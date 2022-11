Coupe du monde 2022 | Canada - Maroc : Que faut-il au Maroc pour se qualifier en huitièmes de finale ?

Toujours invaincus après avoir affronté deux des trois médaillés du dernier Mondial, les Lions de l’Atlas peuvent se mettre à rêver lors de cette Coupe du monde 2022.

Parfaitement lancés avec un match nul contre la Croatie (0-0) et une victoire de prestige sur la Belgique (2-0), les coéquipiers d’Hakim Ziyech vont maintenant tenter d’enchaîner face au Canada, une équipe qui n’a déjà plus rien à jouer.

Il leur suffira d’éviter la défaite pour accéder aux huitièmes de finale. Et même un revers pourrait ne pas être éliminatoire en fonction de l’issue du match entre la Croatie et la Belgique. Les Marocains ont leur destin en main et peuvent même légitimement viser la première place du groupe F.

Le début de compétition des hommes de Walid Regragui est très prometteur. Ils ont réalisé deux matchs convaincants et n’ont été que rarement mis en danger par les deux favoris du groupe F.

L’activité de Sofyan Amrabat au milieu de terrain a muselé des joueurs du calibre de Luka Modric ou Kevin De Bruyne alors que la paire Romain Saïss-Nayerf Aguerd a prouvé sa fiabilité en défense centrale. Le Maroc peut compter sur une muraille infranchissable.

Depuis la nomination de Walid Regragui au poste de sélectionneur à la fin du mois d’août, le Maroc n’a toujours pas encaissé le moindre but en cinq matchs. Si cette série s’étire face au Canada des insaisissables Alphonso Davies et Jonathan David, ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

Mais pour y arriver, la sélection marocaine peut aussi compter sur la montée en puissance de son secteur offensif…