Coupe du monde de basketball femmes FIBA : Présentation, calendrier et joueuses à suivre dans cette compétition qualificative à Paris 2024 

Les basketteuses américaines, championnes olympiques à Tokyo 2020, visent un quatrième titre planétaire consécutif lors de la Coupe du monde de basketball femmes FIBA 2022 à Sydney du 22 septembre au 1er octobre.

Breanna Stewart, Jewell Loyd et Ariel Atkins sont de retour en équipe nationale après avoir gagné la médaille d'or aux JO l'été dernier. Elles vont tenter de réaliser un nouvel exploit historique en offrant un onzième titre mondial à Team USA.

Onze autres nations sont sur la ligne de départ de la Coupe du monde de basketball femmes : Australie, Canada, Japon, République populaire de Chine, République de Corée, Mali, Serbie, France, Bosnie-Herzégovine, Belgique et Porto Rico.

En plus du titre mondial, ces équipes visent une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le vainqueur de la compétition décrochera une médaille d'or mais aussi un quota pour les prochains JO.

Calendrier, joueuses à suivre, diffuseur, qualification olympique : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la Coupe du monde de basketball femmes.

Coupe du monde de basketball femmes : Format et calendrier

Du 22 septembre au 1er octobre, 38 matchs sont programmés à Sydney sur deux sites différents qui avaient accueillis les Jeux Olympiques de Sydney 2000 : le Superdome de Sydney et le Centre sportif du parc olympique de Sydney.

Les 12 équipes qualifiées ont été réparties en deux groupes de six lors d'un tirage au sort qui a eu lieu le 3 mars dernier.

Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux quarts de finale. Un tirage au sort aura lieu pour en déterminer les affiches. La compétition se poursuit avec une phase à élimination directe jusqu'à la finale prévue le 1er octobre.

L'équipe qui remporte la finale est sacrée championne du monde et décroche un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Groupe A

Belgique (BEL)

République populaire de Chine (CHN)

Bosnie-Herzégovine (BIH)

Porto Rico (PUR)

République de Corée (KOR)

États-Unis (USA)

Groupe B

France (FRA)

Serbie (SRB)

Japon (JPN)

Mali (MLI)

Canada (CAN)

Australie (AUS)

Voici le calendrier complet de la Coupe du monde de basketball femmes 2022. Les horaires sont indiqués en heure locale. Retranchez huit heures pour obtenir les horaires CET.

Jeudi 22 septembre

Groupe A

10h30 : BIH v PUR – Sydney Olympic Park Sports Centre

11h30 : USA v BEL – Sydney Superdome

17h30 : KOR v CHN – Sydney Superdome

Groupe B

13h00 : CAN v SRB – Sydney Olympic Park Sports Centre

14h00 : JPN v MLI – Sydney Superdome

20h30 : AUS v FRA – Sydney Superdome

Vendredi 23 septembre

Groupe A

10h30 : PUR v USA - Sydney Olympic Park Sports Centre

13h00 : BEL v KOR - Sydney Olympic Park Sports Centre

14h30 : CHN v BIH – Sydney Superdome

Groupe B

12h00 : SRB v JPN – Sydney Superdome

18h00 : FRA v CAN – Sydney Superdome

20h30 : MLI v AUS – Sydney Superdome

Samedi 24 septembre

Groupe A

14h30 : USA v CHN – Sydney Superdome

18h00 : BIH v KOR – Sydney Superdome

20h30 : PUR v BEL – Sydney Superdome

Groupe B

Jour de repos

Dimanche 25 septembre

Groupe A

Jour de repos

Groupe B

14h30 : MLI v FRA – Sydney Superdome

18h00 : AUS v SRB – Sydney Superdome

20h30 : JPN v CAN – Sydney Superdome

Lundi 26 septembre

Groupe A

11h30 : BEL v BIH – Sydney Superdome

14h00 : KOR v USA – Sydney Superdome

17h30 : CHN v PUR – Sydney Superdome

Groupe B

13h30 : SRB v MLI - Sydney Olympic Park Sports Centre

16h00 : FRA v JPN - Sydney Olympic Park Sports Centre

20h30 : AUS v CAN – Sydney Superdome

Mardi 27 septembre

Groupe A

11h30 : PUR v KOR – Sydney Superdome

13h30 : CHN v BEL - Sydney Olympic Park Sports Centre

14h00 : USA v BIH – Sydney Superdome

Groupe B

16h00 : MLI v CAN - Sydney Olympic Park Sports Centre

17h30 : SRB v FRA – Sydney Superdome

20h30 : AUS v JPN – Sydney Superdome

Mercredi 28 septembre

Jour de repos

Jeudi 29 septembre

12h00 : Quart de finale 1 - Sydney Superdome

14h30 : Quart de finale 2 - Sydney Superdome

18h00 : Quart de finale 3 - Sydney Superdome

20h30 : Quart de finale 4 - Sydney Superdome

Vendredi 30 septembre

17h00 : Demi-finale 1 - Sydney Superdome

19h30 : Demi-finale 2- Sydney Superdome

Samedi 1er octobre

13h00 : Match pour la troisième place - Sydney Superdome

16h00 : Finale - Sydney Superdome

Les Américaines lors de leur victoire à la Coupe du monde 2014 Photo de 2014 Getty Images

Coupe du monde de basketball femmes : les joueuses à suivre

Breanna Stewart

Les Américaines sont championnes du monde et championnes olympiques en titre. Elles se présentent à Sydney pour participer à la Coupe du monde en tant que favorites.

En plus d'un palmarès riche de dix titres mondiaux et de neuf médailles d'or aux Jeux Olympiques, Team USA peut compter sur un effectif aussi talentueux que dense avec un mélange de joueuses expérimentées et de jeunes talents.

Mais s'il y a une joueuse qui se distingue dans la pléthore de stars américaines, c'est Breanna Stewart.

Elle a été élue joueuse américaine de l'année à trois reprises. La joueuse de 28 ans a surtout un incroyable bilan avec Team USA. Depuis sa première apparition en équipe nationale en 2013, elle a aidé les États-Unis à décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et Tokyo 2020. La joueuse du Seattle Storm a aussi deux titres mondiaux à son palmarès (2014 et 2018). Dans ces compétitions, elle n'a jamais connu la défaite.

Lors de la Coupe du monde 2018, elle a été élue MVP après avoir terminé ses six matchs avec 16,3 points, 6,3 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne.

Elle a aussi décroché cette récompense individuelle aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Breanna Stewart s'est particulièrement distinguée en finale face au Japon avec 14 points, 14 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions. Cette performance lui a permis de terminer la compétition avec un double-double de moyenne : 15 points et 10 rebonds par match.

Breanna Stewart est double championne olympique Photo de 2021 Getty Images

Jonquel Jones

Jonquel Jones est sans discussion possible une des meilleures basketteuses de la planète. Et elle aura l'occasion de poursuivre sa progression lors de la Coupe du monde 2022.

Elle est actuellement engagée dans les Finales WNBA avec le Connecticut Sun. La native des Bahamas a complètement changé la destinée de la Bosnie-Herzégovine depuis qu'elle a commencé à représenter ce pays en 2019.

Grâce à elle, le pays des Balkans s'est qualifié pour son premier EuroBasket et sa première Coupe du monde en multipliant les exploits.

Dans le tournoi de qualification à la Coupe du monde, Jonquel Jones a permis à la Bosnie-Herzégovine de battre les Japonaises, vice-championnes olympiques en titre, (87-82) avec 36 points et 23 rebonds.

Elle manquera peut-être le début de la Coupe du monde à cause de la fin tardive de la saison WNBA mais lorsqu'elle arrivera à Sydney, la MVP 2021 de la WNBA aura un rôle important à jouer.

Jonquel Jones est la pièce maîtresse de la Bosnie-Herzégovine et du Connecticut Sun Photo de 2022 Getty Images

Lauren Jackson

Championne du monde en 2006 et finaliste en 2018, l'Australie aura l'avantage de jouer à domicile au moment d'accueillir le monde à Sydney.

Preuve que le moment est peut-être venu de faire tomber les Américaines de leur piédestal, Lauren Jackson est de retour en équipe nationale.

La joueuse de 41 ans, élue au Hall of Fame WNBA, a fait un retour remarqué en étant sélectionnée pour la cinquième Coupe du monde de sa carrière par Sandy Brondello.

Lauren Jackson est sortie de sa retraite pour tenter d'écrire un nouveau chapitre d'une carrière déjà exceptionnelle. À ce jour, la pivot a décroché deux titres WNBA avec le Seattle Storm en 2004 et 2010, gagné des titres nationaux en Australie, Espagne et Russie, été élue MVP de la WNBA à quatre reprises et décroché quatre médailles olympiques (trois en argent, un en bronze).

Les Opal ont retiré son maillot en 2016, des blessures récurrentes aux genoux avaient impacté sa carrière. Pendant sa retraite, elle a eu deux fils et tente désormais un incroyable retour.

Lauren Jackon fait son retour en équipe nationale pour cette Coupe du monde à domicile Photo de 2012 Getty Images

Les cinq derniers vainqueurs de la Coupe du monde de basketball femmes

2018 – États-Unis

2014 – États-Unis

2010 – États-Unis

2006 – Australie

2002 – États-Unis

Comment regarder la Coupe du monde de basketball femmes

En France, la diffusion de la Coupe du monde de basketball femmes sera assurée par beIN SPORTS.