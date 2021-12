À Val Gardena, Aleksander Aamodt Kilde applique la règle de trois

Après son doublé à Beaver Creek au début du mois de décembre, Aleksander Aamodt Kilde a parfaitement enchaîné. Dans son jardin de Val Gardena/Gröden, il y a remporté plus de la moitié de ses victoires en Coupe du monde, le Norvégien a remporté le super G ce vendredi 17 décembre. C'est sa troisième victoire consécutive, la quatrième de sa carrière, dans la station des Dolomites. Seul Aksel Lund Svindal a gagné plus souvent que lui sur la piste de Saslong.

Pour s'offrir un troisième succès d'affilée en Coupe du Monde, le skieur de 29 ans a rallié l'arrivée en 1 min 25 s 91. À un peu plus de deux dixièmes de seconde, les Autrichiens Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr sont montés avec lui sur le podium. Deux skieurs suisses ont complété le top 5 : Beat Feuz (4e) et Stefan Rogentin (5e). Marco Odermatt, le leader du classement général, a dû se contenter du 24e rang. C'est la première fois depuis la descente de Val d'Isère le 13 décembre 2020 que le Suisse termine aussi loin dans le classement d'une course de Coupe du monde.

Du côté français, le mieux classé a été Nils Allègre. Avec une course très intéressante, il a terminé à 1 s 19 du vainqueur. Si ce temps lui a permis d'intégrer le top 10 provisoire au moment de son passage, le skieur de 27 ans a finalement reculé au 15e rang. Un centième et deux places plus loin, on retrouve son compatriote Johan Clarey. Les autres membres de la délégation tricolore engagés sur ce super G de Val Gardena/Gröden n'ont pas réussi à marquer des points : Cyprien Sarrazin (31e) Matthieu Bailet (34e), Roy Piccard (40e) et Blaise Giezendanner (47e).

Le film du super G de Val Gardena/Gröden

Matthieu Baillet a été le premier skieur à s'élancer. Après avoir réalisé un bon départ, il a commis quelques petites fautes notamment sur un saut ou après avoir été surpris par un mouvement de terrain. Le Français a établi le premier temps de référence avec un chrono de 1 min 27 s 83.

Avec le dossard numéro 2, Christof Innerhoffer a fait 27 centièmes de mieux que lui. Mais il n'est pas resté longtemps à la première place. Dans la foulée, son compatriote Mattia Casse s'est installé dans le fauteuil de leader.

Travis Ganong s'est ensuite emparé du temps de référence grâce à un très bon finish. Plus rapide sur le bas, l'Américain a gagné plus de quatre dixièmes de secondes dans le dernier intermédiaire pour prendre la tête.

Un Américain en a chassé un autre : Ryan Cochran-Siegle a fait parler sa technique pour prendre la tête avec un centième de seconde d'avance sur son compatriote.

Comme Gino Caviezel et Loïc Meillard qui n'ont pas réussi à se rapprocher à moins d'une seconde du leader avant lui, Marco Odermatt n'est pas parvenu à s'inviter sur le podium provisoire. Proche du chrono de Ryan Cochran-Siegle pendant la première moitié de la course, le Suisse a perdu du terrain sur le bas. Le leader du classement général de la Coupe du monde a finalement terminé à 1s 37 de la victoire.

Vincent Kriechmayr a frappé fort. Il a allumé du vert à tous les intermédiaires. Avant la mi-course, l'Autrichien avait déjà une demi-seconde d'avance sur le temps de référence. En étant flashé à plus de 110 km/h sur le bas, il a même augmenté son avance pour retrancher 73 centièmes au temps de Travis Ganong. Mais ça n'a pas été suffisant pour qu'il remporte sa première victoire de l'hiver...

Aleksander Aamodt Kilde a fait 27 centièmes de mieux que lui. Le Norvégien a été devant Vincent Kriechmayr à chaque intermédiaire. Il a parfaitement enchaîné après son doublé à Beaver Creek pour s'affirmer comme le skieur du moment dans les épreuves de vitesse. Ce vendredi à Val Gardena, aucun autre skieur n'est parvenu à passer sous les 1 min 26 s 00.

Gêné par son bâton sur la première porte, Beat Feuz a perdu du temps sur le haut. Le spécialiste de la descente a tenté de le rattraper, mais ça n'a pas été suffisant pour aller inquiéter Aleksander Aamodt Kilde. Grâce à une bonne vitesse et un excellent dernier saut, le Suisse est quand même parvenu à s'inviter sur le podium provisoire en réalisant le troisième temps. Mais il en a vite été éjecté.

Champion olympique en titre de la spécialité, Matthias Mayer a rivalisé avec Aleksander Aamodt Kilde jusque sur le bas. Dans le même temps que le Norvégien à l'entame du dernier intermédiaire, il n'a pas réussi à profiter de la luminosité grandissante grâce au soleil pour prendre les devants. L'Autrichien a pris la deuxième place à 22 centièmes.

Fluide, Nils Allègre a réussi une course intéressante. Le Français a intégré le top 10 provisoire à 1 s 19 du leader. Grâce à son rythme sur le haut, Johan Clarey a perdu du temps sur la deuxième moitié de la course et n'a pas réussi à accrocher le top 10. En 1 s 20, il a terminé un centième derrière son compatriote.

Blaise Giezendanner a perdu du temps dès la poussée. Fluide sur les skis, mais moins rapide, le Français a terminé à plus de deux secondes du leader.

Roy Piccard a dû se contenter d'une place dans le top 40. Avec son dossard 51, Cyprien Sarrazin a terminé 31e. Dans le deuxième intermédiaire, c'est lui qui a eu la vitesse la plus élevée. Mais ça n'a pas été suffisant pour marquer des points.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.