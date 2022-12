Coupe du monde : Le Maroc se qualifie pour les huitièmes et jouera soit l'Espagne, l'Allemagne, le Japon ou le Costa Rica

En huitièmes de finales, ils recontreront le 2e du Groupe E, où l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica se disputent la qualification ce jeudi 1er décembre à partir de 20h. Le Japon est opposé à l'Espagne tandis que le Costa Rica défie l'Allemagne.

Première qualification du Maroc depuis 1986 au Mexique

Pour se qualifier, les Marocains ont démarré la partie avec de grandes ambitions offensives. Ils ont ouvert la marque grâce à l'attaquant de Chelsea Hakim Ziyech, qui a parfaitement transformé une erreur défensive adverse en but. Son compatriote Youssef En Nesyri a ensuite inscrit le deuxième but mais quelques minutes avant la mi-temps, le défenseur de West Ham Nayef Aguerd a marqué un but contre son camp, laissant les Canadiens revenir à 2-1.

En seconde mi-temps, le score a été maintenu pour s'offrir le ticket vers les huitièmes.

Cela faisait 36 ans que le Maroc n'avait pas connu les phases finales d'une Coupe du monde. Au Mexique en 1986, ils avaient terminé premiers de leur groupe, devant l'Angleterre et la Pologne, avant de s'incliner contre l'Allemagne de l'Ouest lors des huitièmes. Lors des trois éditions suivantes auxquelles ils ont participées, en 1994, 1998 et 2018, ils n'avaient pas passé les poules.

