Deuxième podium de l'hiver pour Pinturault, Noël rate le doublé de peu

Victorieux à Val d'Isère, Clément Noël a failli être le premier skieur depuis Marcel Hirscher à commencer une saison en gagnant les deux premiers slaloms. Ce mercredi 22 décembre, il a largement dominé celui de Madonna di Campiglio avant de partir à la faute.

Vainqueur de la première manche avec 53 centièmes d'avance sur son premier poursuivant et encore largement en tête au dernier intermédiaire de la seconde, le Français est tombé et a manqué la dernière porte. Malgré cette désillusion, celui qui n'est plus que troisième au classement de la Coupe du monde de slalom a relativisé dans les colonnes de L'Équipe.

« Ce n'est pas la pire journée qui puisse se passer. Je fais une première manche très bonne, une deuxième aussi très bonne et il manque vraiment rien pour ça donne une très bonne journée. C'est un peu cruel que ça se termine comme ça. Ce qui est sûr, c'est que mon ski va bien en ce début de saison. »

Sebastien Foss-Solevaag, champion du monde en titre de la spécialité, en a profité pour s'offrir la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde. Le Norvégien s'est imposé en 1 min 34 s 59.

La délégation tricolore n'est pas rentrée les mains vides de ce night event organisé en Italie. Deuxième, Alexis Pinturault a su réagir après ses désillusions à Alta Badia pour monter sur son deuxième podium de l'hiver. « C'est un beau rebond, une super course avec deux belles manches. Je suis très heureux du résultat », a savouré le natif de Moûtiers en réagissant au micro de L'Équipe.

Il n'a terminé qu'à un dixième de seconde de la victoire. Un centième derrière lui, le Suédois Kristoffer Jakobsen s'est classé troisième. Le slalomeur suédois est monté sur le deuxième podium de sa carrière en Coupe du monde après Val d'Isère il y a quelques jours.

Meilleur temps de la seconde manche, Loïc Meillard a réalisé une incroyable remontée pour prendre la sixième place. Victor Muffat-Jeandet (9e) a terminé dans le top 10 alors que le Belge Armand Marchant (14e) s'est invité dans le top 15.

Le film du slalom de Madonna di Campiglio

Avec plus de rythme qu'en première manche, Loïc Meillard a réalisé une excellente seconde manche. Le Suisse a gagné 18 places pour intégrer le top 10 et finir sixième. Un vrai exploit !

En se classant 14e, le Belge Armand Marchant a très bien terminé la journée. Douzième de la première manche, Victor Muffat-Jeandet a aussi réussi une belle remontée pour intégrer le top 10.

Alors qu'Alex Vinatzer était le leader provisoire, Alexis Pinturault a pris la tête. Dans le même centième que l'Italien à la sortie du mur, le skieur de 30 ans a fait la différence sur le bas pour finir avec 16 centièmes d'avance sur le local de l'étape. Cette performance lui a permis de monter sur la deuxième marche du podium.

Dave Ryding qui s'est élancé juste après lui est parti à la faute dès le sixième piquet. Le Suédois Kristoffer Jakobsen n'est pas non plus parvenu à faire mieux que le Français. Malgré un énorme rythme dans le mur, le Suédois a terminé un centième derrière le tenant du gros globe de cristal.

Sebastian Foss-Solevaag a capitalisé sur un très bon haut pour prendre de l'avance et de la vitesse. Grâce à un bon mélange de risques et d'efficacité, le Norvégien s'est installé dans le fauteuil de leader. Et il y est resté malgré le récital de Clément Noël. Le natif de Remiremont semblait s'envoler vers la victoire mais il est tombé devant la ligne d'arrivée. Son avance approchait de la seconde quand il a raté la dernière porte. Une vraie désillusion. À un piquet près, le skieur de 24 ans allait commencer la Coupe du monde de slalom avec un doublé.

Clément Noël a survolé la première manche du slalom de Madonna di Campiglio

Alexis Pinturault a été le premier à s'attaquer à la Miramonti. Propre, il a établi un premier temps de référence en 46 s 53.

Handicapé par un dos bloqué et par deux fautes sur le haut et dans le mur, Ramon Zenhäusern n'a pas réussi à faire mieux. Mais Sebastian Foss-Solevaag oui. Pas très bien parti, le champion du monde en titre de slalom a su profiter de sa vitesse dans le mur pour masquer ses petites erreurs et prendre la tête avec 27 centièmes d'avance sur le tenant du gros globe de cristal.

Si Henrik Kristoffersen a été trop irrégulier pour aller chercher son compatriote, Clément Noël a réalisé une manche incroyable pour prendre largement la tête.

Impeccable, il a retranché 53 centièmes au temps du Norvégien. Pour faire la différence dans le mur, le natif de Remiremont a su prendre de la vitesse en domptant une porte piégeuse à la fin du premier intermédiaire.

Candidats au podium, les Autrichiens Marco Schwarz et Manuel Feller ont enfourché sur le bas et n'ont pas été classés.

Installé confortablement dans le fauteuil de leader, Clément Noël a vu Kristoffer Jakobsen et Dave Ryding s'inviter dans le top 5. Respectivement troisième et quatrième, le Suédois et le Britannique sont restés à plus de sept dixièmes de la tête.

Luca Aerni a été le meilleur skieur suisse de la première manche avec une huitième place à 1 s 38 du leader.

En plus de Clément Noël et Alexis Pinturault, Victor Muffat-Jeandet s'est qualifié pour la seconde manche en terminant 12e à 1 s 58 du leader de la Coupe du monde de la spécialité.

26e, le Belge Armand Marchant a aussi intégré le top 30 au contraire du Français Théo Letitre, 43e.

