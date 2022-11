Coupe du monde 2022 | Tunisie - France : Présentation, comment regarder et enjeux du dernier match de poules des Bleus et des Aigles de Carthage

La phase de poules de la Coupe du monde 2022 se termine ce mercredi 30 novembre pour la Tunisie et la France. Ces deux équipes s'affrontent à l'Education City Stadium de Doha avec des objectifs différents : les Aigles de Carthage cherchent à arracher la qualification pour les huitièmes de finale alors que les coéquipiers de Kylian Mbappé veulent sécuriser la première place du groupe D.

Le match Tunisie - France aura lieu le mercredi 30 novembre à 18h00 heure locale (16h00 CET) à l'Education City Stadium de Doha. Il sera diffusé en direct sur TF1 et beIN SPORTS en France et par beIN SPORTS MENA en Tunisie.

12 ans après, ces deux nations se croisent pour la première fois à la Coupe du monde dans un match officiel et riche en enjeux !

Le meilleur moyen d'y arriver sera d'enchaîner un troisième succès en autant de rencontres. Les hommes de Didier Deschamps devront rester concernés pour y arriver car le dernier duel entre Français et Tunisiens s'était terminé sans vainqueur, c'était lors d'un match amical au mois de mai 2010 (1-1).

L'objectif des Bleus pour cette rencontre est de préparer le huitième de finale qui se profile. Mais aussi de sécuriser la première place du groupe D pour affronter le deuxième du groupe C.

Ce dernier fait l'unanimité depuis le début de la compétition avec trois buts et une passe décisive. Aucun joueur n'a été aussi décisif que l'attaquant du PSG avant la dernière journée de la phase de poules. À lui tout seul, il a permis aux champions du monde en titre de se sortir du piège danois avec un doublé (2-1) ce samedi 26 novembre. Il avait déjà été primordial lors de la victoire inaugurale face à l'Australie (4-1).

Les Bleus sont portés par un secteur offensif séduisant grâce à l'activité d' Antoine Griezmann , l'efficacité d' Olivier Giroud et le talent de Kylian Mbappé .

L'équipe de France va pouvoir passer un mercredi après-midi plus tranquille. Première nation à assurer sa présence en huitièmes de finale, elle va pouvoir faire tourner pour éviter de nouvelles blessures au sein de son effectif.

Les Tunisiens ont prouvé qu'ils avaient de la qualité. Ils sont notamment capables de dominer au milieu de terrain avec la paire Aissa Laidouni - Ellyes Skhiri , mais ils n'ont toujours pas réussi à débloquer leur compteur but. Ça sera une nécessité lors de la troisième journée de la phase de poules pour espérer s'imposer face à la France.

Ils sont tombés sur une équipe très solide et ont encaissé un but fatal de Mitchell Duke peu avant la demi-heure de jeu (0-1). Les hommes de Jalel Kadri ont insisté pour tenter d'égaliser, mais ça n'a pas été suffisant. Ils ont été maladroits à l'image de Youssef Msakni qui n'a pas réussi à convertir une superbe occasion juste avant la pause.

Les Tunisiens n'ont plus le droit à l'erreur. Pour se qualifier, la victoire face aux champions du monde en titre est impérative. Après une entrée en lice réussie avec un nul face au Danemark (0-0), les coéquipiers de Wahbi Khazri ne sont pas parvenus à enchaîner face à l'Australie.

La Tunisie et la France vont se croiser au Mondial pour la première fois ! Et cet affrontement historique sera riche en enjeux. Les Aigles de Carthage vont tenter d'arracher leur qualification pour les huitièmes de finale face à des Bleus qui cherchent à conforter leur statut de favoris en terminant le premier tour à la première place du groupe D.

