles des Championnats du monde et celle olympique de bronze de Sotchi 2014 (où elle était devenue la plus jeune skip à monter sur le podium olympique). Après s’être qualifiée pour les demi-finales à PyeongChang 2018, son équipe n’avait pu atteindre la finale, affrontant et s’inclinant face au Japon pour terminer à la terrible quatrième place. À Pékin, la finale opposait une nouvelle fois ces deux nations, avec une fin bien différente pour la Grande-Bretagne, qui termine auréolée de l’or olympique grâce à un succès 10-3.

Les Britanniques remportent l'or en curling Photo de 2022 Getty Images

Ils vous racontent

Je ne travaille plus au magasin. Je fais désormais partie de l’équipe sportive de la police italienne, donc à partir de maintenant le curling sera mon travail.

L'Italienne Stefania Constantini se demande si elle va continuer à travailler dans un magasin après avoir remporté l'or du curling en équipe mixte.

C’est une fin de tournoi folle, la demi-finale et la finale se sont jouées à un incroyable niveau de difficulté. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin, au millimètre près à maintes reprises dans ces deux matchs. C’est tellement fou que j’ai presque dû demander à quelqu’un, avant de venir ici, ‘Nous avons gagné, c'est vrai ?’

Le Suédois Niklas Edin sur sa joie après avoir finalement remporté l'or après avoir terminé quatrième, troisième et deuxième de ses trois précédents Jeux Olympiques d'hiver.

Vicky (Wright) est comme une mère au sein de l’équipe. Elle est infirmière et je pense que nous devons lui tirer notre chapeau pour ce qu’elle a fait pendant le COVID. Elle a travaillé durant toute la pandémie en tant qu’infirmière à l’hôpital et travaille encore plusieurs jours par semaine. C’est une personne qui se soucie tellement des autres. Elle donnerait son bras droit pour aider quelqu’un.

Eve Muirhead est peut-être sous les projecteurs de par son poste, mais elle est heureuse de rendre hommage à ses coéquipières, surtout Vicky Wright, qui a réussi à s'entraîner suffisamment pour remporter l'or olympique tout en travaillant comme infirmière durant la pandémie.

Liste des médailles du curling à Beijing 2022

Équipe mixte :

Or : Stefania Constantini et Amos Mosaner (Italie)

Argent : Kristin Skaslien et Magnus Nedregotten (Norvège)

Bronze : Almida De Val et Oskar Eriksson (Suède)

Équipe femmes :

Or : Eve Muirhead, Vicky Wright, Jen Dodds et Hailey Duff (Grande-Bretagne)

Argent : Ishizaki Kotomi, Yoshida Yurika, Suzuki Yumi, Yoshida Chinami et Fujisawa Satsuki (Japon)

Bronze : Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer et Sofia Mabergs (Suède)

Équipe hommes :

Or : Daniel Magnusson, Christoffer Sundgren, Rasmus Wranaa, Oskar Eriksson et Niklas Edin (Suède)

Argent : Bruce Mouat, Hammy McMillan, Bobby Lammie et Grant Hardie (Grande-Bretagne)

Bronze : Mark Nichols, Brett Gallant, Marc Kennedy et Brad Gushue and (Canada)