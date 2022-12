Coupe du monde 2022 : La France battue en finale par l'Argentine de Messi au terme d'un match épique | Buts et statistiques

Lionel Messi et l'Argentine son champions du monde.

Malgré un triplé de Kylian Mbappé qui a permis à la France de revenir dans le match, l'Albiceleste est sortie victorieuse d'une séance de tirs aux buts lors de laquelle les Bleus ont falli par deux fois (3-3, 4-2 t.a.b.).

Dominés pendant près de 60 minutes par une équipe argentine offensive et qui empêchait la France de créer du jeu, les Bleus étaient menés 2-0 grâce à des buts de Messi et Angel Di Maria avant que Kylian Mbappé n'inscrive un doublé pour remettre la France dans le jeu. Le temps réglementaire se terminait sur un score de 2-2, et Messi et Mbappé inscrivaient un but chacun pour emmener les deux équipes aux tirs aux buts, à l'instar de la finale du Mondial 2006, perdu par l'équipe de France contre l'Italie.

Après deux tirs aux buts manqués par les Tricolores, Gonzalo Montiel inscrivait le sien pour offrir la Coupe du monde 2022 aux Argentins, alors qu'ils avaient perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite (2-1).

L'Argentine remporte une troisième Coupe du monde après 1978 et 1986, et Lionel Messi, qui évolue au Paris Saint-Germain, remporte enfin le Mondial à l'âge de 35 ans. Il récupère également le trophée de meilleur joueur de la Coupe du monde, comme en 2014 après une finale perdue contre l'Allemagne.

« Nous sommes très déçus. On a tout donné et on a rien lâché », a déclaré Raphaël Varane au micro de TF1. « On n'était pas dans le match pendant une heure mais on est revenu. Je suis très fier et on garde la tête haute. »